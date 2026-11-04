Att välja ”rätt” bolåneränta kan spara dig tusentals kronor. Men vilket alternativ har egentligen varit billigast? En ny kartläggning ger ett delvis överraskande svar.
Historien visar: Det här kan göra ditt bolån tusenlappar billigare
Att binda bolåneräntan innebär ofta en högre kostnad än att låta den vara rörlig. I gengäld vet du vad lånet kommer att kosta under hela bindningstiden.
Men hur har det egentligen gått för hushållen som valt att binda räntan?
Jämförelsetjänsten Zmarta har gått igenom bolåneräntorna sedan 2005 och jämfört olika bindningstider med rörlig ränta. Resultatet visar att det många gånger har varit billigare att binda räntan, framför allt under kortare perioder. För vissa hushåll har det handlat om besparingar på flera tusen kronor om året.
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Bunden ränta har ofta varit billigare
Enligt Zmarta har en ettårig bunden ränta varit billigare än rörlig ränta i 60 procent av de undersökta fallen.
För tvåårig bindningstid är siffran 61 procent.
Med treårig bindningstid sjunker i stället andelen till 44 procent, medan femårig bunden ränta bara har varit billigare i 29 procent av fallen.
”Att binda räntan är i grunden ett vad om framtiden. För att vinna måste räntan stiga mer än vad marknaden räknar med. För de längre bindningstiderna har det i princip bara hänt under en enda period”, kommenterar Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.
Zmarta har också undersökt hur det hade gått för hushåll som konsekvent bundit om sina lån på samma bindningstid.
I beräkningen har hushåll som alltid valt treårig ränta sparat omkring 6 400 kronor per år jämfört med rörlig ränta. För femårig bindningstid har kostnaden i stället blivit drygt 3 000 kronor högre per år.
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Ett enda beslut sparade stora pengar
När du binder räntan kan vara minst lika viktigt som hur länge.
Med ”perfekt tajming” hade ett hushåll med två miljoner kronor i bolån kunnat spara nästan 240 000 kronor jämfört med att alltid ha rörlig ränta.
Mer än tre fjärdedelar av besparingen kommer från ett enda beslut: att binda räntan på fem år i september 2021, strax före de kraftiga räntehöjningarna.
Med sämsta möjliga tajming hade hushållet i stället fått betala närmare 360 000 kronor extra.
Skillnaden mellan de båda ytterligheterna blir nästan 600 000 kronor.
”Allt handlar om tajming. Och ju längre bindningstid desto svårare är det att pricka rätt. Det är därför inget jag skulle rekommendera”, konstaterar Söderlind.
Så mycket dyrare är det att binda i dag
I september 2026 låg den genomsnittliga rörliga bolåneräntan på 2,72 procent, enligt statistik från SCB.
För ettårig bunden ränta var motsvarande siffra 3,04 procent och för femårig ränta 3,60 procent.
Med ett bolån på två miljoner kronor innebär femårsräntan en merkostnad på 17 600 kronor per år, jämfört med om den rörliga räntan skulle ligga kvar på septembernivån.
Men, bunden ränta har också fördelar, inte minst då den ger en förutsägbar kostnad under bindningstiden. Nackdelen är att det kan bli dyrt att lösa lånet i förtid, exempelvis om du säljer bostaden.
Då kan banken kräva så kallad ränteskillnadsersättning.
Konsumenternas Bank- och finansbyrå rekommenderar därför att du inte binder räntan längre än du planerar att behålla bostaden.
Byt bank – spara tusenlappar
Bindningstiden är förstås inte det enda som påverkar hur mycket du betalar.
I somras konstaterade Finansinspektionen att skillnaden mellan den högsta och lägsta genomsnittliga rörliga räntan hos Sveriges åtta största bolånebanker var 0,26 procentenheter.
För ett bolån på två miljoner kronor motsvarade skillnaden drygt 5 000 kronor per år.
I januari var skillnaden ännu större, motsvarande drygt 11 000 kronor på samma lånebelopp.
”Exemplet visar att skillnaderna mellan bankerna kan få stor betydelse i plånboken – och att dessa skillnader varierar stort över tid. Det är därför ett bra skäl till att jämföra villkor, kontakta banken och fråga om du verkligen har den bästa räntan du kan få”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
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