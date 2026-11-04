Historien visar: Det här kan göra ditt bolån tusenlappar billigare

Men hur har det egentligen gått för hushållen som valt att binda räntan?

Jämförelsetjänsten Zmarta har gått igenom bolåneräntorna sedan 2005 och jämfört olika bindningstider med rörlig ränta. Resultatet visar att det många gånger har varit billigare att binda räntan, framför allt under kortare perioder. För vissa hushåll har det handlat om besparingar på flera tusen kronor om året.

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Bunden ränta har ofta varit billigare

Enligt Zmarta har en ettårig bunden ränta varit billigare än rörlig ränta i 60 procent av de undersökta fallen.

För tvåårig bindningstid är siffran 61 procent.

Med treårig bindningstid sjunker i stället andelen till 44 procent, medan femårig bunden ränta bara har varit billigare i 29 procent av fallen.

”Att binda räntan är i grunden ett vad om framtiden. För att vinna måste räntan stiga mer än vad marknaden räknar med. För de längre bindningstiderna har det i princip bara hänt under en enda period”, kommenterar Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.

Zmarta har också undersökt hur det hade gått för hushåll som konsekvent bundit om sina lån på samma bindningstid.

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I beräkningen har hushåll som alltid valt treårig ränta sparat omkring 6 400 kronor per år jämfört med rörlig ränta. För femårig bindningstid har kostnaden i stället blivit drygt 3 000 kronor högre per år.

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