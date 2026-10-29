Sugen på att få lite mer för pengarna? Då kan det vara värt att blicka söderut. Enligt siffror från Eurostat är Sverige ett av EU:s dyraste länder.
Här räcker dina pengar längre – 48 procent billigare än i Sverige
Att Sverige är ett dyrt land kommer förmodligen inte som någon större överraskning. Men hur dyrt är det egentligen jämfört med resten av Europa?
Ganska dyrt, visar det sig.
Enligt siffror från Eurostat är Sverige EU:s fjärde dyraste land när det gäller hushållens konsumtion.
Bara Danmark, Irland och Luxemburg har högre prisnivåer.
I andra änden av listan hittar vi Bulgarien, EU:s billigaste land. Där ligger den generella prisnivån hela 48 procent under den svenska.
Undersökningen bygger på prisjämförelser av över 2 000 varor och tjänster i 36 europeiska länder. Hänsyn har inte tagits till skillnader i löner och inkomster mellan länderna.
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EU:s fem dyraste och billigaste länder 2025
Eurostat har jämfört ländernas prisnivåer med EU-genomsnittet, som sätts till 100.
Sverige får ett index på 121, vilket innebär att priserna ligger 21 procent över EU-genomsnittet.
EU:s fem dyraste länder
|Placering
|Land
|Prisindex
|1
|Danmark
|139,7
|2
|Irland
|136,2
|3
|Luxemburg
|131,5
|4
|Sverige
|121,0
|5
|Finland
|120,8
EU:s fem billigaste länder
|Placering
|Land
|Prisindex
|1
|Bulgarien
|62,5
|2
|Rumänien
|65,1
|3
|Polen
|73,3
|4
|Ungern
|77,5
|5
|Kroatien
|78,4
Prisnivåindex 2025. EU-genomsnittet = 100. Källa: Eurostat/SSB. Preliminära siffror.
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Här är priserna lägre
I flera populära europeiska länder ligger priserna lägre än i Sverige. I Spanien är den generella prisnivån omkring 24 procent lägre och i Portugal 28 procent lägre.
I Italien är skillnaden något mindre, omkring 20 procent.
Ännu billigare är det i Polen, där prisnivån ligger nästan 40 procent under den svenska.
Restaurang och hotell kostar betydligt mindre
I Portugal är det också betydligt billigare att gå på restaurang eller ta in på hotell. Enligt Statistisk sentralbyrå (SSB) ligger den samlade prisnivån för dessa tjänster omkring 40 procent under den svenska.
Även i Spanien och Polen är det billigare, med prisnivåer som ligger omkring 31 respektive 35 procent under den svenska.
I Italien är skillnaden mindre. Där ligger priserna för restaurang- och hotelltjänster omkring tio procent lägre än i Sverige.
Boendet sticker ut
De allra största skillnaderna hittar vi bland boendekostnaderna.
I exempelvis Polen ligger prisnivån för boende, vatten och energi hela 57 procent under den svenska.
Så mycket billigare är det utanför Sverige:
Prisnivå jämfört med Sverige, 2025. Minustecken betyder lägre priser än i Sverige.
|Spanien
|Italien
|Portugal
|Polen
|Bulgarien
|Totalt
|-24 %
|-20 %
|-28 %
|-39 %
|-48 %
|Mat och alkoholfri dryck
|-13 %
|-8 %
|-7 %
|-19 %
|-16 %
|Boende och energi
|-19 %
|-25 %
|-33 %
|-57 %
|-67 %
|Restaurang och hotell
|-31 %
|-10 %
|-40 %
|-35 %
|-55 %
|Kläder och skor
|-31 %
|-17 %
|-29 %
|-22 %
|-40 %
Källa: Eurostat/SSB. Egna beräkningar utifrån prisnivåindex för 2025. Avrundade procenttal.
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