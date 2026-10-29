Här är priserna lägre

I flera populära europeiska länder ligger priserna lägre än i Sverige. I Spanien är den generella prisnivån omkring 24 procent lägre och i Portugal 28 procent lägre.

I Italien är skillnaden något mindre, omkring 20 procent.

Ännu billigare är det i Polen, där prisnivån ligger nästan 40 procent under den svenska.

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Restaurang och hotell kostar betydligt mindre

I Portugal är det också betydligt billigare att gå på restaurang eller ta in på hotell. Enligt Statistisk sentralbyrå (SSB) ligger den samlade prisnivån för dessa tjänster omkring 40 procent under den svenska.

Även i Spanien och Polen är det billigare, med prisnivåer som ligger omkring 31 respektive 35 procent under den svenska.

I Italien är skillnaden mindre. Där ligger priserna för restaurang- och hotelltjänster omkring tio procent lägre än i Sverige.

Boendet sticker ut

De allra största skillnaderna hittar vi bland boendekostnaderna.

I exempelvis Polen ligger prisnivån för boende, vatten och energi hela 57 procent under den svenska.

Så mycket billigare är det utanför Sverige:

Prisnivå jämfört med Sverige, 2025. Minustecken betyder lägre priser än i Sverige.

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Spanien Italien Portugal Polen Bulgarien Totalt -24 % -20 % -28 % -39 % -48 % Mat och alkoholfri dryck -13 % -8 % -7 % -19 % -16 % Boende och energi -19 % -25 % -33 % -57 % -67 % Restaurang och hotell -31 % -10 % -40 % -35 % -55 % Kläder och skor -31 % -17 % -29 % -22 % -40 %

Källa: Eurostat/SSB. Egna beräkningar utifrån prisnivåindex för 2025. Avrundade procenttal.

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