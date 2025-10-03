Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Här hittar du Stockholms största – och billigaste – kanelbulle

Kanelbulle
På kanelbullens dag väntas svenskarna sätta i sig närmare tio miljoner bullar (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

På lördag, kanelbullens dag, väntas svenskarna sätta i sig närmare tio miljoner bullar. Men var i Stockholm får du mest bulle för pengarna? 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Vi vet redan att du kan hitta Stockholms bästa kanelbulle på Socker Sucker. Goda bullar finns även på Stockholm 1897, K-märkt, Gateau och Pelle och Maries Brödbutik, Vattenverket. 

Men smaken är inte allt. För många handlar kanelbullens dag också om hur mycket man faktiskt får för pengarna. Detta inte minst då priset på fikabröd på kafé har stigit avsevärt mer än KPI. Det kunde Dagens PS konstatera i september

ANNONS

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

SCB tog det hela på största allvar redan 2017. I sitt “kanelbulleindex” konstaterade de att priset på kanelbullar på kafé stigit med 74 procent sedan 1990.

Nu kan jämförelsetjänsten Sambla avslöja var du hittar Stockholms mest prisvärda kanelbulle. 

Störst och billigast per gram

Café Saturnus på Östermalm är kända för sina gigantiska bullar. I år tar de även hem titeln som mest prisvärda. 

Trots ett saftigt pris på 75 kronor väger bullen hela 290 gram, vilket ger ett kilopris på 259 kronor. Det är till och med billigare än en bulle från Pressbyrån och 7-Eleven.

“Café Saturnus kanelbulle är nästan dubbelt så dyr som genomsnittsbullen – men samtidigt är den hela tre gånger så stor”, konstaterar Marcus Sätherström på Sambla.

ANNONS
Kanelbulle
På Café Saturnus är kanelbullen både störst och billigast (Foto: Anders Ahlgren/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Smått och dyrt hos Skeppsbro

I andra änden av skalan hamnar Skeppsbro Bageri i Gamla stan. Deras bulle kostar 49 kronor men väger bara 77 gram, vilket ger ett kilopris på hela 636 kronor, högst i undersökningen.

Samtidigt vann just Skeppsbro ett smaktest i fjol och utsågs till Stockholms bästa kanelbulle. Här blir frågan vad som egentligen är viktigast: prisvärdhet eller smakupplevelse.

”Det gör vårt resultat extra intressant, där man som kund får avgöra vad som är viktigast. En rejäl och prisvärd kanelbulle – eller att äta bullen som ska vara bland stans bästa”, säger Sätherström.

Även Café Albert, Stora Bageriet och Fabrique hamnar långt ner i undersökningen. Deras bullar har ett kilopris på mellan 489 och 535 kronor. 

Topp tio – mest prisvärda bullarna i Stockholm

  1. Café Saturnus – 259 kr/kg
  2. Pressbyrån & 7-Eleven – 260 kr/kg
  3. Bröd & Salt – 390 kr/kg
  4. Ritorno – 416 kr/kg
  5. Lillebrors – 423 kr/kg
  6. Bullar & Bröd – 430 kr/kg
  7. Bergstrands Bageri – 438 kr/kg
  8. Espresso House – 439 kr/kg
  9. Komet – 441 kr/kg
  10. Haga – 442 kr/kg

Kanelbullen kostar som en oxfilé

ANNONS

Snittpriset på en kanelbulle i Stockholm 2025 ligger på 44 kronor. Med en genomsnittlig vikt på 107 gram innebär det ett kilopris på 439 kronor, ungefär som för en finare bit oxfilé, konstaterar Sambla. 

”Precis som med mycket annat har priserna på vår fika ökat de senaste åren. Samtidigt som man såklart ska unna sig en kanelbulle om man är sugen, så visar jämförelsen att det finns stora skillnader i både pris och storlek”, avslutar Sätherström.

Sugen på fler listor? Då kan vi slå ett slag för guiden till Stockholms 10 bästa takbarer.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
kanelbullarpriserStockholm
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS