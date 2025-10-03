Här hittar du Stockholms största – och billigaste – kanelbulle

Vi vet redan att du kan hitta Stockholms bästa kanelbulle på Socker Sucker. Goda bullar finns även på Stockholm 1897, K-märkt, Gateau och Pelle och Maries Brödbutik, Vattenverket.

Men smaken är inte allt. För många handlar kanelbullens dag också om hur mycket man faktiskt får för pengarna. Detta inte minst då priset på fikabröd på kafé har stigit avsevärt mer än KPI. Det kunde Dagens PS konstatera i september.

SCB tog det hela på största allvar redan 2017. I sitt “kanelbulleindex” konstaterade de att priset på kanelbullar på kafé stigit med 74 procent sedan 1990.

Nu kan jämförelsetjänsten Sambla avslöja var du hittar Stockholms mest prisvärda kanelbulle.

Störst och billigast per gram

Café Saturnus på Östermalm är kända för sina gigantiska bullar. I år tar de även hem titeln som mest prisvärda.

Trots ett saftigt pris på 75 kronor väger bullen hela 290 gram, vilket ger ett kilopris på 259 kronor. Det är till och med billigare än en bulle från Pressbyrån och 7-Eleven.

“Café Saturnus kanelbulle är nästan dubbelt så dyr som genomsnittsbullen – men samtidigt är den hela tre gånger så stor”, konstaterar Marcus Sätherström på Sambla.

