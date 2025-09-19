Dagens PS
Kanelbullen inflationsdrabbad: Experten – “maxa varje fikastund”

Kanelbullen
Majoriteten av oss kan fortsätta köpa bullar med gott samvete (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Kanelbullens dag närmar sig med stormsteg. Men för många kan firandet bli en dyr historia.

Vi har redan kunnat konstatera att kaffepriset nått nya höjder de senaste året. När priserna var som högst i våras kostade kaffepaketen över 100 kronor.

Men nu har kaffet fått sällskap av bullen. 

Priset på fikabröd på kafé har nämligen stigit avsevärt mer än KPI, visar SCB:s konsumentprisindex

Redan 2017 kunde myndighetens “kanelbulleindex” visa att priset på kanelbullar på kaféer och konditorier hade ökat med nästan 74 procent sedan 1990. Under samma period ökade kanelbullar köpta på affär med endast 21 procent. 

För redan pressade hushåll riskerar bullpriset att komma som en tråkig överraskning. 

En gladare överraskning är att vi inte behöver sluta äta bullar för det. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, höjer dock ett varningens finger: Det finns faktiskt tillfällen då bullätandet kan bli en risk. 

Det finns viktigare saker

”Små återkommande utgifter blir naturligtvis till stora belopp, något människor tyvärr ofta har svårt att förstå”, säger Laninge till PS. 

Med det sagt, tycker han också att debatten om småköp ibland blir överdriven:

”Jag är lite trött på experter som hela tiden påminner oss om vad sådana småutgifter hade kunnat bli om pengarna istället gått till ett fondsparande. Innan du börjar jaga 50 kronor här och där bör du kolla de riktigt stora kostnaderna. Kan du förhandla om ditt bolån, byta försäkring, skippa bilen, skippa 90% av klädinköpen och kanske leva med EN streamingtjänst istället för fem?”, säger han. 

“Här snackar vi utgifter som påverkar avsevärt mer än en kanelbulle”, tillägger Laninge. 

Niklas Laninge
Niklas Laninge är sparpsykolog hos Opti (Foto: Opti)
En bulle kan ge mer än socker

Dessutom kan bullätandet ha ett psykologiskt syfte. 

Forskning visar att korta pauser med något litet att unna sig kan minska stress och öka vakenhet, särskilt för nattarbetare. 

För att komma åt den effekten behöver du dock inte köpa en dyr bulle. Det handlar nämligen mer om funktionen än själva bullen, konstaterar Laninge. 

“Det fina är att dessa effekter går att uppnå på ett billigare sätt än en svindyr bulle på Bröd & Salt. En promenad med en vän, medhavd fika med barnen i naturen ger garanterat samma, och sannolikt mer, för välmåendet som det dyra fikat på stan”, säger han. 

Då blir bullen skadlig 

Vi kan alltså konstatera att en cafébulle i sig inte lär stjälpa din privatekonomi. 

Risker kan dock uppstå när det medvetna ”unna sig” övergår i rutin. Då försvinner effekten samtidigt som pengarna rinner iväg.

Laninge pekar på två varningssignaler: 

“Det första är att du känner att du behöver unna dig mer och mer för att få samma positiva känsla. En kaffe på stan varje vecka blir kaffe och bulle flera dagar i veckan”, säger han. 

“Det andra handlar om att vara vaksam när ett medvetet beteende i syfte att unna sig blir till en omedveten rutin som bara utförs utan att bli någon sorts ritual. Märker du att du utan att tänka dig för svänger in på kafét eller Pressbyrån till eller från jobbet är det dags att göra något åt det”. 

Så fikar du smartare

För den som vill fortsätta fika med gott, ekonomiskt samvete ger Laninge tre råd:

  1. Städa upp bland andra utgifter. Du kan inte både fika ofta och samtidigt vara slarvig med bolån, försäkringar och impulsköp.
  2. Gör fikat till en ritual. Undvik rutin-fikat – “maxa varje fikastund i termer av välmående” genom att göra det till en tydlig stund, gärna tillsammans med någon du tycker om.
  3. Sätt en gräns. Bestäm vad fikat får kosta. ”En fika är en fika – låt det inte bli en bit paj, en smoothie eller en andra lunch.”

Och du, om du funderar på var man hittar Stockholms bästa kanelbulle, kan du kolla in den här topplistan. 

Matilda Habbe
Matilda Habbe

