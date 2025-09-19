Kanelbullen inflationsdrabbad: Experten – “maxa varje fikastund”

Vi har redan kunnat konstatera att kaffepriset nått nya höjder de senaste året. När priserna var som högst i våras kostade kaffepaketen över 100 kronor.

Men nu har kaffet fått sällskap av bullen.

ANNONS

Priset på fikabröd på kafé har nämligen stigit avsevärt mer än KPI, visar SCB:s konsumentprisindex.

Redan 2017 kunde myndighetens “kanelbulleindex” visa att priset på kanelbullar på kaféer och konditorier hade ökat med nästan 74 procent sedan 1990. Under samma period ökade kanelbullar köpta på affär med endast 21 procent.

För redan pressade hushåll riskerar bullpriset att komma som en tråkig överraskning.

En gladare överraskning är att vi inte behöver sluta äta bullar för det. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, höjer dock ett varningens finger: Det finns faktiskt tillfällen då bullätandet kan bli en risk.

Det finns viktigare saker

”Små återkommande utgifter blir naturligtvis till stora belopp, något människor tyvärr ofta har svårt att förstå”, säger Laninge till PS.

Med det sagt, tycker han också att debatten om småköp ibland blir överdriven:

ANNONS

”Jag är lite trött på experter som hela tiden påminner oss om vad sådana småutgifter hade kunnat bli om pengarna istället gått till ett fondsparande. Innan du börjar jaga 50 kronor här och där bör du kolla de riktigt stora kostnaderna. Kan du förhandla om ditt bolån, byta försäkring, skippa bilen, skippa 90% av klädinköpen och kanske leva med EN streamingtjänst istället för fem?”, säger han.

“Här snackar vi utgifter som påverkar avsevärt mer än en kanelbulle”, tillägger Laninge.