Sommaren på svenska nöjes- och djurparker behöver inte bli dyrare än i fjol. I snitt har priset för en barnfamilj nästan stått stilla. Men skillnaderna mellan parkerna är stora.
Här hittar du sommarens billigaste nöjespark
Sommarens nöjesparksbesök blir sällan en billig historia. På senare år har flera parker dessutom höjt sina priser.
I år är dock läget ett annat. När Plus1 jämför årets priser visar det sig att snittpriset för en familj i de undersökta parkerna bara har ökat med 4 kronor jämfört med i fjol.
Här är familjedagen billigast
Genomgången visar vad det kostar för två vuxna och två barn att besöka några av Sveriges största nöjes- och djurparker under högsäsong 2026.
Billigast i jämförelsen är Skansen. Parken är visserligen mer friluftsmuseum och djurpark än klassisk nöjespark, men erbjuder trots allt ett gäng karuseller och lotterier.
På Skansen kostar en familjedag 610 kronor, en nedgång från fjolårets 740 kronor. Det kan jämföras med exempelvis Gröna Lund, där samma typ av familj får betala 2 280 kronor.
Skillnaden mellan de två parkerna är alltså 1 670 kronor.
”Skansen, som redan kan uppfattas som billig, öppnar upp för att ännu fler barnfamiljer ska kunna besöka parken. Samtidigt har de höjt priset på vuxenbiljetter för att täcka upp”, konstaterar Marcus Sätherström på Plus1.
Här är parkerna från dyrast till billigast:
- Gröna Lund: 2 280 kronor
- Kolmårdens djurpark: 2 116 kronor
- Liseberg: 2 050 kronor
- Skara Sommarland: 1 996 kronor
- Astrid Lindgrens Värld: 1 990 kronor
- Leksand Sommarland: 1 980 kronor
- Furuviksparken: 1 976 kronor
- Kneippbyn i Vibble: 1 900 kronor
- High Chaparral: 1 776 kronor
- Tosselilla Sommarland: 1 650 kronor
- Universeum: 1 140 kronor
- Skansen: 610 kronor
Här blir det dyrare
Trots att årets snitthöjning är liten är det vissa parker som ändå valt att höja sina priser.
På Astrid Lindgrens Värld ökar ökar familjepriset från 1 810 kronor till 1 990 kronor. Besöket blir alltså 180 kronor dyrare för två vuxna och två barn.
Även High Chaparral och Leksand Sommarland höjer sina priser med 40 kronor vardera.
