Gröna Lund får hård kritik: "Allvarliga brister"

Google anklagas för otillåten spårning: “Lurar folk”

Google och dess moderbolag Alphabet har fått ännu ett klagomål mot sig från den österrikiska intressegruppen NOYB. Den här gången handlar det om påstådd användarspårning i Chrome. Den österrikiska intressegruppen None Of Your Business menar att Alphabets Google har spårat användare i sin webbläsare Chrome utan deras samtycke. Detta klagomål kommer vid en tidpunkt då …