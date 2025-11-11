Här är vad svenskarna lägger pengar på nu

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Hushållens konsumtion ökade med 0,3 procent i september 2025 jämfört med augusti, meddelar Statistiska centralbyrån och intygar att det är mätt i fasta priser kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal.

I jämförelse med september 2024 var ökningen av hushållens konsumtion 3,3 procent.

”Preliminärt ökade hushållskonsumtionen under tredje kvartalet 2025 med 1,2 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,9 procent jämfört med samma period 2024”, säger Thorsten Holzer, statistiker på SCB.

Kultur och nöjen ökar mest

Ökningen var störst inom gruppen rekreation och kultur, varor och tjänster med en ökning på 2,5 procent.

Detaljhandeln, brett sortiment mest livsmedel och dryck noterade ett plus på 0,5 procent.

Något som backar? Jodå. Mest transporter och detaljhandel med service av motorfordon som minskade 1,5 procent.

Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning minskade men bara med 0,6 procent.

