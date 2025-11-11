De svenska hushållens konsumtion ökade i september, meddelar SCB. Den kategori som ökar mest kan kanske överraska.
Här är vad svenskarna lägger pengar på nu
Hushållens konsumtion ökade med 0,3 procent i september 2025 jämfört med augusti, meddelar Statistiska centralbyrån och intygar att det är mätt i fasta priser kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal.
I jämförelse med september 2024 var ökningen av hushållens konsumtion 3,3 procent.
”Preliminärt ökade hushållskonsumtionen under tredje kvartalet 2025 med 1,2 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,9 procent jämfört med samma period 2024”, säger Thorsten Holzer, statistiker på SCB.
Svenskarna håller hårt i plånboken – trots bättre tider. Dagens PS
Kultur och nöjen ökar mest
Ökningen var störst inom gruppen rekreation och kultur, varor och tjänster med en ökning på 2,5 procent.
Detaljhandeln, brett sortiment mest livsmedel och dryck noterade ett plus på 0,5 procent.
Något som backar? Jodå. Mest transporter och detaljhandel med service av motorfordon som minskade 1,5 procent.
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning minskade men bara med 0,6 procent.
10 procent upp på årsbasis
Även på årsbasis är det rekreation och kultur som ökar mest, faktiskt med hela 10,0 procent.
Men faktum är att tre av de fyra störst viktade branscherna ökade, eftersom det var plus på årsbasis även på transporter och detaljhandel med service av motorfordon och detaljhandel där sortimentet domineras av livsmedel och dryck.
Minimal minskning
Den fjärde av de stora – den som heter bostad, elektricitet, gas och uppvärmning – minskade däremot men med beskedliga minus 0,1 procent.
SCB, som gärna kör med både hängslen och livrem, påpekar att uppgifterna för september är preliminära samt att man, sedan förra publiceringen, har reviderat förändringen i privat konsumtion i augusti jämfört med juli med 0,4 procentenheter till en uppgång på 0,8 procent.
Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem? Dagens PS
De svenska hushållens konsumtion ökade i september, meddelar SCB. Den kategori som ökar mest kan kanske överraska. Hushållens konsumtion ökade med 0,3 procent i september 2025 jämfört med augusti, meddelar Statistiska centralbyrån och intygar att det är mätt i fasta priser kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal. I jämförelse med september 2024 var ökningen av hushållens konsumtion …
