Här är unga rikast – 2,7 miljoner mer i förmögenhet

Det motsvarar bara 18 procent av den allmänna medianförmögenheten, som ligger på 140 100 euro.

Men bakom snittet döljer sig, som så ofta, stora skillnader.

Läs även: Pensionen räcker längre här – 7 procent i skatt eller 8 700 kr per månad. Dagens PS

Här är unga rikast i eurozonen

Rikast är ungdomarna på Malta. Där ligger medianförmögenheten för unga mellan 16-34 år på 257 500 euro, drygt 2,8 miljoner kronor.

I andra änden hittar vi världens lyckligaste land Finland, där motsvarande siffra är 5 700 euro, dryga 63 000 kronor.

Skillnaden: drygt 2,7 miljoner kronor.

Luxemburg sticker också – inte helt oväntat – ut. Där ligger unga vuxnas medianförmögenhet på drygt 1,5 miljoner kronor medan Belgien landar på omkring 1 miljon.

Kroatien hamnar också högt, med 82 000 euro i medianförmögenhet bland unga. Det är särskilt intressant eftersom den genomsnittliga årliga nettoinkomsten i landet samtidigt ligger under EU-snittet.

ANNONS

Samma mönster syns bland annat i Slovakien, Estland, Tjeckien och Litauen. Där har unga vuxna relativt stora tillgångar, trots att inkomsterna ligger under EU-genomsnittet.

Missa inte: Sveriges unga skjuter upp vuxenlivet – en utgift oroar mest. Dagens PS