Unga européer har långt kvar till äldre generationers förmögenhet. Men skillnaderna mellan länderna är enorma och lönen förklarar långt ifrån allt.
Här är unga rikast – 2,7 miljoner mer i förmögenhet
I eurozonen ligger medianförmögenheten för personer mellan 16 och 34 år på omkring 24 600 euro – drygt 270 000 kronor – enligt uppgifter från Europeiska centralbankens Household Finance and Consumption Survey.
Det motsvarar bara 18 procent av den allmänna medianförmögenheten, som ligger på 140 100 euro.
Men bakom snittet döljer sig, som så ofta, stora skillnader.
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Här är unga rikast i eurozonen
Rikast är ungdomarna på Malta. Där ligger medianförmögenheten för unga mellan 16-34 år på 257 500 euro, drygt 2,8 miljoner kronor.
I andra änden hittar vi världens lyckligaste land Finland, där motsvarande siffra är 5 700 euro, dryga 63 000 kronor.
Skillnaden: drygt 2,7 miljoner kronor.
Luxemburg sticker också – inte helt oväntat – ut. Där ligger unga vuxnas medianförmögenhet på drygt 1,5 miljoner kronor medan Belgien landar på omkring 1 miljon.
Kroatien hamnar också högt, med 82 000 euro i medianförmögenhet bland unga. Det är särskilt intressant eftersom den genomsnittliga årliga nettoinkomsten i landet samtidigt ligger under EU-snittet.
Samma mönster syns bland annat i Slovakien, Estland, Tjeckien och Litauen. Där har unga vuxna relativt stora tillgångar, trots att inkomsterna ligger under EU-genomsnittet.
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Italien slår Tyskland
Bland Europas större ekonomier sticker Italien ut.
Där ligger medianförmögenheten bland unga på 53 500 euro. Det är betydligt mer än i Frankrike, där siffran är 27 700 euro, och Spanien, där den ligger på 23 700 euro.
Tyskland hamnar däremot lågt i jämförelsen. Där uppges unga ha en medianförmögenhet på 17 600 euro.
Det innebär att unga italienare i median har ungefär tre gånger så stor förmögenhet som unga tyskar.
Lönen räcker inte
Att vissa unga har betydligt mer pengar än andra handlar dock inte främst om vem som har högst lön.
Professor Fabian Pfeffer vid LMU München pekar på att höga tillgångar i ung ålder ofta har andra förklaringar. Personer under 35 år har helt enkelt inte haft särskilt lång tid på sig att bygga upp större förmögenheter enbart genom arbete.
I stället spelar familjen en avgörande roll, förklarar han hos belgiska Business AM.
Det kan handla om gåvor från föräldrar, arv eller hjälp med kontantinsatsen till en bostad.
Särskilt bostadsmarknaden får skillnaderna att växa.
Den som får hjälp in på marknaden kan börja bygga förmögenhet tidigt. Den som inte får det riskerar att halka efter redan från början.
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