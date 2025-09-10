Dagens PS
Här är det billigast – och dyrast – att träna 

Priser på gymkort
Priset på gymkort skiljer sig kraftigt beroende på var i landet du tränar (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Priset på gymkort skiljer sig kraftigt beroende på var i landet du tränar och vilken kedja du väljer. 

Jämförelsetjänsten Zmarta har kartlagt priserna på träningsanläggningar och gymkedjor i Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Resultatet visar att Malmö – återigen – är den billigaste staden att köpa gymkort i. Ett årskort, inklusive startavgift, kostar i snitt knappt 5 600 kronor.

Stockholm hamnar i mitten med ett pris på strax under 6 300 kronor, medan Göteborg tar täten som dyraste stad – där landar ett år på nästan 6 400 kronor.

Stora skillnader mellan kedjorna

Skillnaderna mellan gymkedjorna är ännu större. Lägst pris hittar man på Fitness 24/7 där ett årskort kostar drygt 3 800 kronor, samma oavsett stad. Näst billigast är Friskis & Svettis med priser kring 5 000 kronor per år.

I andra änden av skalan finns Sats som toppar prislistan. Ett medlemskap kostar 7 500 kronor i Malmö, 8 100 kronor i Göteborg och nästan 9 300 kronor i Stockholm – mer än dubbelt så mycket som Fitness 24/7.

”Vår genomgång visar att det kan skilja tusenlappar beroende på vilket gym du väljer. Samtidigt varierar allt från utbud och tillgänglighet till bindningstid och startavgift. Så det gäller att jämföra både pris och vad du får för pengarna”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta, i ett pressmeddelande

Priser på gymkort
Det kan skilja tusenlappar beroende på vilket gym du väljer (Foto: Canva)
Kraftiga prishöjningar på vissa gym

Alla kedjor har inte höjt sina priser, men på vissa håll är skillnaderna stora jämfört med i fjol. 

World Class i Stockholm har ökat sitt pris med hela 22 procent. I Göteborg sticker Premiumhälsan ut med en höjning på 17 procent.

Sats och STC ligger däremot kvar på oförändrade nivåer, liksom flera andra kedjor.

Jämför innan du köper

Zmarta konstaterar att den som ska köpa gymkort i höst gör klokt i att jämföra alternativen noga. 

Det är inte bara månadskostnaden som spelar roll, utan även startavgifter, bindningstid och vilka träningsmöjligheter som faktiskt ingår.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

