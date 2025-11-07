Att gå i pension innan 40 är en dröm för många. För de flesta svenskar är det dock långt ifrån en verklighet.
Han kan gå i pension vid 35 – de kan leva ett liv i lyx
Samtidigt som vissa bygger miljonförmögenheter på smarta investeringar varnar experter för gigantiska förluster för den som går i pension för tidigt. Därtill visar nya beräkningar att det krävs en rejäl inkomst för att kunna leva ett pensionärsliv i lyx.
Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.
Han kan gå i pension vid 35
När andra tonåringar sparade till sin första bil köpte Sebastian Marquez ett ruckel. Tolv år senare har han byggt en förmögenhet – och snart kan han lägga karriären på hyllan.
Efter att ha renoverat och sålt nio fastigheter, investerat klokt och levt sparsamt har Sebastian, 28, nu lyckats bygga en förmögenhet.
”Det handlar inte om hur mycket du tjänar, utan om vad du gör med pengarna du har”, säger han.
Tillsammans med sin fru investerar han 15 procent av inkomsten varje månad, lever enkelt och lär kunna gå i pension redan vid 35.
Läs mer här: Han kan gå i pension vid 35: “Det handlar inte om vad du tjänar”. Dagens PS
Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket krävs
I veckan visade nya beräkningar att det krävs omkring 26 000 kronor i pension före skatt för en ensamstående pensionär att få ett mindre överskott varje månad. Men då ingår varken bil, sommarstuga eller resor.
För den som vill ha (en begagnad) bil och fritidshus krävs cirka 39 000 kronor i månaden. För den som vill ha allt det och dessutom ett stort överskott krävs det betydligt mer, cirka 70 000 kronor i månaden, vilket ger utrymme för en rejält guldkantad tillvaro.
”De flesta behöver anpassa sin ekonomi när de går i pension. Boende och transport är ofta stora utgiftsposter”, säger Dan Adolphson Björck, pensionsekonom på Minpension.
Läs vidare: Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs. Dagens PS
Experten varnar: Du kan gå miste om fem miljoner
Att gå i pension tidigt kan förvisso låta lockande. Men det kan också bli ditt livs dyraste beslut.
När riktåldern höjs till 67 nästa år innebär det att den som väljer att gå redan vid 63 får 24-28 procent lägre pension livet ut.
För en låginkomsttagare handlar det om nästan 2 miljoner kronor mindre totalt. För en höginkomsttagare handlar det om fem.
”Många underskattar hur stort inkomstbortfallet blir när man går i pension tidigare”, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP Pension.
Hon påminner också om att den som tar ut hela tjänstepensionen snabbt riskerar en chock när pengarna tar slut:
”Många underskattar både hur länge de kommer att leva och behovet av pengar mot slutet av livet”.
Mer om detta: Experten varnar: Då kan du gå miste om fem miljoner kronor. Dagens PS
Många går miste om extra pengar
Vi avrundade veckan med inkomstpensionstillägget.
Tillägget ges till personer som arbetat länge men haft låg lön. Reglerna är dock snäva. Har man mer än 18 838 kronor i inkomstgrundad pension får man inget tillägg alls. Samma sak gäller om man har en pension under 9 973 kronor.
”Tanken var att rikta tillägget till dem som jobbat ett helt arbetsliv men ändå har låg pension”, säger pensionsexperten Monica Zettervall.
Tillägget betalas ut automatiskt, men bara till den som har fyllt 66 år och börjat ta ut sin inkomstgrundade pension.
Läs vidare här: Då går du miste om extra pengar i pensionen. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
