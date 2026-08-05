Grillande svenskar driver upp köttpriset

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Störst prisökningar i juli syntes för kalvkött, 1,7 procent, samt för annat nötkött, 1,1 procent.

Prisuppgången på nötkött drivs framför allt av svensk brist på slaktdjur i kombination med hög efterfrågan under grillsäsongen, enligt Ulf Mazur, vd för Matpriskollen.

Efterfrågan har varit större än utbudet under lång tid. Vi har fött upp för få djur de senaste sex-sju åren och det är fortfarande brist, säger han.

Förra året var det högt pris på mjölken och då ville man inte slakta djur, så det var också med och drev upp priserna.

Kan gå ner

På ett års tid har matpriserna sjunkit med nära 6 procent, med momssänkningen inräknad. Även där sticker kött ut som den enda av 21 varukategorier som är dyrare även med momssänkningen.

Enligt Ulf Mazur kan dock priset på svenskt nötkött komma att sjunka något.

Nu börjar konsumenterna säga nej och tar importköttet när det svenska håller på att bli lite för dyrt, så nu börjar man kampanja det hårdare. Det här kommer nog fortsätta och då kommer även ordinariepriserna gå ner, är min spekulation.

Dyrare mjölk

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De varor som sjönk mest i pris i juli var frukt och bär med 3,2 respektive 1,5 procent, vilket förklaras med att det är högsäsong för många sorter.

Sett till det senaste året har varor inom mejeri och ost fallit mest i pris. Enligt Ulf Mazur ledde fjolårets goda skörd till en överproduktion av mjölk, men i höst väntas höjda mjölkpriser till bönderna ge utslag i butikshyllan.

Mejeripriserna har nått botten, så vi kommer nog se att de börjar stiga nu inom ett par månader.