Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Göran Perssons "rabatt" sänker din pension 

Pension
I stället för 18,5 procent blir den faktiska pensionsavgiften 17,21 procent (Foto: Canva/Janerik Henriksson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Många tror att 18,5 procent av lönen går till pensionen. Men i själva verket är det mindre – en ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än vad som utlovats.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det berättar E55, som kallar reformen för en blåsning.

Men vad handlar det egentligen om? 

ANNONS

Bara 93 procent räknas

När pensionssystemet reformerades runt millenieskiftet infördes en skattereduktion på den allmänna pensionsavgiften. 

Den dåvarande regeringen, med Göran Persson som statsminister, beskrev det som en skattesänkning. Effekten blev att bara 93 procent av inkomsten räknas som pensionsgrundande.

Resultatet? I stället för 18,5 procent blir den faktiska pensionsavgiften 17,21 procent. Det kan låta som en liten skillnad, men kan enligt E55 innebära stora tapp i pensionen över tid.

Pension
En ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än vad som utlovats (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

“Systemets legitimitet närmar sig botten”

Nu kräver många högre pensionsavsättningar. 

ANNONS

“Pensionsavgiften bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent”, sa Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, till Dagens PS i somras

“Vill gruppen verkligen ge ett historiskt avtryck ska de slipa på förslaget och stärka gasen samt höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent. Det skulle verkligen sätta stopp för det pågående pensionsraset”, har Folksams Håkan Svärdman tidigare sagt

SPF Seniorerna har länge krävt högre pensionsavsättningar. Organisationens tidigare ordförande Eva Eriksson varnade i våras:

“Pensionsavgiftsutredningen bekräftar det vi länge pekat på, att den allmänna pensionen tyvärr blivit och kan förväntas bli allt svagare i framtiden. Många av våra medlemmar tittar på vad räcker pensionen till i vardagen och svaret är: inte mycket. 7 av 10 säger att de inte klarar sig på enbart allmän pension. Detta kan inte fortgå, allmän pension måste förstärkas. Systemets legitimitet närmar sig botten”.

Även PRO kräver förändring. ”Högre inkomstpension genom högre pensionsavgift är bästa sättet att återupprätta arbetets värde i pensionssystemet”, säger organisationens ordförande Åsa Lindestam i ett pressmeddelande.

Politiker på båda sidor vill höja

Kritiken mot dagens nivå är bred. Högertankesmedjan Timbro har pekat på att avgiften i praktiken är lägre än vad som kommuniceras. Även tidigare socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har sagt till Aftonbladet:

”Vi behöver höja avgiften, definitivt upp till 18,5 procent, åtminstone i ett första steg. Det var ju den nivån som utlovades i pensionsreformen”. 

Trots det har ingen regering hittills genomfört en förändring.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AvgiftGöran PerssonPension
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS