Göran Perssons "rabatt" sänker din pension
Det berättar E55, som kallar reformen för en blåsning.
Men vad handlar det egentligen om?
Bara 93 procent räknas
När pensionssystemet reformerades runt millenieskiftet infördes en skattereduktion på den allmänna pensionsavgiften.
Den dåvarande regeringen, med Göran Persson som statsminister, beskrev det som en skattesänkning. Effekten blev att bara 93 procent av inkomsten räknas som pensionsgrundande.
Resultatet? I stället för 18,5 procent blir den faktiska pensionsavgiften 17,21 procent. Det kan låta som en liten skillnad, men kan enligt E55 innebära stora tapp i pensionen över tid.
“Systemets legitimitet närmar sig botten”
Nu kräver många högre pensionsavsättningar.
“Pensionsavgiften bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent”, sa Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, till Dagens PS i somras.
“Vill gruppen verkligen ge ett historiskt avtryck ska de slipa på förslaget och stärka gasen samt höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent. Det skulle verkligen sätta stopp för det pågående pensionsraset”, har Folksams Håkan Svärdman tidigare sagt.
SPF Seniorerna har länge krävt högre pensionsavsättningar. Organisationens tidigare ordförande Eva Eriksson varnade i våras:
“Pensionsavgiftsutredningen bekräftar det vi länge pekat på, att den allmänna pensionen tyvärr blivit och kan förväntas bli allt svagare i framtiden. Många av våra medlemmar tittar på vad räcker pensionen till i vardagen och svaret är: inte mycket. 7 av 10 säger att de inte klarar sig på enbart allmän pension. Detta kan inte fortgå, allmän pension måste förstärkas. Systemets legitimitet närmar sig botten”.
Även PRO kräver förändring. ”Högre inkomstpension genom högre pensionsavgift är bästa sättet att återupprätta arbetets värde i pensionssystemet”, säger organisationens ordförande Åsa Lindestam i ett pressmeddelande.
Politiker på båda sidor vill höja
Kritiken mot dagens nivå är bred. Högertankesmedjan Timbro har pekat på att avgiften i praktiken är lägre än vad som kommuniceras. Även tidigare socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har sagt till Aftonbladet:
”Vi behöver höja avgiften, definitivt upp till 18,5 procent, åtminstone i ett första steg. Det var ju den nivån som utlovades i pensionsreformen”.
Trots det har ingen regering hittills genomfört en förändring.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
