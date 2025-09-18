Göran Perssons "rabatt" sänker din pension 

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

“Systemets legitimitet närmar sig botten”

Nu kräver många högre pensionsavsättningar.

ANNONS

“Pensionsavgiften bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent”, sa Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, till Dagens PS i somras.

“Vill gruppen verkligen ge ett historiskt avtryck ska de slipa på förslaget och stärka gasen samt höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent. Det skulle verkligen sätta stopp för det pågående pensionsraset”, har Folksams Håkan Svärdman tidigare sagt.

SPF Seniorerna har länge krävt högre pensionsavsättningar. Organisationens tidigare ordförande Eva Eriksson varnade i våras:

“Pensionsavgiftsutredningen bekräftar det vi länge pekat på, att den allmänna pensionen tyvärr blivit och kan förväntas bli allt svagare i framtiden. Många av våra medlemmar tittar på vad räcker pensionen till i vardagen och svaret är: inte mycket. 7 av 10 säger att de inte klarar sig på enbart allmän pension. Detta kan inte fortgå, allmän pension måste förstärkas. Systemets legitimitet närmar sig botten”.

Även PRO kräver förändring. ”Högre inkomstpension genom högre pensionsavgift är bästa sättet att återupprätta arbetets värde i pensionssystemet”, säger organisationens ordförande Åsa Lindestam i ett pressmeddelande.

Politiker på båda sidor vill höja

Kritiken mot dagens nivå är bred. Högertankesmedjan Timbro har pekat på att avgiften i praktiken är lägre än vad som kommuniceras. Även tidigare socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har sagt till Aftonbladet:

”Vi behöver höja avgiften, definitivt upp till 18,5 procent, åtminstone i ett första steg. Det var ju den nivån som utlovades i pensionsreformen”.

Trots det har ingen regering hittills genomfört en förändring.

ANNONS