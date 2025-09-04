Gamla miljardärer – trivs med livet och lever länge

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Arbetar hela sina liv

Runt fyra procent av USA:s befolkning är över 80 år men de äldre toppar alltså Forbes-listan och det kan bero på att äldre miljardärer ofta arbetar hela sina liv, långt förbi pensionsåldern, sedan de jobbar med saker de trivs med.

Exempel är mediapersonligheten Rupert Murdoch och börshajen Warren Buffett som inte har tagit många lediga dagar genom sina långa karriärer.

95-årige Warren Buffett är och förblir en vinnare. (Foto: Nati Harnik/AP/TT)

ANNONS

Råd att ta hand om sig själva

Dessutom har rika äldre människor råd med den bästa sjukvården, personliga tränare och de färskaste matvarorna, som hjälper till att hålla dem vid liv betydligt längre än genomsnittsamerikanen.

En som förespråkade en vegetarisk kost med mycket frukt var David Murdock, majoritetsägaren i Dole, en av världens största producenter av frukt och grönsaker.

Han gick bort i somras och blev 102 år gammal.

Charles Koch är fortfarande involverad i ett ev USA:s största privata bolag, Koch Industries, och 89-åringen har inga planer på att sluta jobba där han tränar kroppen och sinnet dagligen genom en rad aktiviteter och ser det som sin “högsta prioritet”.

Pengarna går vidare

Vi kan dock inte inte leva för evigt och miljarderna kommer förflyttas ner i leden till de nya generationerna.

Det kallas “den stora förmögenhetsöverföringen” och i USA handlar det om 124 biljoner dollar i tillgångar som landar på kontona hos de yngre generationerna inom de kommande åren, skriver AOL.

Läs även:

ANNONS

Här ökar miljardärerna som svampar i jorden. Dagens PS

Svårt få miljardärer att skänka pengar. Dagens PS