Gamla miljardärer – trivs med livet och lever länge

94-årige Rupert Murdoch tillhör skaran äldre miljardärer.
94-årige Rupert Murdoch tillhör skaran äldre miljardärer. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

I USA är många miljardärer i 80- och 90-årsåldern. Det handlar om personer som trivs med tillvaron och har råd att se till att leva länge.

När man hör ordet miljardär tänker man kanske först på personer som Elon Musk och Mark Zuckerberg, personer mitt i karriären i 40-och 50-årsåldern.

Många äldre miljardärer

Vad många kanske glömmer bort är alla de äldre miljardärer, som befinner sig i 80- och 90-årsåldern, och ibland även runt 100-strecket.

Faktum är att hela 36 miljardärer är över 90 år i USA, och vi pratar givetvis dollarmiljardärer.

En av sex amerikanska miljardärer är i 80- eller 90-årsåldern enligt en Forbes-analys.

Arbetar hela sina liv

Runt fyra procent av USA:s befolkning är över 80 år men de äldre toppar alltså Forbes-listan och det kan bero på att äldre miljardärer ofta arbetar hela sina liv, långt förbi pensionsåldern, sedan de jobbar med saker de trivs med.

Exempel är mediapersonligheten Rupert Murdoch och börshajen Warren Buffett som inte har tagit många lediga dagar genom sina långa karriärer.

Buffett
95-årige Warren Buffett är och förblir en vinnare. (Foto: Nati Harnik/AP/TT)
Råd att ta hand om sig själva

Dessutom har rika äldre människor råd med den bästa sjukvården, personliga tränare och de färskaste matvarorna, som hjälper till att hålla dem vid liv betydligt längre än genomsnittsamerikanen.

En som förespråkade en vegetarisk kost med mycket frukt var David Murdock, majoritetsägaren i Dole, en av världens största producenter av frukt och grönsaker.

Han gick bort i somras och blev 102 år gammal.

Charles Koch är fortfarande involverad i ett ev USA:s största privata bolag, Koch Industries, och 89-åringen har inga planer på att sluta jobba där han tränar kroppen och sinnet dagligen genom en rad aktiviteter och ser det som sin “högsta prioritet”.

Pengarna går vidare

Vi kan dock inte inte leva för evigt och miljarderna kommer förflyttas ner i leden till de nya generationerna.

Det kallas “den stora förmögenhetsöverföringen” och i USA handlar det om 124 biljoner dollar i tillgångar som landar på kontona hos de yngre generationerna inom de kommande åren, skriver AOL.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

