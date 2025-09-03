Dagens PS
Här ökar miljardärerna som svampar i jorden

miljardärer
USA får bara fler dollarmiljardärer, men många av dem lever en tillvaro skymundan. (Foto: Anders Kristensen/Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Och det är inte bara kända namn som är god för minst en miljard dollar, det finns en hel hop av miljardärer. Kolla här!

På fyra år, från 2020 till 2024, ökade antalet miljardärer i dollar i USA från 927 till 1 135.

Alla vet vem Metas vd Mark Zuckerberg, Amazongrundaren Jeff Bezos, Microsoftskaparen Bill Gates, Teslas vd och serieentreprenören Elon Musk och investeraroraklet Warren Buffett är och så vidare.

Kalifornien har flest miljardärer i USA

The Wall Street Journal, WSJ, som dryftar ämnet miljardärer, berättar att en hel del av dessa rikingar emellertid verkar i det tysta och bor i småstäder.

De lever sina liv utanför rubrikerna, men är alltjämt superrika.

De flesta av USA:s dollarmiljardärer har sin hemvist i Kalifornien, det finns 255 av dem i den delstaten, men flera driver också företag på platser som Ridgeland, Mississippi, Waunakee och Wisconsin, framgår det.

Förutom alla ultrarika som befolkar storstäderna då.

Totalt förmögenhet: 5,7 biljoner dollar

Tillsammans ruvar de amerikanska dollarmiljardärerna på 5,7 biljoner dollar i nettoförmögenhet, berättar WSJ med hänvisning till uppskattningar som förmögenhetsunderrättelseföretaget Altrata gjort.

”Medan många av dessa individer äger fastigheter i exklusiva samhällen som Palm Beach, Florida, samlas de också i destinationer som Cashiers, North Carolina – en stad i Blue Ridge Mountains där fyra miljardärfamiljer har bostäder. Den minsta staden där en miljardär äger fastigheter? Winifred, Montana, befolkning 172”, skriver tidningen.

Bland de mer framträdande miljardärsfamiljerna finns Walmart Waltons och Hyatt Pritzkers, medan Diane Hendricks, medgrundare av takproduktdistributören ABC Supply, också tillhör denna elit, dock utan att figurera offentligt på samma sätt.

Musk, Bezos och Zuckerberg sticker ut

Även arvtagarna till Russell Stover Chocolates förmögenhet tillhör detta etablissemang, om än lite diskret.

Även en del musikartister och idrottshjältar, läs världsstjärnor, åker ut och in på miljardärslistan i USA, däribland LeBron James och Beyoncé.

Elon Musk, Jeff Bezos och Mark Zuckerberg spelar i en egen division då trojkan står för nästan 1 biljon dollar av de 100 mest välbeställda miljardärernas totalsumma på 3,86 biljoner dollar.

Silicon Valley skapar många techmiljardärer, men ännu fler miljardärer kommer från bank- och finansvärlden, framgår det i WSJ:s kartläggning.

En tredjedel av miljardärerna uppges ha ärvt en stor del eller hela sin förmögenhet.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

