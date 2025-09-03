Här ökar miljardärerna som svampar i jorden

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

På fyra år, från 2020 till 2024, ökade antalet miljardärer i dollar i USA från 927 till 1 135.

Alla vet vem Metas vd Mark Zuckerberg, Amazongrundaren Jeff Bezos, Microsoftskaparen Bill Gates, Teslas vd och serieentreprenören Elon Musk och investeraroraklet Warren Buffett är och så vidare.

ANNONS

Kalifornien har flest miljardärer i USA

The Wall Street Journal, WSJ, som dryftar ämnet miljardärer, berättar att en hel del av dessa rikingar emellertid verkar i det tysta och bor i småstäder.

De lever sina liv utanför rubrikerna, men är alltjämt superrika.

De flesta av USA:s dollarmiljardärer har sin hemvist i Kalifornien, det finns 255 av dem i den delstaten, men flera driver också företag på platser som Ridgeland, Mississippi, Waunakee och Wisconsin, framgår det.

Förutom alla ultrarika som befolkar storstäderna då.