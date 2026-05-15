Fotbollsfans slipper betala 140 000 kronor för att se VM

Dagens PS har tidigare följt oron kring Trumps invandrarpolitik och dess konsekvenser för fotbolls-VM 2026 sedan mästerskapet hamnade i blickfånget. Inte minst i ljuset av varningar om att turneringen kan bli en kolossal flopp.

Vilken roll reglerna spelar

Fem av de 50 länderna på listan har kvalificerat sig till VM 2026. Beslutet som presenterades av USA:s biträdande utrikesminister Mora Namdar är ett undantag riktat mot specifika länder, inte en generell lättnad i inresepolitiken. Grundprogrammet med depositionskrav finns kvar för alla andra ändamål.

Reglerna lättades efter oro för att de skulle kunna skada deltagarantalet vid turneringen. Det är ett erkännande från Washington att immigrationspolitiken har börjat påverka ett av landets mest prestigefyllda sportevenemang negativt.

Turismsektorn och FIFA har under månader varnat för att avgiftskravet skapade osäkerhet som bromsade biljettförsäljning och hotellbokningar.

Undantaget gäller även spelare, lagpersonal, och tränare , förutsatt att de uppfyller ordinarie visumregler.