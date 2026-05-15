Trumpadministrationen backar från kravet att fotbollsfans från 50 länder måste betala 140 000 kronor i depositionsavgift för att se World Cup. Undantaget gäller dock bara de med giltig matchbiljett. Vi förklarar vad som gäller svenska resenärer.
Fotbollsfans slipper betala 140 000 kronor för att se VM
Sverige faller utanför listan för de 50 länder som har drabbats av det kontroversiella avgiftskravet, men reglerna kring inresa till USA är under ständig förändring.
Dagens PS har tidigare följt oron kring Trumps invandrarpolitik och dess konsekvenser för fotbolls-VM 2026 sedan mästerskapet hamnade i blickfånget. Inte minst i ljuset av varningar om att turneringen kan bli en kolossal flopp.
Vilken roll reglerna spelar
Fem av de 50 länderna på listan har kvalificerat sig till VM 2026. Beslutet som presenterades av USA:s biträdande utrikesminister Mora Namdar är ett undantag riktat mot specifika länder, inte en generell lättnad i inresepolitiken. Grundprogrammet med depositionskrav finns kvar för alla andra ändamål.
Reglerna lättades efter oro för att de skulle kunna skada deltagarantalet vid turneringen. Det är ett erkännande från Washington att immigrationspolitiken har börjat påverka ett av landets mest prestigefyllda sportevenemang negativt.
Turismsektorn och FIFA har under månader varnat för att avgiftskravet skapade osäkerhet som bromsade biljettförsäljning och hotellbokningar.
Undantaget gäller även spelare, lagpersonal, och tränare , förutsatt att de uppfyller ordinarie visumregler.
PS analys
Det intressanta med detta beslut är inte att Trump backade, utan hur sent och hur snävt undantaget formulerades. Anmälningsdeadlinen för FIFA PASS passerade redan den 15 april, vilket innebär att fans som inte registrerat sig i tid sannolikt fortfarande måste betala depositionen.
Det sänder en tydlig signal om att USA prioriterar turneringslogistiken, men immigrationspolitiken förblir orörd i grunden. För kommersiella aktörer med exponering mot reseturism och hotellsektorn kring VM är detta en marginell, om än välkommen, lättnad.
Praktisk info för VM-resenärer
Svenska medborgare omfattas inte av depositionen och reser till USA med ESTA i upp till 90 dagar. Har du frågor om visum eller specifika inresevillkor, bör du kontakta den amerikanska ambassaden i Stockholm för aktuell information.
Reglerna kan ändras med kort varsel. En giltig matchbiljett och rätt inresehandlingar är grundkraven för alla VM-besökare oavsett nationalitet.
