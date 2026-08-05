Ber du ständigt om ursäkt och tackar överdrivet? Då uppfattas du ofta som trevlig. Men det kan också kosta upp mot 18 procent av din lön.
Forskare: Den här personligheten kan kosta dig 18 procent i lön
Att vara vänlig och tillmötesgående är bra egenskaper, men flera studier visar att när det går till överdrift med egenskaper som överdriven artighet, ständiga ursäkter och ovilja att ta plats kan det få ekonomiska konsekvenser.
Rädsla att uppfattas som besvärlig
Den amerikanske psykologen Mark Travers skriver i Forbes att människor som ofta ber om ursäkt inte alltid gör det för att de har gjort något fel. I många fall handlar det i stället om en rädsla för att uppfattas som besvärliga eller att ta för mycket utrymme.
Han hänvisar bland annat till forskning publicerad i PsyCh Journal, som visar att tacksamhet oftare stärker relationer än ursäkter. Ett exempel är att säga ”tack för att du väntade” i stället för ”förlåt att jag är sen”, eftersom formuleringen signalerar uppskattning snarare än undergivenhet.
”Överdrivna ursäkter handlar ofta mindre om artighet och mer om osäkerhet”, skriver Travers.
Tillmötesgående man? Dåligt för lönen
I en uppmärksammad studie från University of Notre Dame analyserade forskarna Timothy Judge, Beth Livingston och Charlice Hurst fyra stora databaser med uppgifter om personlighet och inkomster.
Resultatet visade att män med hög grad av så kallad tillmötesgående personlighet – personer som gärna undviker konflikter och sätter andras behov före sina egna – tjänade omkring 18 procent mindre än män som var mindre tillmötesgående. Det motsvarade närmare 10 000 dollar om året i de studerade grupperna.
”Vi betalar människor för att vara påstridiga, självsäkra och tuffa. Den som är alltför tillmötesgående riskerar därför att missgynnas ekonomiskt”, säger Timothy Judge enligt universitetet.
För kvinnor såg forskarna däremot inget motsvarande samband mellan hög tillmötesgående personlighet och lägre lön.
Svensk data visar könsskillnader
Travers lyfter också fram Sverige – eller närmare bestämt tysk forskning på svensk data.
Forskningsinstitutet RFBerlin har, med hjälp av svenska registerdata, undersökt hur män och kvinnor använder externa jobberbjudanden i löneförhandlingar. Studien visar att män betydligt oftare lyckas använda ett erbjudande från en annan arbetsgivare för att höja lönen hos sin nuvarande arbetsgivare.
Kvinnor byter jobb i ungefär samma utsträckning, men omsätter mer sällan erbjudandena i högre lön.
Forskarna beskriver fenomenet som ett ”renegotiation gap” – ett omförhandlingsgap. Skillnaden försvinner däremot i yrken där löner sätts enligt fasta strukturer i stället för genom individuella förhandlingar.
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