Forskare: Den här personligheten kan kosta dig 18 procent i lön

Tillmötesgående man? Dåligt för lönen

I en uppmärksammad studie från University of Notre Dame analyserade forskarna Timothy Judge, Beth Livingston och Charlice Hurst fyra stora databaser med uppgifter om personlighet och inkomster.

Resultatet visade att män med hög grad av så kallad tillmötesgående personlighet – personer som gärna undviker konflikter och sätter andras behov före sina egna – tjänade omkring 18 procent mindre än män som var mindre tillmötesgående. Det motsvarade närmare 10 000 dollar om året i de studerade grupperna.

”Vi betalar människor för att vara påstridiga, självsäkra och tuffa. Den som är alltför tillmötesgående riskerar därför att missgynnas ekonomiskt”, säger Timothy Judge enligt universitetet.

För kvinnor såg forskarna däremot inget motsvarande samband mellan hög tillmötesgående personlighet och lägre lön.

ANNONS

Svensk data visar könsskillnader

Travers lyfter också fram Sverige – eller närmare bestämt tysk forskning på svensk data.

Forskningsinstitutet RFBerlin har, med hjälp av svenska registerdata, undersökt hur män och kvinnor använder externa jobberbjudanden i löneförhandlingar. Studien visar att män betydligt oftare lyckas använda ett erbjudande från en annan arbetsgivare för att höja lönen hos sin nuvarande arbetsgivare.

Kvinnor byter jobb i ungefär samma utsträckning, men omsätter mer sällan erbjudandena i högre lön.

Forskarna beskriver fenomenet som ett ”renegotiation gap” – ett omförhandlingsgap. Skillnaden försvinner däremot i yrken där löner sätts enligt fasta strukturer i stället för genom individuella förhandlingar.

Läs mer: Så hög lön har andra i din ålder – se snittet

Läs mer: Europas högsta minimilön: Så mycket får du för pengarna

Läs mer: Okända utbildningen som ger över 40 000 i lön

