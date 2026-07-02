För många företagare är pensionsåldern inte en skarp gräns. En del vill trappa ned, andra vill fortsätta arbeta – och för den som orkar och vill kan det finnas mycket pengar att hämta.
Företagare får mer i plånboken efter 66 – så stor är skillnaden
Regeringen vill att fler ska arbeta längre upp i åldrarna, delvis för att säkra framtida pensioner och välfärd. Därför har man bland annat infört en ny riktålder.
Därtill är skattesystemet utformat för att uppmuntra arbete högre upp i åldrarna.
Det innebär att både anställda och företagare som fortsätter jobba efter 66 års ålder kan få flera tusenlappar mer i plånboken varje månad.
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Stor skillnad i nettolön
Länsförsäkringar har räknat på tre företagare med samma totala lönekostnad: 50 000 kronor i månaden, inklusive arbetsgivaravgifter. Skillnaden är att de fyller 66, 67 respektive 68 år under 2026.
Företagaren som fyller 66 år får enligt beräkningen ut 30 382 kronor i månaden efter skatt. Den som fyller 67 år får 33 515 kronor.
Men det stora lyftet kommer året därpå. Företagaren som fyller 68 år får ut 38 604 kronor i månaden.
Det är drygt 8 200 kronor mer varje månad än för företagaren som fyller 66 år.
”Företagare som fortsätter att arbeta efter 66 år får rejäla plånboksförstärkningar, som en följd av det kraftigt höjda grundavdraget och de lägre arbetsgivaravgifterna. Den 68-årige företagaren får nästan 100 000 kronor mer i plånboken per år jämfört med sin två år yngre kollega”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
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Därför blir det mer pengar
En viktig förklaring är grundavdraget, som höjs kraftigt. För 2026 gäller det förhöjda grundavdraget från och med året man fyller 67. Det gör att en större del av inkomsten blir skattefri.
”För personer födda 1959 börjar de lägre skatterna gälla från och med år 2026, det år man fyller 67. För personer födda 1960 gäller det förhöjda grundavdraget först från januari det år man fyller 68, vilket beror på att de har en högre riktålder på 67 år”, förklarar Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten.
Nästa stora förändring kommer från och med året man fyller 68. Då sänks arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent. I praktiken betyder det att en större del av företagets lönekostnad kan betalas ut som lön.
”Skattesystemet är tydligt utformat för att uppmuntra arbete högre upp i åldrarna. För många kan tillskotten vara avgörande för att stärka ekonomin och på sikt få större ekonomisk frihet”, säger Stefan Westerberg.
Pensionen växer också
Pensionen påverkas också av arbete längre upp i åldrarna.
I Länsförsäkringars exempel ökar pensionen med totalt 3 667 kronor i månaden före skatt om företagaren skjuter upp pensioneringen från 66 till 68 år. Efter skatt handlar det om 2 767 kronor mer i månaden.
”Utöver de positiva plånbokseffekterna växer också pensionen för varje extra år man jobbar. Företagaren som skjuter upp pensioneringen med två år ökar pensionen i vårt exempel med totalt 3 667 kronor per månad. Det kan göra stor skillnad för ekonomin under hela pensionstiden”, säger Stefan Westerberg.
För företagare som funderar på att jobba vidare kan det alltså finnas en rejäl ekonomisk morot.
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