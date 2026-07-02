Företagare får mer i plånboken efter 66 – så stor är skillnaden

Därtill är skattesystemet utformat för att uppmuntra arbete högre upp i åldrarna.

Det innebär att både anställda och företagare som fortsätter jobba efter 66 års ålder kan få flera tusenlappar mer i plånboken varje månad.

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Stor skillnad i nettolön

Länsförsäkringar har räknat på tre företagare med samma totala lönekostnad: 50 000 kronor i månaden, inklusive arbetsgivaravgifter. Skillnaden är att de fyller 66, 67 respektive 68 år under 2026.

Företagaren som fyller 66 år får enligt beräkningen ut 30 382 kronor i månaden efter skatt. Den som fyller 67 år får 33 515 kronor.

Men det stora lyftet kommer året därpå. Företagaren som fyller 68 år får ut 38 604 kronor i månaden.

Det är drygt 8 200 kronor mer varje månad än för företagaren som fyller 66 år.

”Företagare som fortsätter att arbeta efter 66 år får rejäla plånboksförstärkningar, som en följd av det kraftigt höjda grundavdraget och de lägre arbetsgivaravgifterna. Den 68-årige företagaren får nästan 100 000 kronor mer i plånboken per år jämfört med sin två år yngre kollega”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

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