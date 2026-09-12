Bilister får tillbaka 300 miljoner för olagliga avgifter på parkeringsböter

Så får bilisterna pengarna för sina parkeringsböter

Domen gäller fakturor som Riverty köpt från Norges största parkeringsbolag sedan 1 januari 2023. Bland dem finns Apcoa Norway, Aimo Park Norway, Onepark, Bember, Parkly, Nor Tronic och Park Nordic. Avgifterna har sålts under namn som Pay Later, Park & Go och Flex.

Grupptalan är av opt out-typ. Alla som betalat avgifterna är automatiskt med utan att anmäla sig. Står domen fast har Riverty sex veckor på sig att betala tillbaka direkt till kunderna.

”Står domen fast får kunderna tillbaka pengarna Riverty är skyldigt dem”, säger Mette Fossum.

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Riverty flaggar för överklagande

Riverty Norways vd Kjell-Rune Birkelund säger till E24 att bolaget kommer att gå igenom domen noga, men att ett överklagande med största sannolikhet lämnas in.

”Vi är oeniga med rättens slutsats”, säger Birkelund.

Han beskriver Riverty som ett finansieringsbolag och menar att parkeringsbolagen bär ansvaret för avgiftsmodellerna. ”Om domen står fast kommer vi att driva regresskrav mot parkeringsbolagen”, säger han. Forbrukerrådet räknar med att processen kan ta flera år och gå hela vägen till Høyesterett.

Liknande avgifter i Sverige

Riverty skickar fakturor på parkeringsböter även i Sverige. Den som parkerar hos Aimo Park och betalar mot faktura får sin fordran överlåten till Riverty Sweden AB med en fakturaavgift på 49 kronor.

EasyPark-kunder med faktura som betalsätt får en samlingsfaktura från Riverty omkring den 15:e varje månad.

Apcoa använder i stället Svea Bank. På bolagets kameraparkeringar Park & Go skapas en faktura 72 timmar efter utfart och 59 kronor tillkommer i fakturaavgift. Det är samma bolag vars Stockholmsgarage tog 85 kronor för sju minuter i våras.

Den norska domen bygger på norsk lag och ger inte svenska bilister någon automatisk rätt till återbetalning.

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Enligt Konsumentverket får ett företag ta ut fakturaavgift om den framgår av avtalsvillkoren. Saknas stöd i villkoren kan konsumenten bestrida den delen av kravet.

Domen sätter ändå press på en bransch där avgifterna redan är omdiskuterade. Kontrollavgifter på över 1 300 kronor har blivit p-bolagens största kassako, och en källa har hävdat att EasyPark delar din data med parkeringsbolagen, något bolaget förnekar.

Bilister i både Sverige och Norge har dessutom protesterat mot böter på egen tomt.