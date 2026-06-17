PS sammanfattar ännu en gång veckans pensionsnyheter som den här gången bjuder på både soliga skattebesked och riktigt dyra pensionsmissar. I Frankrike kan notan till staten bli oväntat låg för svenska pensionärer medan ett snabbt uttag av tjänstepensionen kan få motsatt effekt.
Flytten kan sänka din skatt – missen kan höja den med 1,1 miljoner
I veckan har vi också tittat på var Europas äldre hushåll sitter på störst förmögenheter, hur Coast FIRE-trenden kan få fler att sluta pensionsspara i förtid och varför en pensionsflytt kan göra att pengar går förlorade på börsen.
Nedan sammanfattar Dagens PS den senaste veckans pensionsnyheter.
Läs också: Kom för tidigt till jobbet – fick sparken. Dagens PS
Flytta till Frankrike – bara 7 procent i skatt
Vi inleder veckan utomlands.
Enligt en topplista från 60plusbanken är Frankrike det fjärde bästa landet för svenska pensionärer att flytta till. Där lyfts bland annat vårdsystemet och livskvaliteten fram.
Men även skatten kan vara en fördel.
I ett räkneexempel som Sparsam Skatt tagit fram flyttar ett gift par till Frankrike vid 67 års ålder. Båda har 30 000 kronor i pension per månad, varav 20 000 kronor är allmän pension och 10 000 kronor är tjänstepension från privat sektor.
I det fallet landar parets totala skatt på 51 400 kronor per år. Det motsvarar en effektiv skatt på 7 procent.
En förklaring är att bara Frankrike har rätt att beskatta pensionerna. Landet tillämpar dessutom sambeskattning och har låg progressiv skatt vid normalstora pensioner.
För den som har ett större pensionskapital blir bilden dock en annan.
Läs vidare: Flytta hit som pensionär – bara 7 procent i skatt. Dagens PS
Vanliga missen kan höja skatten med 1,1 miljoner
Vidare till tjänstepensionen, där ett vanligt beslut kan bli dyrt.
Många svenskar väljer att ta ut sin tjänstepension under en kortare period. Det kan ge mer pengar i början av pensionärslivet, men också leda till högre skatt.
Enligt Säkra väljer 30 procent av deras 33 000 kunder med pågående pensionsutbetalningar att ta ut tjänstepensionen på fem år.
Problemet är att tjänstepensionen då kan pressa upp årsinkomsten kraftigt. Det kan göra att mer av inkomsten hamnar över gränsen för statlig skatt.
”Det här är ett beteende som sticker ut och är ett av de vanligaste och dyraste misstagen jag ser. Det kan kosta hundratusentals kronor, i vissa fall över en miljon”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.
En person som tidigare haft en månadslön på 80 000 kronor betalar omkring 4,8 miljoner kronor i skatt om tjänstepensionen tas ut på fem år. Om samma pension i stället sprids ut över 20 år blir skatten cirka 3,7 miljoner kronor.
Skillnaden blir alltså drygt 1,1 miljoner kronor.
Läs mer här: Vanliga pensionsmissen kan höja din skatt – med 1,1 miljoner kronor. Dagens PS
Här sitter äldre på miljoner
I veckan har vi också tittat närmare på pensionärernas förmögenhet i Europa.
I euroområdet har hushåll i åldern 65 till 74 år en medianförmögenhet på 185 300 euro, motsvarande drygt 2 miljoner kronor.
Men skillnaderna mellan länderna är enorma.
I Luxemburg ligger medianförmögenheten för äldre hushåll på drygt 13 miljoner kronor.
I Lettland är motsvarande siffra nästan 400 000 kronor.
Siffrorna kommer från Europeiska centralbankens Household Finance and Consumption Survey, som omfattar 22 europeiska länder.
Näst högst ligger Malta, där äldre hushåll har en medianförmögenhet på 310 000 euro. Därefter följer Belgien och Irland.
Siffrorna visar dock inte hela bilden.
Mer om detta: Rika pensionärer – landet där äldre sitter på miljoner. Dagens PS
Så kan du sluta pensionsspara tidigare
Veckan har också bjudit på en nyare spartrend.
Den kallas Coast FIRE och är en mindre extrem variant av FIRE-rörelsen. Här handlar det inte nödvändigtvis om att sluta jobba tidigt. I stället bygger idén på att spara och investera mycket i början, så att pengarna sedan kan växa vidare av sig själva.
När man har nått sin Coast FIRE-nivå behöver man inte längre fortsätta pensionsspara varje månad. Då ska det investerade kapitalet, med hjälp av ränta på ränta, kunna växa till den summa man behöver längre fram.
Först behöver man alltså uppskatta hur mycket pengar man vill kunna leva på som pensionär. Därefter behöver man väga in allmän pension och tjänstepension, och räkna ut hur stort privat pensionskapital som krävs utöver det, för att man ska kunna leva det liv man vill leva.
Sedan räknar man baklänges.
”Du kan helt enkelt googla en kalkylator för ekonomisk frihet, mata in dina siffror och se hur mycket du behöver ha investerat vid en viss ålder för att nå Coast FIRE”, säger Michela Allocca, som själv byggde upp ett nettovärde på över en miljon dollar innan hon fyllde 30 år.
Läs vidare: Så kan du sluta pensionsspara – långt före pensionen. Dagens PS
Pensionsflytten kan kosta på börsen
Vi avslutar veckan med en varning till den som funderar på att flytta sin pensionsförsäkring.
Att flytta sin pension kan förvisso vara klokt, särskilt om man lämnar en dyr lösning för en billigare.
Men själva flytten kan också innebära en risk.
I många fall säljs fondandelarna av, pengarna omvandlas till kontanter och förs sedan över till det nya försäkringsbolaget. Först därefter placeras kapitalet igen.
Det innebär att pensionspengarna kan stå utanför börsen under själva flytten.
”Risken slår åt båda hållen. Under två, tre månader kan det hända mycket, både på gott och ont”, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
Om börsen stiger medan pengarna ligger kontant kan spararen gå miste om avkastning. Har man 1 miljon kronor i pensionskapital och börsen stiger 10 procent under flytten, handlar det om 100 000 kronor i utebliven avkastning.
På lång sikt kan effekten bli ännu större.
Läs mer här: Många flyttar pensionen – då kan 100 000 kronor gå förlorade på börsen. Dagens PS
Läs också: Hejdå plastkort – här är betalningen som tar över. Realtid
Läs även: Många av Sveriges populäraste appar läcker användarnas data. E55