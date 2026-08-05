Ekonomerna avslöjar: De här ska du inte lägga dina pengar på 

Abonnemangen som bara tickar på

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Vi har hört det förut och nu hör vi det igen. Det handlar, såklart, om onödiga, oanvända prenumerationer och medlemskap. Ett gymkort, en strömningstjänst eller en app kostar förstår sällan särskilt mycket var för sig. Men när de står oanvända och fortsätter dra pengar månad efter månad växer summan – snabbt.

Rådgivarna rekommenderar därför att du regelbundet går igenom ditt kontoutdrag och avslutar sådant som inte längre fyller någon funktion.

Dyrt att imponera på andra

Till de köp som sällan är värda pengarna hör även sådant som främst ska signalera framgång. Det kan handla om lyxbilar, märkesvaror eller en större bostad än man egentligen har råd med.

Enligt rådgivarna är problemet inte bara priset på den enskilda saken. När människor försöker hålla jämna steg med vänner, kollegor eller influerare kan hela levnadsstandarden skruvas upp.

”Ett av de största ekonomiska misstagen jag ser är inte en särskild produkt – det är livsstilsinflation som drivs av jämförelser”, säger förmögenhetsrådgivaren Brett Hina.

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Här ska du inte snåla

Alla dyrare köp är däremot inte dåliga. Tvärtom finns det, enligt ekonomerna, utgifter som ofta är värda pengarna eftersom de kan förebygga betydligt större kostnader längre fram.

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Dit hör bland annat tandvård, sjukvård och regelbundet underhåll av bilen och bostaden. Att skjuta upp en kontroll eller reparation kan förstås kännas billigare för stunden, men risken är att notan blir betydligt större senare.

Flera rådgivare pekar också ut sådant som befinner sig mellan kroppen och marken. Bra skor, en ordentlig madrass, säkra bildäck och en bra kontorsstol kan kosta mer vid köpet, men används ofta så mycket att kostnaden per användning blir låg.

Även tjänster som sparar tid kan vara värda priset. Direktflyg, hemstädning och upphämtning av matvaror nämns som exempel på utgifter som kan frigöra både timmar och mental energi.

”Det kostar riktiga pengar, men ger tillbaka timmar och lite mentalt utrymme”, säger förmögenhetsrådgivaren Vishal Kumar.

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