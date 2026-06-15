Få 7 procent i skatt, ett sovrum för 870 000 och 3D-printade hus

Huset kostade 225 000 kronor

Från pensionärsliv i Frankrike till en annan sorts bostadsdröm.

I Almaty i Kazakstan har byggbolaget BM Partners printat ett helt bostadshus med hjälp av en 3D-skrivare.

Huset är 100 kvadratmeter stort och stommen stod klar efter fem dagar. Totalkostnaden, inklusive fönster, dörrar och möbler, landade på 20 500 euro. Det motsvarar cirka 225 000 svenska kronor.

Som jämförelse kostar det omkring 3 miljoner kronor att bygga en villa på 100 kvadratmeter i Sverige, exklusive tomt.

Huset är dessutom byggt för att klara jordbävningar. Betongblandningen har en tryckhållfasthet på nästan 60 MPa, vilket är sex gånger starkare än vad som normalt används i Kazakstan.

Tekniken används nu på fler håll. I danska Holstebro byggs Europas största 3D-printade bostadsprojekt, med 36 studentlägenheter. Den sista byggnaden, med sex lägenheter, tog fem dagar att printa och sköttes av tre operatörer.

Läs vidare här: Huset kostade 225 000 kronor – byggt på fem dagar med en 3D-skrivare. Dagens PS

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Per H Börjesson: Spendera medans du lever

Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är svenskarnas sparande.

Per H Börjesson, vd för Spiltan Invest, skriver i en debattartikel om boken ”Die with Zero”, där grundtanken är att man inte har någon nytta av sina pengar när man väl ligger i begravningskistan.

Det betyder dock inte att man ska bränna hela sparkapitalet hur som helst. Börjesson påpekar att ingen vet hur länge man kommer att leva, och att man därför alltid bör ha ett sparkapital som skydd mot oförutsedda händelser eller ett långt liv.

Samtidigt lyfter han flera råd från tankesättet bakom boken.

Ett av dem är att ge pengar till sina barn medan man fortfarande lever. Om barnen ärver först när de själva närmar sig pensionen kan pengarna komma sent i livet. Många hade haft större nytta av stödet när de skulle köpa bostad eller bilda familj.

Han skriver också att det kan ge större tillfredsställelse att ge till välgörenhet medan man lever, eftersom man då själv kan se vad pengarna gör för nytta.

Läs hela artikeln: Per H Börjesson: Spendera medans du lever. Dagens PS

Sovrum säljs för 870 000 kronor

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Från sparfilosofi till en allt tuffare bostadsmarknad.

I Spanien säljer startupbolaget Habitacion enskilda sovrum i delade lägenheter. Rummen kan kosta uppemot 80 000 euro, vilket motsvarar omkring 870 000 kronor.

Det är mycket pengar för ett sovrum, men samtidigt ungefär en tredjedel av vad en etta kan kosta i samma område.

Intresset är stort. I fjol sålde bolaget 200 rum och i dag står 32 000 personer på väntelista.

Liknande lösningar syns även på andra håll. I London har bostadsutvecklaren Fairview ett upplägg där vänner kan få hjälp att köpa bostad tillsammans. I USA har fenomenet ”house hacking” vuxit, där köpare bor i en del av ett flerfamiljshus och hyr ut resten för att täcka bolånet.

”Alla dessa bostadslösningar visar hur människor blir fattigare”, konstaterar fastighetskonsulten Patricio Palomar.

Läs vidare här: Nya trenden: Köper sovrum för 870 000 kronor. Dagens PS

Slott till salu – så mycket kostar det

Vi avslutar veckan i en helt annan del av bostadsmarknaden.

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För den som har gott om pengar finns just nu flera slott och anrika gods till salu i Sverige.

Ett av dem är Örbyhus slott i Tierps kommun i Uppland. Priset ligger på 400 miljoner kronor.

I köpet ingår inte bara själva slottet, utan även flera andra byggnader, åkermark och skog. Totalt omfattar fastigheten över 3 000 hektar mark.

”Det säljs nästan aldrig sådana här typer av egendomar”, säger Viktor Danielsson, mäklare på Karl Danielsson egendomar, till Göteborgs-Posten.

Men den som drömmer om ett slott bör också tänka på att Örbyhus är byggnadsminnesskyddat. Det innebär att byggnadens karaktär måste bevaras och att renoveringar behöver samordnas med Länsstyrelsen.

Läs mer här: Slott till salu – så mycket kostar det. Dagens PS

Läs också: Det oroar experterna mest inför Riksbankens besked. Realtid

Läs även: Har du kvar gamla uppgifter på nätet? Så kan de användas mot dig. Dagens PS