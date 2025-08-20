Dagens PS
JUST NU:

Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar

Dagensps.se
Privatekonomi

Fler föräldrar skuldsätter sig för barnen

föräldrar
Sex av tio amerikanska föräldrar har tagit lån för att kunna försörja sina barn (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Sex av tio amerikanska föräldrar har tagit lån för att kunna försörja sina barn. Men problemet är inte unikt för USA.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En ny undersökning från National Debt Relief visar att en majoritet av alla föräldrar i USA har tagit lån eller dragit på sig skulder för att försörja sina barn. 

Kreditkort är den vanligaste skulden, med ett snitt på drygt 14 500 dollar. Men även sjukvårdsskuld – i genomsnitt 12 300 dollar – och privatlån på omkring 15 300 dollar är vanligt.

Långt ifrån alla klarar av att betala. Nästan hälften säger att deras skulder nu är ”ohanterliga”, rapporterar Investopedia

Dyrare vardag slår hårt

Den stigande levnadskostnaden gör situationen ännu värre. 

Många föräldrar tvingas skuldsätta sig för att ha råd med skolstart, högtider eller sjukvård. Bara i år har 42 procent tagit lån för läkarbesök eller recept till sina barn.

Även ”köp nu, betala sen”-tjänster ökar trycket. De föräldrar som använder dessa tjänster har i snitt över 7 400 dollar i skuld.

Läs även: Ny studie: Föräldrar redo att försörja sina 40-åriga barn. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Skulden styr vardagen”

ANNONS

Konsekvenserna sträcker sig långt utöver ekonomin. Många föräldrar hoppar över måltider, skjuter upp sparande och sätter sin egen hälsa på spel för att klara utgifterna.

”Skulder stör mer än bara ekonomin. De formar om föräldraskapet”, säger Natalia Brown på National Debt Relief, som menar att skulderna styr de dagliga valen. 

föräldrar
Svenska föräldrar skuldsätter sig för att hjälpa sina vuxna barn (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Skulder för märkeskläder

Problemet är inte unikt för USA. I fjol rapporterade Sveriges Radio att fler svenska föräldrar skuldsätter sig för att hjälpa sina vuxna barn. 

Skulderna beror ofta på spelberoende eller konsumtionslån. När föräldrarna ska hjälpa till lånar de på sin bostad eller tar lån med hög ränta. 

Samtidigt slog Kronofogden larm om att unga kvinnors skulder ökat med över 100 procent på tio år. En del av skulderna handlar om något så konkret som barnens kläder.

Budget- och skuldrådgivaren Anna Huzell berättade i P1 Morgon att många unga föräldrar känner sig pressade att låna pengar för att ha råd med märkeskläder åt barnen, detta för att de inte ska hamna i utanförskap. 

”Man känner sig pressad i många lägen att leva upp till en standard som man kanske inte har egna pengar till. Man tar ett lån till och sen löser man ett annat lån med ytterligare lån och sen är man fast”, konstaterade Huzell. 

ANNONS

Stress fem dagar i veckan

Föräldrarna själva beskriver en vardag präglad av ständig oro. 

I snitt tänker de på sin skuld fem dagar i veckan. Fyra av tio säger att de är mer stressade över sin skuld än över barnens hälsa eller relationen till dem.

Läs också: Barn känner sig bortprioriterade – föräldrar föredrar mobilen. News55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnFöräldrarskulderUSA
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Niklas Laninge är sparpsykolog på spartjänsten Opti och ger råd hur du kan hantera din oro för börsen i höst.
Spela klippet
Börs & Finans

Sparpsykologens bästa tips: Så hanterar du oron på börsen i höst

20 aug. 2025
ANNONS
ANNONS