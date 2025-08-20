Fler föräldrar skuldsätter sig för barnen

En ny undersökning från National Debt Relief visar att en majoritet av alla föräldrar i USA har tagit lån eller dragit på sig skulder för att försörja sina barn.

Kreditkort är den vanligaste skulden, med ett snitt på drygt 14 500 dollar. Men även sjukvårdsskuld – i genomsnitt 12 300 dollar – och privatlån på omkring 15 300 dollar är vanligt.

Långt ifrån alla klarar av att betala. Nästan hälften säger att deras skulder nu är ”ohanterliga”, rapporterar Investopedia.

Dyrare vardag slår hårt

Den stigande levnadskostnaden gör situationen ännu värre.

Många föräldrar tvingas skuldsätta sig för att ha råd med skolstart, högtider eller sjukvård. Bara i år har 42 procent tagit lån för läkarbesök eller recept till sina barn.

Även ”köp nu, betala sen”-tjänster ökar trycket. De föräldrar som använder dessa tjänster har i snitt över 7 400 dollar i skuld.

