FI granskar pensionsfenomen – varnar för rabatter

Det är inte första gången Dagens PS rapporterar om pensionsflyttarna. Senast i september visade det sig att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet.

Bara under 2024 flyttades tjänstepensioner till ett värde av över 100 miljarder kronor – en ökning med 45 procent på ett år.

Detta samtidigt som 27 procent av spararna inte är medvetna om att de flyttat sin tjänstepension.

Misstänker felaktiga incitament

Nu vill FI ta reda på om rådgivare och finansiella företag verkligen rekommenderar flytt av tjänstepension för kundens bästa – eller om andra motiv ligger bakom. Fokus ligger särskilt på flyttar där spararen byter från traditionell försäkring till fondförsäkring, en förändring som ofta innebär större risk.

”Antalet flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension har ökat. Det finns en risk att det växande antal flyttar av tjänstepension skapar incitament för finansiella företag, rådgivare och andra att rekommendera kunder att flytta av andra skäl än att den försäkrade ska få en bättre pensionslösning”, säger Daniel Lundin, enhetschef på FI:s försäkringstillsyn, i ett pressmeddelande.