FI granskar pensionsfenomen – varnar för rabatter

Finansinspektionen (FI) inleder en fördjupad granskning av hur banker och försäkringsbolag hanterar flyttar av kollektivavtalad tjänstepension
Finansinspektionen (FI) inleder en fördjupad granskning av hur banker och försäkringsbolag hanterar flyttar av kollektivavtalad tjänstepension (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Antalet flyttar av tjänstepensioner ökar snabbt. Nu slår Finansinspektionen (FI) larm om risker och inleder en fördjupad granskning av hur banker och försäkringsbolag hanterar flyttar av kollektivavtalad tjänstepension.

Det är inte första gången Dagens PS rapporterar om pensionsflyttarna. Senast i september visade det sig att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet. 

Bara under 2024 flyttades tjänstepensioner till ett värde av över 100 miljarder kronor – en ökning med 45 procent på ett år.

Detta samtidigt som 27 procent av spararna inte är medvetna om att de flyttat sin tjänstepension.

Misstänker felaktiga incitament

Nu vill FI ta reda på om rådgivare och finansiella företag verkligen rekommenderar flytt av tjänstepension för kundens bästa – eller om andra motiv ligger bakom. Fokus ligger särskilt på flyttar där spararen byter från traditionell försäkring till fondförsäkring, en förändring som ofta innebär större risk.

 ”Antalet flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension har ökat. Det finns en risk att det växande antal flyttar av tjänstepension skapar incitament för finansiella företag, rådgivare och andra att rekommendera kunder att flytta av andra skäl än att den försäkrade ska få en bättre pensionslösning”, säger Daniel Lundin, enhetschef på FI:s försäkringstillsyn, i ett pressmeddelande

Sparare tjänstepension
27 procent av spararna är inte medvetna om att de flyttat sin tjänstepension, visar en rapport från AMF (Foto: Jessica Gow/TT/Canva)
Spela klippet
Bolånerabatter kopplas till pensionsflyttar

En särskild del av granskningen handlar om kopplingen mellan pensionsflyttar och bolånerabatter. Vissa banker erbjuder kunder lägre bolåneränta om de samtidigt flyttar sin tjänstepension till banken. FI ifrågasätter nu om det är rimligt att sådana rabatter används för att locka kunder att flytta sina pensionspengar.

”Det väcker frågor om det är rimligt att flytt av tjänstepension kopplas till rabatter på andra finansiella tjänster, och hur konsumenter hanterar sådana erbjudanden”, skriver FI. 

Ska träffa storbankerna

FI kommer under hösten att träffa de fyra storbankernas försäkringsbolag för att fördjupa sin bild av marknaden. 

Dessutom skickas enkäter till ett stort antal liv- och tjänstepensionsbolag för att undersöka hur de bedömer konsumentens behov vid byte av förvaltningsform.

”Ska inte styras av kortsiktiga förmåner”

Lundin betonar att tjänstepensionen är central för svenskarnas ekonomiska trygghet och att rådgivningen måste ta hänsyn till det långsiktiga perspektivet.

“Tjänstepensionen är ofta av stor betydelse för individens ekonomiska trygghet. Därför är det viktigt att en flytt bara genomförs om den leder till att den försäkrade får en bättre pensionslösning. Kortsiktiga förmåner och rabatter kopplade till andra finansiella tjänster ska inte styra valet av tjänstepensionslösning”. 

Slutsatsen är alltså som följer: flytt av tjänstepension ska ske för kundens bästa – inte för bankernas vinst eller lockande rabatter.

FinansinspektionenFlyttTjänstepension
