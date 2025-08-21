Nytt galet rekord i lotteri – 6,7 miljarder i potten 

I onsdagskvällens dragning i Powerball blev ingen ingen jackpot-vinnare.

Därför har potten växt till hisnande omkring 700 miljoner dollar uppskattningsvis, det vill säga runt 6,7 miljarder kronor.

Det berättar CNN och uppger att den tidigare jackpotten på 643 miljoner dollar, nästan 6,2 miljarder kronor, därmed är passerad.

Powerball-hysterin ett faktum

Enligt uppgifter från Multi-State Lottery Association, som hjälper till att underlätta Powerball-lotteriet, har försäljningen till lotteriet stigit med 40 procent jämfört med samma tid i fjol.

Det råder med andra ord Powerball-feber inför dragningen.

”I takt med att jackpotten ökar förväntar vi oss att biljettförsäljningen kommer att öka”, säger föreningen, enligt CNN.