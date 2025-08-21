Eurolotteriet i all ära, men amerikanska Powerball är mer än snäppet vassare och nu kan en ensam vinnare ta hem rekordhöga 6,7 miljarder kronor.
Nytt galet rekord i lotteri – 6,7 miljarder i potten
I onsdagskvällens dragning i Powerball blev ingen ingen jackpot-vinnare.
Därför har potten växt till hisnande omkring 700 miljoner dollar uppskattningsvis, det vill säga runt 6,7 miljarder kronor.
Det berättar CNN och uppger att den tidigare jackpotten på 643 miljoner dollar, nästan 6,2 miljarder kronor, därmed är passerad.
Powerball-hysterin ett faktum
Enligt uppgifter från Multi-State Lottery Association, som hjälper till att underlätta Powerball-lotteriet, har försäljningen till lotteriet stigit med 40 procent jämfört med samma tid i fjol.
Det råder med andra ord Powerball-feber inför dragningen.
”I takt med att jackpotten ökar förväntar vi oss att biljettförsäljningen kommer att öka”, säger föreningen, enligt CNN.
Mikroskopisk chans att vinna
Chansen att ta hem rekordvinsten är däremot försvinnande liten, blott 1 på 292 miljoner.
Om någon ändå har lyckan att ro hem vinsten kan han eller hon välja på att antingen kvittera ut pengarna i 30 utbetalningar om året, eller en enda kontantutbetalning på 316,3 miljoner dollar, drygt 3 miljarder kronor.
På lördag klockan 22,59, amerikansk tid, avgörs det hela i samband med den planerade dragningen.
1,25 miljarder Sveriges största jackpot
Den 7 november 2022 gick USA:s största lotterivinst ut, 2,04 miljarder dollar, alltså styvt 19,5 miljarder kronor.
Den största vinst som någon tagit hem i Sverige låg på 1,25 miljarder kronor. Det hände i mars i år. På Eurolotteriet.
Sannolikheten för att casha hem en sådan jackpot är, enligt tyska Bild, 1 på 140 miljoner.
Läs mer: Svensk miljardär på Eurolotteriet – största vinsten någonsin DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
