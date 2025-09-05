Dagens PS
Experterna tipsar – så blir du av med dina skulder 

Skulder
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

En växande skara svenskar kämpar med skulder. Lösningen sitter dock inte i räntetabeller och kalkyler, hävdar två experter. 

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA.

För tillfället har omkring 437 000 personer i Sverige en skuld registrerad hos Kronofogden. 

Under 2025 har fler än tidigare ansökt om skuldsanering. Ökningen första halvåret i år är 4 procent jämfört med första halvåret 2024.

Över 375 000 av de totala målen – alltså nästan 30 procent – handlar om obetalda snabblån, kontokrediter och bankskulder. 

Mitt i skuldkrisen lyfter två privatekonomiexperter, Dave Ramsey och Rachel Cruze, en väg ut. 

I en intervju med Forbes berättar de om sina strategier – metoder som inte bygger på komplicerad matematik, utan på motivation och beteendeförändringar.

Börja med den minsta skulden

Dave Ramsey, lite av en guru i amerikanska kretsar, är känd för att förespråka den så kallade snöbollsmetoden. Den går ut på att man betalar av den minsta skulden först, oavsett ränta, samtidigt som man fortsätter betala minimibelopp på övriga skulder.

”Du bör alltid börja med den minsta skulden först, oavsett ränta”, säger han. ”Metoden fungerar eftersom privatekonomi är 80 procent beteende och bara 20 procent kunskap”. 

Tanken är enkel: små vinster bygger självförtroende. När man väl fått bort en skuld ökar motivationen att ta nästa.

Matematik räcker inte

Andra ekonomiexperter menar att det lönar sig bättre att börja med de skulder som har högst ränta, den så kallade avalanche-metoden. Ramsey håller inte med.

”Att betala av skulder handlar om momentum, inte matematik”, säger han. ”Matematisk effektivitet spelar ingen roll om du inte håller fast vid planen”. 

Enligt honom är det därför många misslyckas med avalanche-metoden – det tar för lång tid innan man ser resultat. 

”Om matematik var det enda problemet, skulle de flesta inte ha skulder från början – det handlar om att förändra vanor och attackera skulden med intensitet”. 

Skulder
Under 2025 har fler svenskar än tidigare ansökt om skuldsanering (Foto: Canva)
Budget ger kontroll

Privatekonomen Rachel Cruze betonar i samma intervju att skuldfrihet inte bara handlar om vilken metod man använder. Det handlar också om att styra över sina pengar.

”Om du inte talar om för dina pengar vart de ska, kommer du att undra vart de tog vägen”, säger hon.

Cruze föreslår en nollbaserad budget. Det innebär att inkomster minus utgifter ska bli noll – varje krona ska ha ett namn och ett syfte. 

På så sätt upptäcker man snabbt var pengarna läcker ut och kan styra om dem till viktigare saker.

”Din mest kraftfulla verktyg för att bygga förmögenhet är din inkomst, så du måste bli medveten om vart varje krona går”, avslutar hon.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

