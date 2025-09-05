Experterna tipsar – så blir du av med dina skulder 

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA.

För tillfället har omkring 437 000 personer i Sverige en skuld registrerad hos Kronofogden.

ANNONS

Under 2025 har fler än tidigare ansökt om skuldsanering. Ökningen första halvåret i år är 4 procent jämfört med första halvåret 2024.

Över 375 000 av de totala målen – alltså nästan 30 procent – handlar om obetalda snabblån, kontokrediter och bankskulder.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Mitt i skuldkrisen lyfter två privatekonomiexperter, Dave Ramsey och Rachel Cruze, en väg ut.

I en intervju med Forbes berättar de om sina strategier – metoder som inte bygger på komplicerad matematik, utan på motivation och beteendeförändringar.

Börja med den minsta skulden

Dave Ramsey, lite av en guru i amerikanska kretsar, är känd för att förespråka den så kallade snöbollsmetoden. Den går ut på att man betalar av den minsta skulden först, oavsett ränta, samtidigt som man fortsätter betala minimibelopp på övriga skulder.

ANNONS

”Du bör alltid börja med den minsta skulden först, oavsett ränta”, säger han. ”Metoden fungerar eftersom privatekonomi är 80 procent beteende och bara 20 procent kunskap”.

Tanken är enkel: små vinster bygger självförtroende. När man väl fått bort en skuld ökar motivationen att ta nästa.

Läs även: Pensionsskulden skenar – kan leda till höjd skatt. Dagens PS