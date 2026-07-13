Expertens uppmaning till pensionärer – sälj inte saker

Stora utgifter

Att bara sälja huset och flytta pengarna kan dock innebära stora utgifter.

Mäklararvode, flyttkostnader, renovering innan försäljning och reavinstskatt gör att notan snabbt drar i väg, och i slutändan kan det bli mindre kvar än du hoppades på.

Till det kommer att pensionärer ofta har svårare att få nya bolån eftersom bankerna bedömer kreditvärdigheten utifrån inkomst snarare än förmögenhet, berättar E55.

“En pensionär som äger sitt hem kan underskatta kostnaden för att köpa ett nytt hem eller hyra. Dessutom kan kostnaderna för att förbereda ett hem för försäljning snabbt öka utan att bostadens värde ökar”, säger Chad Gammon, en amerikansk finansrådgivare, enligt News55.

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Behåll helst bilen

Många äldre vill även göra sig av med bilen, men det är heller ingen bra idé visar det sig.

Kollektivtrafiken kan vara begränsad och en bil innebär en frihet som kan vara svår att ersätta för många, när det gäller att besöka familj och vänner.

Kolla prylarnas värde

Förutom bilar och fastigheter är det många som har prylar som de kan tänka sig att sälja, utan att egentligen veta deras riktiga värde.

Därför kan det vara bra att prata med familj och vänner om prylarnas värde, samt låta en expert se över hur värdefulla sakerna kan vara.

Konst, antikviteter och veteranbilar kan dessutom stiga i värde över tid, så det kan vara klokare att låta en expert värdera och sedan låta familjen ärva, uppger Senioren.

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