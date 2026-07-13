Myndighetens krav: Pensionär ska betala tillbaka en halv miljon kronor

Tusentals återkrav

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Fallet kommer samtidigt som Pensionsmyndigheten har skruvat upp arbetet mot felaktiga utbetalningar.

Under förra året fattades 9 481 beslut om återkrav av bostadstillägg. Det är mer än tre gånger så många som 2021, då motsvarande siffra var 3 045.

Pensionsmyndigheten har dessutom startat projektet ÅKA för att kräva tillbaka felaktigt utbetald pension och bostadstillägg från omkring 60 000 pensionärer.

”Det finns fler än 30 grundförutsättningar för att få bostadstillägg, just för att tillägget med kirurgisk precision ska gå till dem som behöver det och ingen annan. Men det är svårt för medborgarna att göra rätt när man söker bostadstillägg”, konstaterar Joakim de Leeuw på Pensionsmyndigheten, hos GP.

Kan bli stora belopp

Bakom återkraven finns både rena bedrägerier och personer som lämnat felaktiga uppgifter i ett system som fått kritik för att vara krångligt.

Och även mindre fel kan växa snabbt.

”Om man får en felaktig utbetalning av bostadstillägg på en tusenlapp i månaden och man har en skral ekonomi, då är det klart att man anpassar ekonomin efter den tusenlappen. Och sedan kanske det här rullar på ett par år. Då kan det bli ansenliga belopp”, säger Joakim de Leeuw.

För Märstabon slutade det med ett krav på nära en halv miljon kronor.

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