Pensionsmyndighetens kontrollverksamhet har stärkts på senare år. Det har bland annat lett till att en person i Märsta nu måste betala tillbaka 492 340 kronor.
Myndighetens krav: Pensionär ska betala tillbaka en halv miljon kronor
Senast i våras rapporterade PS om pensionären Ingrid som fick för mycket bostadstillägg under fyra år och således krävs på 79 000 kronor.
Den här gången handlar det om betydligt mer pengar. En Märstabo krävs nu på 492 340 kronor efter att ha fått bostadstillägg felaktigt utbetalt under nästan åtta år, enligt uppgifter från Hem & Hyra.
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Ingen godkänd andrahandsuthyrning
Bostadstillägg är ett skattefritt ekonomiskt stöd som du kan få om du har låg pension. Hur mycket som betalas ut beror bland annat på din boendekostnad.
I det här fallet hade personen uppgett att hen hyrde en bostadsrätt av ett företag som hen hade koppling till. Men vid granskningen av bankkontot syntes inga hyresinbetalningar.
Det fanns visserligen ett hyresavtal som hade skickats in till myndigheten. Problemet var att bostadsrättsföreningen inte hade godkänt någon andrahandsuthyrning.
Märstabon uppgav att något tillstånd inte behövdes eftersom personen var inneboende hos sin son. Pensionsmyndigheten gjorde dock bedömningen att det saknades både ett giltigt hyresavtal och underlag som visade att hyra hade betalats.
Därmed ansåg myndigheten att personen inte hade rätt till bostadstillägget.
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Tusentals återkrav
Fallet kommer samtidigt som Pensionsmyndigheten har skruvat upp arbetet mot felaktiga utbetalningar.
Under förra året fattades 9 481 beslut om återkrav av bostadstillägg. Det är mer än tre gånger så många som 2021, då motsvarande siffra var 3 045.
Pensionsmyndigheten har dessutom startat projektet ÅKA för att kräva tillbaka felaktigt utbetald pension och bostadstillägg från omkring 60 000 pensionärer.
”Det finns fler än 30 grundförutsättningar för att få bostadstillägg, just för att tillägget med kirurgisk precision ska gå till dem som behöver det och ingen annan. Men det är svårt för medborgarna att göra rätt när man söker bostadstillägg”, konstaterar Joakim de Leeuw på Pensionsmyndigheten, hos GP.
Kan bli stora belopp
Bakom återkraven finns både rena bedrägerier och personer som lämnat felaktiga uppgifter i ett system som fått kritik för att vara krångligt.
Och även mindre fel kan växa snabbt.
”Om man får en felaktig utbetalning av bostadstillägg på en tusenlapp i månaden och man har en skral ekonomi, då är det klart att man anpassar ekonomin efter den tusenlappen. Och sedan kanske det här rullar på ett par år. Då kan det bli ansenliga belopp”, säger Joakim de Leeuw.
För Märstabon slutade det med ett krav på nära en halv miljon kronor.
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