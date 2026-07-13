Så kan du tjäna pengar på skogsutflykten

Nu mognar både bär och svamp i skogarna. För den med flinka fingrar finns chansen att tjäna en hacka, och det skattefritt.

Fredrik Reinholdsson på Olle Svenssons partiaffär i Olofström förklarar att utländska arbetsgivare för bärplockare stoppats.

I stället måste bärplockarna vara anställda av en arbetsgivare som är etablerad i Sverige. Efter ett regeringsbeslut kan man inte längre få arbetstillstånd för att jobba som bärplockare i Sverige, men däremot kan tillstånd beviljas under EU:s säsongsdirektiv.

Inga har kommit ännu, men mellan 1 000 och 1 200 thailändare väntas hit i år, säger Reinholdsson.

Det är färre än tidigare år, då mellan 3 000 och 4 000 kom varje år. Som mest var det runt 6 000, berättar han.

Privata plockare

Det borde göra att de blir mer intresse för bärföretagen för att rikta sig mot privata plockare, säger Roger Persson, inköpare på bärföretaget Lotta-boden i Los.

Han berättar att Lotta-boden gärna köper upp bär från privatpersoner lokalt. En del av bären förädlar de själva, men de säljer också vidare till stora uppköpare.

De kommer varannan dag och hämtar med stora lastbilar, säger Roger Persson.

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Fredrik Reinholdsson tror att fler bäruppköpare kan komma till nu. Kanske kan detta också göra att fler ger sig ut i skogarna för att plocka. Men hittills har det mest varit plockare som rest hit från andra länder.