Nu mognar både bär och svamp i skogarna. För den med flinka fingrar finns chansen att tjäna en hacka, och det skattefritt.
Så kan du tjäna pengar på skogsutflykten
Skogspromenaden kan ge klirr i kassan – du får sälja bär och svamp för 12 500 kronor utan att skatta. I år kan intresset från bäruppköparna vara större än tidigare, då färre thailändare kommer hit och plockar.
Nu mognar både bär och svamp i skogarna. För den med flinka fingrar finns chansen att tjäna en hacka, och det skattefritt.
Fredrik Reinholdsson på Olle Svenssons partiaffär i Olofström förklarar att utländska arbetsgivare för bärplockare stoppats.
I stället måste bärplockarna vara anställda av en arbetsgivare som är etablerad i Sverige. Efter ett regeringsbeslut kan man inte längre få arbetstillstånd för att jobba som bärplockare i Sverige, men däremot kan tillstånd beviljas under EU:s säsongsdirektiv.
Inga har kommit ännu, men mellan 1 000 och 1 200 thailändare väntas hit i år, säger Reinholdsson.
Det är färre än tidigare år, då mellan 3 000 och 4 000 kom varje år. Som mest var det runt 6 000, berättar han.
Privata plockare
Det borde göra att de blir mer intresse för bärföretagen för att rikta sig mot privata plockare, säger Roger Persson, inköpare på bärföretaget Lotta-boden i Los.
Han berättar att Lotta-boden gärna köper upp bär från privatpersoner lokalt. En del av bären förädlar de själva, men de säljer också vidare till stora uppköpare.
De kommer varannan dag och hämtar med stora lastbilar, säger Roger Persson.
Fredrik Reinholdsson tror att fler bäruppköpare kan komma till nu. Kanske kan detta också göra att fler ger sig ut i skogarna för att plocka. Men hittills har det mest varit plockare som rest hit från andra länder.
Fler uppköpare
Gun Lidestav på Bär i bygden i Bjurholm berättar att de köper upp bär från lokala plockare.
Vi uppmuntrar privatpersoner att plocka. Den yngsta vi har haft var sex år och hade plockat fyra kilo. Men han hade förstås mamma med sig, säger hon.
Bär i bygden är ett koncept som startade som ett forskningsprojekt som statliga forskningsorganisationen RISE stod bakom, berättar hon. Syftet var att få till ett sätt för att öka lokal produktion av livsmedel. Nu hoppas de på att fler Bär i bygden ska poppa upp runtom i landet och att detta ska göra att fler tar chansen att tjäna skattefria pengar.
Till exempel kommuner som arrangerar sommarjobb åt ungdomar, eller idrottsföreningar som vill ha in pengar till föreningskassan. Men det krävs initiativ, och förutsätter att det organiseras av någon som tycker att det är värt det, säger hon.
Sedan lång tid tillbaka är det skattefritt att sälja egenplockade vilda bär, svampar och kottar upp till 12 500 kronor per person och år.
Försäljning av odlade bär är dock skattepliktig.
Källa: Skatteverket
Bäruppköparna är noga med att bären ska plockas i rena kärl, och att de är sortrena, det vill säga inte innehåller andra bär eller kart.
Bären ska vara av god kvalitet, och inte ha stått för länge och mosat till sig.
De säljs orensade, vilket innebär att det kan vara blad, kvistar och barr med. Skräpet rensas bort i bärföretagens maskiner. De flesta blåbärsplockare och lingonplockare använder bärplockare som river av bären från busken.
Nu är det hjortron och blåbär som mognar, senare kommer hallon och lingon.
I fjol låg uppköparnas pris för blåbär på runt 30 kronor kilot, 150 kronor kilot för hjortron, 100 kronor kilot för hallon och 25 kronor kilot för lingon.
Källa: Bär i bygden