Strandtomten har inte sålts på 19 år – Polisen varnar för nya trenden

Strandtomten ingen lyckas sälja

Vidare till bostadsmarknaden, där vissa objekt kräver betydligt mer tålamod än andra.

I Hultsfreds kommun ligger en strandtomt ute till försäljning för 850 000 kronor. Budgivningen har pågått sedan 2007.

Tomten, där det tidigare låg ett vattenkraftverk, är därmed en av landets mest extrema så kallade långliggare på Hemnet.

”Det har kommit några bud genom åren, men säljarna har inte velat gå ner i pris. Men jag har förhoppningar om att vi ska lyckas sälja den”, säger mäklaren Dick Kvarfordt.

Tomten är inte ensam.

I Nora kommun har en annan tomt legat ute sedan januari 2009. Den kostar 54 700 kronor.

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Läs mer här: Strandtomt för 850 000 kronor – har varit till salu i 20 år. Dagens PS

Strandtomten ligger i Hultsfreds kommun. Genrefoto. (Foto: Annika af Klercker/SvD/TT och Pexels)

Här är semestern 40 procent billigare

Även semesterkassan har stått i centrum under veckan.

Euronews har granskat Eurostats prisnivåer i sju populära semesterländer: Frankrike, Italien, Spanien, Grekland, Portugal, Kroatien och Turkiet.

Totalt sett är Turkiet klart billigast.

En varukorg som kostar 100 euro i EU kostar motsvarande 59,60 euro i Turkiet. Landets prisnivå ligger alltså 40,4 procent under EU-genomsnittet.

Kroatien kommer tvåa, medan svenskarnas semesterfavorit Spanien är 8,4 procent billigare än EU-snittet.

Frankrike är i sin tur dyrast av de granskade länderna.

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Läs vidare här: Billigaste semesterlandet: Här är priserna 40 procent lägre. Dagens PS

Oväntade staden ger mest för pengarna

Turkiet är billigast som land. Men när enskilda städer jämförs är det en annan destination som tar hem segern.

Prag utses nämligen till Europas mest prisvärda resmål 2026 i resebolaget Hoppas kartläggning.

Den tjeckiska huvudstaden får ett budgetbetyg på 8,07 av 10.

Hotellen är visserligen inte billigast. Ett trestjärnigt rum kostar i snitt 101,44 euro per natt. Men Prag vinner på helheten.

Staden har 619 budgetvänliga sevärdheter, vilket är mer än dubbelt så många som genomsnittet i studien. En restaurangmåltid kostar omkring 10 euro och en lokal öl knappt 3 euro.

Prag är dessutom omkring 27,7 procent billigare än Stockholm.

På andra plats hamnar Antalya i Turkiet, där ett trestjärnigt hotell kostar i snitt 58,50 euro per natt.

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Allra billigast hotell finns däremot i Tirana.

Läs vidare här: Här får du mest semester för pengarna – oväntade staden etta. Dagens PS

Tjuvarna tar bilen som genväg

Vi avslutar veckan med en varning från polisen.

I Malmö har sju bilägare på bara några veckor drabbats av samma typ av brott.

Först bryter sig tjuvarna in i en parkerad bil. Därefter stjäl de hemnycklar och tar reda på var bilägaren bor.

Sedan fortsätter de till bostaden, medan ägaren fortfarande är borta.

I ett av fallen hade en familj parkerat vid Sibbarp för att ta ett kvällsdopp. När pappan kom tillbaka var bilrutan krossad och både plånbok och hemnycklar borta.

När familjen senare kom hem stod dörren olåst och bostaden var genomsökt.

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”Det är jättejobbigt för dem som drabbas. Det är en tydlig trend att några ägnar sig åt precis det här tillvägagångssättet”, säger Nils Norling, Malmöpolisens presstalesperson.

Polisen uppmanar nu bilister att aldrig lämna nycklar, väskor, elektronik eller andra värdesaker i bilen – inte ens under ett kortare ärende.

Läs vidare här: Polisen varnar: Liga gör inbrott i bilen – sedan länsas ditt hem. Dagens PS

Läs också: Så skyddar du ditt hem från inbrott i sommar. E55

Läs även: Från Jimmie Åkesson-land till rikemanssafari i Fiskebäckskil. Realtid