Antagningsbeskeden har landat och för många börjar nu jakten på en bostad. Men priset på en liten studentetta skiljer sig stort beroende på vilken stad studierna leder till.
Här köper studenten bostad – för 454 000 kronor: "Lättare att köpa"
En kartläggning från Bjurfors visar att en etta på 30 kvadratmeter kostar omkring 454 000 kronor i Sundsvall. I Stockholm ligger motsvarande pris på drygt 3 miljoner kronor.
Skillnaden är nästan 2,6 miljoner kronor.
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Billigast och dyrast
Kartläggningen bygger på genomsnittliga kvadratmeterpriser för ettor under maj 2026.
Här är några exempel:
- Sundsvall: cirka 454 000 kronor
- Borås: cirka 461 000 kronor
- Eskilstuna: cirka 496 000 kronor
- Lund: cirka 1,77 miljoner kronor
- Göteborg: cirka 1,87 miljoner kronor
- Stockholm: cirka 3,05 miljoner kronor
Stockholm är därmed mer än sex gånger dyrare per kvadratmeter än Sundsvall.
”För den som har möjlighet att köpa sin bostad är det värt att titta på bostadsmarknaden redan när studieorten väljs. Skillnaderna mellan olika studentstäder är stora och på många orter är priserna fortfarande lägre än för några år sedan”, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors.
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Fortfarande billigare än 2022
På flera studieorter ligger priserna fortfarande under toppnivåerna från 2022.
I Borås och Eskilstuna har priserna fallit med 34 procent. Även Växjö, Kalmar och Jönköping ligger klart lägre än för fyra år sedan.
Stockholm går däremot åt motsatt håll. Där är priserna nu 8 procent högre än 2022.
Samtidigt har den lägre kontantinsatsen gjort vägen in på bostadsmarknaden något kortare. För en etta på 30 kvadratmeter krävs omkring 45 000 kronor i Sundsvall – men drygt 304 000 kronor i Stockholm.
”Studietiden är sällan den period i livet då ekonomin är som starkast. Därför får både lägre krav på kontantinsats och lägre månadskostnader stor betydelse. Tillsammans sänker de trösklarna in på bostadsmarknaden och gör det lättare för fler unga att köpa sin första bostad”, avslutar Amolin.
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