Här köper studenten bostad – för 454 000 kronor: "Lättare att köpa" 

Fortfarande billigare än 2022

På flera studieorter ligger priserna fortfarande under toppnivåerna från 2022.

I Borås och Eskilstuna har priserna fallit med 34 procent. Även Växjö, Kalmar och Jönköping ligger klart lägre än för fyra år sedan.

Stockholm går däremot åt motsatt håll. Där är priserna nu 8 procent högre än 2022.

Samtidigt har den lägre kontantinsatsen gjort vägen in på bostadsmarknaden något kortare. För en etta på 30 kvadratmeter krävs omkring 45 000 kronor i Sundsvall – men drygt 304 000 kronor i Stockholm.

”Studietiden är sällan den period i livet då ekonomin är som starkast. Därför får både lägre krav på kontantinsats och lägre månadskostnader stor betydelse. Tillsammans sänker de trösklarna in på bostadsmarknaden och gör det lättare för fler unga att köpa sin första bostad”, avslutar Amolin.

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