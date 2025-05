Ett hus att bonda med i Stuvsta

Börjar på 16,9 miljoner

Nåväl.

För strax under hälften av de 35,4 miljoner kronor Daniel Craigs sista Bond-film, No time to die, spelade in i Sverige premiärhelgen är icke-Bond-villan i Stuvsta till salu.

Utgångspriset hos mäklaren Henrik Flinta på Skeppsholmen Sotheby´s International Realty är satt till 16,9 miljoner kronor.

För de pengarna får man i så fall en villa med ”dramatisk arkitektur” och ”designat poolområde”, byggd 2010 och med bambu, fjäderstål och glas bland materialvalen.

En svävande trappa möter i hallen och entréplanet har ”generösa sällskapsytor med upp till 6,5 meter i takhöjd”.

På bottenvåningen finns även spabadrum, altan och bubbelbad, medan övervåningen rymmer sällskapsrum med biljardbord, två sovrum och ”ett master bedroom med dressing room och eget badrum”.

Vinkällare? Naturligtvis.

”Bekvämt och avskilt”

”Sammanfattningsvis ett bekvämt och avskilt boende med närhet till Stockholms centrala delar, konstaterar mäklaren som noterar att vi talar om ”totalt 350 kvadratmeter oslagbar boendemiljö” som dessutom har ”omedelbar närhet till Stuvstas utbud av vardagsservice”.

Det var denna veckas klickraket hos Hemnet. Nästa vecka kan det komma en Tom Cruise-bostadsrätt i Huddinge eller en Taylor Swift-lya i Enköping.

”The sky is the limit”, som James Bond konstaterade redan i ”Moonraker”.

