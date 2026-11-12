Elpriset stiger i Sverige – sjunker i 14 andra länder: Så blir 2027

Här kan elen kosta 1,45 kronor nästa år

När vintern tar vid väntas de svenska elpriserna ligga kvar på höga nivåer, framför allt i söder.

Enligt en prognos från elbolaget Bixia kan spotpriset i Malmöområdet hamna på omkring 145 öre per kilowattimme under januari-mars 2027.

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I Stockholmsområdet räknar bolaget med 119 öre. Längre norrut ser det ljusare ut. Där ligger prognosen på 66-68 öre.

Även Fortum pekar mot en dyr vinter i söder. Marknadens prisförväntningar i slutet av oktober låg på 144 öre i Malmöområdet och 117 öre i Stockholmsområdet för årets tre första månader.

En Malmöbo kan således få betala mer än dubbelt så mycket för själva elen som en elkund i Sundsvallsområdet, räknat per kilowattimme.

Till spotpriset kommer också moms, elnätsavgifter och andra påslag.

Därför blir elen dyrare i söder

Att elen är så mycket dyrare i södra Sverige beror delvis på begränsningar i elnätet.

Det är svårt att föra över tillräckligt mycket el från norra till södra Sverige. Därför påverkas elpriserna i söder oftare av de högre priserna på kontinenten.

Enligt Bixia har skillnaden redan märkts under hösten. I oktober låg spotpriset i södra Sverige på omkring 154 öre per kilowattimme, jämfört med 35 öre längst i norr.

Energimyndigheten bedömer även de att risken för höga elpriser är förhöjd under vintern 2026/2027.

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I sin senaste lägesrapport pekar myndigheten bland annat på låga vattennivåer i norska vattenmagasin och pågående underhåll av kärnkraftverk.

Risken för faktisk elbrist bedöms däremot vara låg.

Prishöjningarna kan komma senare

Även de europeiska energipriserna kan ställa till det för svenska elkunder.

Xiaoyi Mu, professor vid University of Dundee, förklarar för Euronews att högre priser på grossistmarknaden ofta når hushållen med flera månaders fördröjning.

”Det finns alltid en eftersläpning mellan referenspriset på naturgas på grossistmarknaden och de priser som hushållen betalar”, säger han.

Många hushåll har fasta avtal och energibolagen köper ofta in el och gas långt i förväg. Prisökningarna kan därför märkas först när avtalen löper ut.

”Tyvärr tror jag därför att hushållen kan få högre energiräkningar under andra halvåret 2026, men framför allt under första halvåret 2027”, säger Mu.

Bixia räknar dock med att de svenska spotpriserna sjunker när vintern släpper sitt grepp. I april 2027 väntas elen kosta omkring 63 öre per kilowattimme i Stockholmsområdet och 83 öre i Malmöområdet.

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