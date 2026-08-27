Elpriset har fördubblats – nu väntar en "ovanligt dyr" höst

Flera orosmoln inför hösten

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Nu riktas blickarna mot hösten, och utsikterna är inte särskilt muntra.

Underskottet i den hydrologiska balansen uppgår fortfarande till 17 terawattimmar. I södra Norge är vattennivåerna de lägsta på 20 år. Samtidigt har gaspriserna stigit med 60-70 procent och Europas gaslager ligger på sin lägsta nivå på fem år.

Terminspriset för årets fjärde kvartal har därför stigit till strax under en krona per kilowattimme. Motsvarande period förra året slutade på 56 öre.

”Hösten ser ut att bli ovanligt dyr”, säger Johan Sigvardsson.

Fortum: Lägg undan pengar

Även Fortums prognoser pekar på ett fortsatt dyrt år. Bolagets elprisexpert Patrik Södersten pekar på det torra vädret, låga vattennivåer och dyrare gas.

”Vi har haft torrt väder hela året vilket påverkat nivåerna i vattenmagasinen negativt under lång tid och sommarens väderlek har tyvärr inte förbättrat förutsättningarna”, säger han.

Enligt honom visar handeln på elbörserna att priset kan hamna runt en krona per kilowattimme i vinter. Prognosen kan fortfarande förändras av exempelvis vädret och nya omvärldshändelser.

För hushållen kan det därför vara läge att förbereda plånboken redan nu.

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”Det kan vara klokt att kika på förra vinterns elräkningar och lägga undan motsvarande summa för att vara förberedd”, säger Södersten.

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