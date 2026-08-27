Sommaren blev en dyr historia för landets elkunder. Priset mer än fördubblades jämfört med förra året. Och den som hoppas på lindring kan bli besviken. Nu pekar prognoserna mot fortsatt höga priser.
Elpriset har fördubblats – nu väntar en "ovanligt dyr" höst
Från noll till 220 öre per kilowattimme. Så stora har svängningarna varit på elmarknaden under sommaren.
När juni, juli och augusti summeras väntas systempriset landa på i genomsnitt 71 öre per kilowattimme, enligt en analys från Bixia. Det är mer än dubbelt så mycket som förra sommarens 33 öre och den högsta nivån sedan energikrisen 2022.
Värmeböljan och det vindstilla vädret i början av juli bidrog till att pressa upp priserna. Under de första veckorna i augusti svängde det åt andra hållet. Då noterades årets hittills billigaste veckor.
”Elpriset i sommar var dubbelt så högt som i fjol, och det högsta sedan energikrisen 2022. Det som sticker ut är de stora variationerna”, säger Bixias elmarknadsanalytiker Johan Sigvardsson.
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Dubbelt så dyrt i söder
I elområde 1 och 2 låg sommarens genomsnitt på 35 öre per kilowattimme. I elområde 3 blev priset 67 öre och längst i söder, i elområde 4, hela 90 öre.
Det kontinentala högtrycket har drivit upp priserna i söder medan mer vind har hållit tillbaka dem i norr. Underhåll i elnätet har dessutom begränsat möjligheten att föra över den billigare norrländska elen söderut.
Till det kommer utdragna kärnkraftsrevisioner. Båda Ringhals reaktorer står för närvarande stilla, vilket innebär att västkusten saknar kärnkraftsproduktion.
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Flera orosmoln inför hösten
Nu riktas blickarna mot hösten, och utsikterna är inte särskilt muntra.
Underskottet i den hydrologiska balansen uppgår fortfarande till 17 terawattimmar. I södra Norge är vattennivåerna de lägsta på 20 år. Samtidigt har gaspriserna stigit med 60-70 procent och Europas gaslager ligger på sin lägsta nivå på fem år.
Terminspriset för årets fjärde kvartal har därför stigit till strax under en krona per kilowattimme. Motsvarande period förra året slutade på 56 öre.
”Hösten ser ut att bli ovanligt dyr”, säger Johan Sigvardsson.
Fortum: Lägg undan pengar
Även Fortums prognoser pekar på ett fortsatt dyrt år. Bolagets elprisexpert Patrik Södersten pekar på det torra vädret, låga vattennivåer och dyrare gas.
”Vi har haft torrt väder hela året vilket påverkat nivåerna i vattenmagasinen negativt under lång tid och sommarens väderlek har tyvärr inte förbättrat förutsättningarna”, säger han.
Enligt honom visar handeln på elbörserna att priset kan hamna runt en krona per kilowattimme i vinter. Prognosen kan fortfarande förändras av exempelvis vädret och nya omvärldshändelser.
För hushållen kan det därför vara läge att förbereda plånboken redan nu.
”Det kan vara klokt att kika på förra vinterns elräkningar och lägga undan motsvarande summa för att vara förberedd”, säger Södersten.
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