Elbolagets kompensation inför dyr vinter – gratis värmefilt

Värmefilt
Värmefiltar ska hålla britterna från att frysa i vinter. (Foto: Petr David Josek/AP/TT och Octopus Energy)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Det blir dyr el till vintern – igen. Ett elbolag i Storbritannien delar ut värmefilt till behövande kunder för att få ned kostnaderna.

Precis som här hos oss i Skandinavien är elpriserna i Storbritannien ett hett ämne för debatt då de senaste årens höga priser slagit hårt mot hushållens plånböcker.

BBC rapporterar att ännu en vinter av höga energikostnader nu väntar.

“En genomsnittlig familj betalar fortfarande hundratals pund mer än de gjorde för bara några år sedan”, säger Simon Francis, koordinator på den ideella organisationen End Fuel Poverty Coalition till public service-kanalen.

Flera miljoner hushåll i Storbritannien har inte råd att värma sina hem tillräckligt. I snitt dör drygt 7 400 personer per år i Storbritannien av för kalla hem, enligt organisationen.

Värmefilt betydligt billigare

Ett av landets största elbolag, Octopus Energy, har hittat på en kreativ lösning för att hjälpa sina kunder att slippa frysa i vinter – de delar ut elektriska värmefiltar.

The Express lyfter fram att Octupus hittills delat ut 93 000 värmefiltar, och har ytterligare 10 000 att dela ut denna vinter. Att värma upp bostaden kostar i snitt 4 pund (ca 50 kronor) per dag, men en värmefilt kan värma upp en person på en timme för 2-4 pence (ca 25-50 öre), enligt bolaget.

Bolaget har inte offentliggjort några exakta kriterier för att få en värmefilt, men de poängterar att programmet är till för deras mest utsatta kunder. För att få en filt måste kunden först ansöka om att vara med i Octo Assist-systemet.

För det systemet krävs en budget med uppgifter om inkomst och utgifter. Programmet innefattar också bidrag, extra stöd till pensionärer, fasta priser på storhelger och skuldsanering, skriver The Express.

Högre elpriser även i Sverige

Även i Sverige väntar högre elpriser till vintern, åtminstone i den södra delen av landet. Priserna når dock inte upp till nivåerna 2021–22 och 2022–23.

“Om vi undantar den speciella elkrisens vintrar och istället jämför med tidigare vintrar och vintrarna 2023–24 och 2024–25 så kan vi få se historiskt höga elpriser i södra Sverige och historiskt låga elpriser i norra Sverige”, säger Christian Holtz, elmarknadsanalytiker vid Merlin&Metis, till Tidningen Näringslivet.

Rekordhög skillnad mellan norr och söder, alltså. De senaste åren har läget dock förbättras något, enligt Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker vid Bixia.

“Sverige behöver bli ännu bättre på att kontinuerligt flytta elen från norra till södra delarna och det är något Vattenfall ständigt jobbar med. Jag bedömer att vi inte kommer att drabbas av några dramatiska prisuppgångar den här vintern. Om det blir en mild vinter behöver vi mindre el än om det blir kallt. Om vattenmagasinen är välfyllda eller inte spelar också in. Tillgången på vatten och vind är direkt avgörande för de svenska elpriserna, säger Johan Sigvardsson till TN.

ElpriserStorbritannien
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

