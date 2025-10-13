Elbolagets kompensation inför dyr vinter – gratis värmefilt

Precis som här hos oss i Skandinavien är elpriserna i Storbritannien ett hett ämne för debatt då de senaste årens höga priser slagit hårt mot hushållens plånböcker.

BBC rapporterar att ännu en vinter av höga energikostnader nu väntar.

“En genomsnittlig familj betalar fortfarande hundratals pund mer än de gjorde för bara några år sedan”, säger Simon Francis, koordinator på den ideella organisationen End Fuel Poverty Coalition till public service-kanalen.

Flera miljoner hushåll i Storbritannien har inte råd att värma sina hem tillräckligt. I snitt dör drygt 7 400 personer per år i Storbritannien av för kalla hem, enligt organisationen.

Värmefilt betydligt billigare

Ett av landets största elbolag, Octopus Energy, har hittat på en kreativ lösning för att hjälpa sina kunder att slippa frysa i vinter – de delar ut elektriska värmefiltar.

The Express lyfter fram att Octupus hittills delat ut 93 000 värmefiltar, och har ytterligare 10 000 att dela ut denna vinter. Att värma upp bostaden kostar i snitt 4 pund (ca 50 kronor) per dag, men en värmefilt kan värma upp en person på en timme för 2-4 pence (ca 25-50 öre), enligt bolaget.

Bolaget har inte offentliggjort några exakta kriterier för att få en värmefilt, men de poängterar att programmet är till för deras mest utsatta kunder. För att få en filt måste kunden först ansöka om att vara med i Octo Assist-systemet.

För det systemet krävs en budget med uppgifter om inkomst och utgifter. Programmet innefattar också bidrag, extra stöd till pensionärer, fasta priser på storhelger och skuldsanering, skriver The Express.