EU:s tillsynsmyndigheter undersöker om utländska aktörer har spridit desinformation kring upploppen i Frankrike och andra europeiska länder.
EU granskar utländsk påverkan kring upploppen i Frankrike
En video som påstods visa våldet i Frankrike sågs nästan sex miljoner gånger på X men var filmad i Georgien 2024, enligt Financial Times. Omkring 550 000 människor demonstrerade i Frankrike den 17 oktober mot stigande levnadskostnader och dåliga förhållanden i skolorna, enligt myndigheternas uppskattning.
Fram till söndagen hade minst 2 400 personer gripits. Inrikesminister Laurent Nuñez lämnade in sin avskedsansökan, men president Emmanuel Macron avslog den.
Proryska och högerextrema konton med kopplingar till tidigare desinformationskampanjer har lagt ut våldsamma videor för att skapa mer kaos, säger säkerhetstjänstemän till FT. Även Iran och Algeriet misstänks ligga bakom en del av budskapen, enligt experter som tidningen har talat med.
Video från Tbilisi sågs nästan sex miljoner gånger
Ett konto på X med 5 000 följare publicerade en video där demonstranter kastade fyrverkerier. Den visades nästan sex miljoner gånger, knappt 1 200 gånger antalet följare. Den var dock inspelad under protester i Tbilisi 2024, enligt FT. X har inte svarat på tidningens frågor.
Påverkare som stöder Kreml och har kopplingar till den ryska kampanjen Storm-1516 har gett händelserna större spridning, säger David Colon, forskare i desinformation vid Sciences Po, till FT. Han betonar att de varken startade demonstrationerna eller påverkade hur de utvecklades.
Sociala mediernas roll för protesterna
Tillsynsmyndigheterna ber Amazon och Vinted att stoppa försäljningen av varor som ser ut att vara plundrade. Thomas Regnier, EU-kommissionens talesperson, säger om plattformarnas algoritmer enligt FT:
Våld som sker utanför nätet får inte förstärkas eller uppmuntras av algoritmer på nätet.
Guido Crosetto, Italiens försvarsminister, skyller helgens våldsamma protester i Italien på följande:
Ett hybridkrig som någon för mot våra nationer med okonventionella verktyg som kallas Tiktok, sociala medier och Youtube, utan att västvärlden inser det eller ens reagerar.
Inga konkreta bevis för provokationer
Under 2025 var Frankrike det land som utsattes för mest utländsk informationsmanipulation efter Ukraina, enligt EU:s utrikestjänst. I mars 2024 rapporterade Dagens PS om ett förfalskat klipp om ett påstått mordförsök mot Emmanuel Macron.
Frederick Fooy, expert på rysk och kinesisk informationspåverkan vid Myndigheten för psykologiskt försvar, sa om Frankrike i augusti:
Det är naturligtvis ett rött skynke för Ryssland.
En hög europeisk underrättelsetjänsteman säger dock till FT att det saknas konkreta bevis för att ryska agenter har eldat på gatuvåldet. Den enklaste förklaringen är för närvarande inhemsk politisk radikalisering, säger tjänstemannen.
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