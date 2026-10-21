EU granskar utländsk påverkan kring upploppen i Frankrike

Fram till söndagen hade minst 2 400 personer gripits. Inrikesminister Laurent Nuñez lämnade in sin avskedsansökan, men president Emmanuel Macron avslog den.

Proryska och högerextrema konton med kopplingar till tidigare desinformationskampanjer har lagt ut våldsamma videor för att skapa mer kaos, säger säkerhetstjänstemän till FT. Även Iran och Algeriet misstänks ligga bakom en del av budskapen, enligt experter som tidningen har talat med.

Video från Tbilisi sågs nästan sex miljoner gånger

Ett konto på X med 5 000 följare publicerade en video där demonstranter kastade fyrverkerier. Den visades nästan sex miljoner gånger, knappt 1 200 gånger antalet följare. Den var dock inspelad under protester i Tbilisi 2024, enligt FT. X har inte svarat på tidningens frågor.

Påverkare som stöder Kreml och har kopplingar till den ryska kampanjen Storm-1516 har gett händelserna större spridning, säger David Colon, forskare i desinformation vid Sciences Po, till FT. Han betonar att de varken startade demonstrationerna eller påverkade hur de utvecklades.