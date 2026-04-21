Ekonomen: Alla par bör inte dela lika på bostadskostnaderna

Inte alltid rimligt att dela allt lika

Enligt de intervjuade beror den ojämna fördelningen ofta på sådant som löneskillnader, studier, arbetslöshet eller att den ena partnern har flyttat in i den andres bostad.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger att det inte finns en lösning som passar alla och att det för vissa kan vara mer rättvist att inte dela lika.

”En ojämn uppdelning behöver inte vara ett problem. Många väljer en procentuell fördelning baserat på inkomster vilket i viss mån kan anses vara mer rättvis än att dela lika”.

Då bör det inte delas lika

Om det är en person som äger bostaden bör boendekostnaderna inte delas rakt av, menar Fernández.

Löpande kostnader som ränta, el, hyra och avgift kan delas. Däremot bör amortering bara betalas av bostadsägaren. Detta eftersom det är ett sparande som gynnar den som äger bostaden.

Sparandet kan skapa en snedfördelning

En annan vanlig fälla är att den ena parten står för sparandet och den andra för mat och vardagsutgifter.

”Då finns en stor risk att det resulterar i en mycket skev uppdelning vid separation eftersom sparande i eget namn inte ingår i en bodelning”.

Där blir skillnaden mellan sambor och gifta tydlig. För sambor är inte all egendom automatiskt gemensam och därför kan ekonomiska upplägg som känns smidiga i stunden bli dyra i längden.

Även hyresrätt kan bli en riskzon

Problemen gäller inte bara den som bor i bostadsrätt eller villa. Även i hyresrätt finns det saker att se upp med. Den som står på kontraktet har i regel ett starkare skydd, menar Fernández.

”Utgångsläget är att den som står på kontraktet har starkare besittningsrätt. Den andra parten riskerar att bli utan bostad vid eventuell separation”, säger han.

