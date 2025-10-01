Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Inkomst: Så stora är skillnaderna mellan kvinnor och män

Kvinnor
Högutbildade kvinnors livsinkomster är lägre än mäns, även jämfört med män med lägre utbildning (Foto: Helena Landstedt/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Små ljusglimtar och stora kvarstående utmaningar. Så kan den nya rapporten om inkomst sammanfattas. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Vi vet redan att kvinnor i regel har lägre inkomst än män. Senast i juni visade siffror från SCB att kvinnor idag har en genomsnittslön på ungefär 90 procent av männens. Dessutom har utvecklingen bromsat in.

Nu har Medlingsinstitutet, för tredje gången, fått i uppdrag att analysera inkomstskillnader mellan kvinnor och män. 

ANNONS

Små ljusglimtar 

I rapporten, som publicerades i oktober, framgår att skillnaden i disponibel inkomst var 22,0 procent 2023, jämfört med 23,3 procent året innan. Det innebär en minskning med 1,3 procentenheter.

Ser man istället till medianinkomsten – alltså inkomsten för den ”mittersta” individen – var skillnaden något mindre, 17,8 procent. Även här är det en nedgång från året innan, då skillnaden låg på 18,4 procent.

“Pandemins effekter präglade både arbetsmarknaden och kapitalmarknaden 2021 och 2022. Årets rapport visar på en återgång till en något mindre inkomstskillnad”, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett pressmeddelande

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Livsinkomster avslöjar stora skillnader

Rapporten innehåller också beräkningar av livsinkomster för personer födda 1950.

Resultaten visar att för individer födda 1950 var livsinkomstskillnaden vid 73 års ålder 26,8 procent. Männen hade sammanlagt tjänat 18,7 miljoner kronor, medan kvinnorna tjänat 13,7 miljoner kronor.

ANNONS
Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo
Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo (Foto: Erik Thor/Medlingsinstitutet)

Kvinnor tjänar mindre – trots hög utbildning 

Därtill visar beräkningarna att högutbildade kvinnors livsinkomster är lägre än mäns, även jämfört med män med lägre utbildning. 

“Det lönar sig att studera för både kvinnor och män. Men kvinnor har ju fortfarande lägre livsinkomst om de är högutbildade, än vad en gymnasieutbildad eller högutbildad man har”, säger Irene Wennemo till Sveriges Radio

Medianinkomsten för förgymnasialt utbildade män födda 1950 var 17 miljoner kronor. Det är en halv miljon mer än eftergymnasialt utbildade kvinnor. 

Trots att utbildning generellt ger högre inkomster för båda könen är det anmärkningsvärt att gymnasieutbildade män i genomsnitt har högre livsinkomster än eftergymnasialt utbildade kvinnor, menar Wennemo. 

“För att få veta mer om orsakerna till detta behöver en djupare analys göras”, konstaterar hon.

Lön, företagande och kapital

Löneinkomster är det vanligaste inkomstslaget, och där är skillnaden minst. Kvinnors löner var i genomsnitt 25,9 procent lägre än mäns 2023.

ANNONS

Skillnaderna var ännu större när det gäller näringsinkomster och kapitalinkomster, men dessa är mer koncentrerade till ett fåtal individer och därför svårare att tolka, konstaterar institutet. 

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Större gap i grupper med högre inkomster

Inkomstskillnaderna varierar också mellan olika grupper. Bland arbetslösa och sjuka var skillnaderna små – mycket tack vare att deras inkomster till största del består av ersättningar med fasta nivåer och tak.

Bland sysselsatta och pensionärer var skillnaderna däremot betydligt större. Kvinnors inkomster låg genomgående lägre än männens i nästan alla grupper som Medlingsinstitutet analyserade.

Fortsatt långsam förändring

På längre sikt har skillnaden i disponibel inkomst legat stabilt kring 22-23 procent sedan 2010, efter att ha varierat mer under 2000-talet.

Medlingsinstitutet konstaterar att utvecklingen går åt rätt håll, men mycket långsamt. De senaste årens minskning är ett steg i rätt riktning. Ett gap på över 20 procent visar dock att Sverige fortfarande har långt kvar till ekonomisk jämställdhet.

Vill du läsa mer om svenskarnas inkomster? Då kan vi slå ett slag för den här texten.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
inkomstKvinnorMänRapport
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS