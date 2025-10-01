Små ljusglimtar och stora kvarstående utmaningar. Så kan den nya rapporten om inkomst sammanfattas.
Inkomst: Så stora är skillnaderna mellan kvinnor och män
Mest läst i kategorin
Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”
När 36-årige Markeiz Ryan lämnade det amerikanska flygvapnet var framtiden osäker. Men efter en resa till Vietnam förändrades allt. I september kunde Dagens PS berätta att Vietnam är världens mest prisvärda land för utlandsboende. Här uppger 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt …
Pensionen räcker längre här – landet rankas som bäst i världen
Portugal har utsetts till världens bästa land att pensionera sig i. Säkerhet, livskvalitet och lägre priser lockar många. Redan i augusti kunde Dagens PS konstatera att Schweiz, återigen, utsetts till världens bästa land för en bekväm pension. Där hamnade Portugal på tredje plats. Nu har Global Citizen Solutions släppt sin Global Retirement Report 2025. I …
Sverige sämst i Norden – känga till regeringen
Medan många äldre pressas ut från arbetsmarknaden i förtid riktar pensionärerna skarp kritik mot regeringen. Veckan har bjudit på dystra siffror om arbetslöshet bland äldre, en pensionsdebatt som bara växer sig starkare och en varning till bostadsrättsföreningar om att agera i tid. Samtidigt visar Finansinspektionen att många svenskar missar enkla knep som kan sänka bolåneräntan. …
Billigaste elavtalen i vinter: “Resultatet är överraskande”
En ny prognos från Elskling visar att valet mellan fast och rörligt pris kan skilja flera tusenlappar beroende på var i landet du bor. I vinter kan tre nya regleringar göra elräkningen både högre och svårare att förutse. Det konstaterade Dagens PS häromveckan. ”Nu är det ett bra läge att se över elavtal och villkor”, …
Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd
Sparproffset med över 20 år i global bankvärld sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Racquel Oden, chef på HSBC med bakgrund från JPMorgan och Merrill Lynch, delar råden hon även ger till familj och vänner. Ett av dem är tydligt: sparkontot ger dig ingenting. Missa inte: Svensk bilhandlare kollapsar …
Vi vet redan att kvinnor i regel har lägre inkomst än män. Senast i juni visade siffror från SCB att kvinnor idag har en genomsnittslön på ungefär 90 procent av männens. Dessutom har utvecklingen bromsat in.
Nu har Medlingsinstitutet, för tredje gången, fått i uppdrag att analysera inkomstskillnader mellan kvinnor och män.
Små ljusglimtar
I rapporten, som publicerades i oktober, framgår att skillnaden i disponibel inkomst var 22,0 procent 2023, jämfört med 23,3 procent året innan. Det innebär en minskning med 1,3 procentenheter.
Ser man istället till medianinkomsten – alltså inkomsten för den ”mittersta” individen – var skillnaden något mindre, 17,8 procent. Även här är det en nedgång från året innan, då skillnaden låg på 18,4 procent.
“Pandemins effekter präglade både arbetsmarknaden och kapitalmarknaden 2021 och 2022. Årets rapport visar på en återgång till en något mindre inkomstskillnad”, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Livsinkomster avslöjar stora skillnader
Rapporten innehåller också beräkningar av livsinkomster för personer födda 1950.
Resultaten visar att för individer födda 1950 var livsinkomstskillnaden vid 73 års ålder 26,8 procent. Männen hade sammanlagt tjänat 18,7 miljoner kronor, medan kvinnorna tjänat 13,7 miljoner kronor.
Kvinnor tjänar mindre – trots hög utbildning
Därtill visar beräkningarna att högutbildade kvinnors livsinkomster är lägre än mäns, även jämfört med män med lägre utbildning.
“Det lönar sig att studera för både kvinnor och män. Men kvinnor har ju fortfarande lägre livsinkomst om de är högutbildade, än vad en gymnasieutbildad eller högutbildad man har”, säger Irene Wennemo till Sveriges Radio.
Medianinkomsten för förgymnasialt utbildade män födda 1950 var 17 miljoner kronor. Det är en halv miljon mer än eftergymnasialt utbildade kvinnor.
Trots att utbildning generellt ger högre inkomster för båda könen är det anmärkningsvärt att gymnasieutbildade män i genomsnitt har högre livsinkomster än eftergymnasialt utbildade kvinnor, menar Wennemo.
“För att få veta mer om orsakerna till detta behöver en djupare analys göras”, konstaterar hon.
Lön, företagande och kapital
Löneinkomster är det vanligaste inkomstslaget, och där är skillnaden minst. Kvinnors löner var i genomsnitt 25,9 procent lägre än mäns 2023.
Skillnaderna var ännu större när det gäller näringsinkomster och kapitalinkomster, men dessa är mer koncentrerade till ett fåtal individer och därför svårare att tolka, konstaterar institutet.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Större gap i grupper med högre inkomster
Inkomstskillnaderna varierar också mellan olika grupper. Bland arbetslösa och sjuka var skillnaderna små – mycket tack vare att deras inkomster till största del består av ersättningar med fasta nivåer och tak.
Bland sysselsatta och pensionärer var skillnaderna däremot betydligt större. Kvinnors inkomster låg genomgående lägre än männens i nästan alla grupper som Medlingsinstitutet analyserade.
Fortsatt långsam förändring
På längre sikt har skillnaden i disponibel inkomst legat stabilt kring 22-23 procent sedan 2010, efter att ha varierat mer under 2000-talet.
Medlingsinstitutet konstaterar att utvecklingen går åt rätt håll, men mycket långsamt. De senaste årens minskning är ett steg i rätt riktning. Ett gap på över 20 procent visar dock att Sverige fortfarande har långt kvar till ekonomisk jämställdhet.
Vill du läsa mer om svenskarnas inkomster? Då kan vi slå ett slag för den här texten.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Redskapen som ledde till investeringar på Wall Street
Det finns en hel del redskap som har gjort det lättare att investera. Här är några av dem som fått fart på Wall Street. 24 börsmäklare hängde ofta under ett särskilt träd på 68 Wall Street, i slutet på 1700-talet. Det var ett platanträd, eller buttonwood tree på engelska. Samtalen mellan börsmäklare ledde till en …
Studie öppnar upp för ny behandling av infertilitet
Forskning med mänskliga hudceller kan ha öppnat upp en helt ny möjlighet för framtida behandling av infertilitet. Forskare har använt mänskliga hudceller för att skapa ägg som kan befruktas och producera embryon, något som kan leda till nya sätt att hantera infertilitet, det skriver CNN. I studien tog forskarna en vanlig hudcells cellkärna, som innehåller …
Här skriker arbetsgivarna efter kompetens – plugga detta
Trots lågkonjunktur finns det yrken där arbetsgivare kämpar för att hitta rätt kompetens. För den som väljer högskola eller universitet i höst kan framtidsutsikterna därför vara ljusa – åtminstone om man väljer rätt inriktning.? Sverige har i flera år befunnit sig i en ekonomiskt tuff period. Arbetslösheten låg i slutet av augusti på höga 7 …
Sigge Eklund i en stor intervju: När framgången blir frihet
Det är bara några dagar kvar till Sigge Eklunds största premiär. Efter femton års arbete står pjäsen "Bolero" redo att möta publiken i Stockholm. Det handlar inte längre om recensioner eller applåder – utan om känslan av att äntligen ha skapat något bestående, säger han i en öppenhjärtig intervju med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. …
Ryssland startar drönarskola – för barn
Nu har Rysslands första drönarskola för barn öppnats. I sydryska Krasnodar ska barn lära sig att montera och använda drönare. Det är Moscow Times som skriver om Rysslands första drönarskola för barn. Myndigheterna i sydryska staden Krasnodar presenterar vad de kallar landets första skola för barn som ska lära sig montera och använda drönare. En …