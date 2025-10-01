Inkomst: Så stora är skillnaderna mellan kvinnor och män

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Livsinkomster avslöjar stora skillnader

Rapporten innehåller också beräkningar av livsinkomster för personer födda 1950.

Resultaten visar att för individer födda 1950 var livsinkomstskillnaden vid 73 års ålder 26,8 procent. Männen hade sammanlagt tjänat 18,7 miljoner kronor, medan kvinnorna tjänat 13,7 miljoner kronor.

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo (Foto: Erik Thor/Medlingsinstitutet)

Kvinnor tjänar mindre – trots hög utbildning

Därtill visar beräkningarna att högutbildade kvinnors livsinkomster är lägre än mäns, även jämfört med män med lägre utbildning.

“Det lönar sig att studera för både kvinnor och män. Men kvinnor har ju fortfarande lägre livsinkomst om de är högutbildade, än vad en gymnasieutbildad eller högutbildad man har”, säger Irene Wennemo till Sveriges Radio.

Medianinkomsten för förgymnasialt utbildade män födda 1950 var 17 miljoner kronor. Det är en halv miljon mer än eftergymnasialt utbildade kvinnor.

Trots att utbildning generellt ger högre inkomster för båda könen är det anmärkningsvärt att gymnasieutbildade män i genomsnitt har högre livsinkomster än eftergymnasialt utbildade kvinnor, menar Wennemo.

“För att få veta mer om orsakerna till detta behöver en djupare analys göras”, konstaterar hon.

Lön, företagande och kapital

Löneinkomster är det vanligaste inkomstslaget, och där är skillnaden minst. Kvinnors löner var i genomsnitt 25,9 procent lägre än mäns 2023.

Skillnaderna var ännu större när det gäller näringsinkomster och kapitalinkomster, men dessa är mer koncentrerade till ett fåtal individer och därför svårare att tolka, konstaterar institutet.

Större gap i grupper med högre inkomster

Inkomstskillnaderna varierar också mellan olika grupper. Bland arbetslösa och sjuka var skillnaderna små – mycket tack vare att deras inkomster till största del består av ersättningar med fasta nivåer och tak.

Bland sysselsatta och pensionärer var skillnaderna däremot betydligt större. Kvinnors inkomster låg genomgående lägre än männens i nästan alla grupper som Medlingsinstitutet analyserade.

Fortsatt långsam förändring

På längre sikt har skillnaden i disponibel inkomst legat stabilt kring 22-23 procent sedan 2010, efter att ha varierat mer under 2000-talet.

Medlingsinstitutet konstaterar att utvecklingen går åt rätt håll, men mycket långsamt. De senaste årens minskning är ett steg i rätt riktning. Ett gap på över 20 procent visar dock att Sverige fortfarande har långt kvar till ekonomisk jämställdhet.

