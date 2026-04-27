Köparnas övertag krymper och i Stockholm närmar sig bostadsmarknaden balans. För renoveringsobjekten ser läget dock dystrare ut.
Dyrare att renovera – då blir bostaden svårare att sälja
Trots oro i omvärlden fortsätter återhämtningen på bostadsmarknaden och bara i mars steg priserna med 1,7 procent.
Dessutom börjar köparnas starka övertag så sakta minska. Faktum är att balansen mellan köpare och säljare inte har varit så här jämn sedan april 2022.
Samtidigt verkar de nya bolånereglerna inte ha gett den tydliga skjuts som många kanske väntat sig. Det visar Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel.
Läs även: Kan du nekas en bostadsrätt? Här är köparna som flest vill stoppa. Dagens PS
Stockholm närmar sig balans
I Mäklarpanelen har hundratals mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan om marknaden är mest fördelaktig för köpare eller säljare hamnar rikssnittet på 3,82 på en skala från 0 till 10, där 0 betyder köparna och 10 betyder säljarna.
Det är en uppgång från januari, då siffran låg på 3,56, och från april 2025, då den låg på 3,17.
Starkast ser utvecklingen ut i Stor-Stockholm. Där ligger siffran nu på 4,35, vilket alltså innebär att marknaden börjar närma sig total balans mellan köpare och säljare.
”Återhämtningen på bostadsmarknaden fortsätter. Efterfrågan är starkast i Stockholm men vi kan se en bättre balans mellan köpare och säljare i hela landet. Det finns fortsatt osäkerhetsfaktorer i omvärlden men många bostadskonsumenter har vant sig vid turbulens och avvaktar inte med sina flyttplaner i samma utsträckning längre”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.
Missa inte: Experten: För mycket pengar på sparkontot kan bli dyrt. Dagens PS
Nya regler men ingen rusning
De nya bolånereglerna har varit en av vårens stora snackisar på bostadsmarknaden. Hittills tycks dock effekten varit begränsad.
Nästan hälften av mäklarna, 49 procent, uppger att de inte ser någon påverkan alls på sin lokala marknad efter att reglerna infördes.
”De nya reglerna har haft en psykologisk effekt som påverkat synen på bostadsmarknaden positivt under hela våren. I praktiken har dock relativt många avvaktat med sin försäljning till efter införandet, i tro om stigande priser. Det har istället lett till kraftigt stigande utbud i april”, kommenterar Hedman.
Knepigare att renovera – slår mot objekten
En tydlig effekt av reglerna finns förvisso: renoveringsobjekten har blivit mindre attraktiva.
Detta beror sannolikt på att taket för så kallade tilläggskrediter – alltså när du vill utöka ett befintligt bolån för exempelvis renovering eller underhåll – har gått ner från 85 procent till 80 procent av bostadens värde. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.
”De som behöver renovera sina hus efter bostadsköpet måste med denna begränsning använda blancolån som är betydligt dyrare än bostadslån eller ta ett större bostadslån initialt än de annars hade tänkt sig”, kommenterade Robert Boije, chefsekonom på SBAB och Kent Persson, vd för bostadspolitik.se, tidigare i år.
Det slår i sin tur mot den som försöker sälja en bostad med renoveringsbehov.
På riksnivå uppger 23 procent av mäklarna att efterfrågan på renoveringsobjekt har minskat. På mindre orter är siffran ännu högre, 29 procent. I Stor-Stockholm är motsvarande siffra 12 procent.
”Påverkan av begränsningar av utökning av lån, till exempel för renoveringar, har kommit lite i skym undan. Det är hittills den effekt som är tydligast, framförallt på mindre orter. De nya reglerna kommer att leda till större prisskillnader mellan bostäder med och utan renoveringsbehov”, avslutar Hedman.
Läs också: Renovera dig ur krisen – regeringens nya plan. Realtid