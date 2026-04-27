Dyrare att renovera – då blir bostaden svårare att sälja

Nya regler men ingen rusning

De nya bolånereglerna har varit en av vårens stora snackisar på bostadsmarknaden. Hittills tycks dock effekten varit begränsad.

Nästan hälften av mäklarna, 49 procent, uppger att de inte ser någon påverkan alls på sin lokala marknad efter att reglerna infördes.

”De nya reglerna har haft en psykologisk effekt som påverkat synen på bostadsmarknaden positivt under hela våren. I praktiken har dock relativt många avvaktat med sin försäljning till efter införandet, i tro om stigande priser. Det har istället lett till kraftigt stigande utbud i april”, kommenterar Hedman.

Knepigare att renovera – slår mot objekten

En tydlig effekt av reglerna finns förvisso: renoveringsobjekten har blivit mindre attraktiva.

Detta beror sannolikt på att taket för så kallade tilläggskrediter – alltså när du vill utöka ett befintligt bolån för exempelvis renovering eller underhåll – har gått ner från 85 procent till 80 procent av bostadens värde. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.

”De som behöver renovera sina hus efter bostadsköpet måste med denna begränsning använda blancolån som är betydligt dyrare än bostadslån eller ta ett större bostadslån initialt än de annars hade tänkt sig”, kommenterade Robert Boije, chefsekonom på SBAB och Kent Persson, vd för bostadspolitik.se, tidigare i år.

Det slår i sin tur mot den som försöker sälja en bostad med renoveringsbehov.

På riksnivå uppger 23 procent av mäklarna att efterfrågan på renoveringsobjekt har minskat. På mindre orter är siffran ännu högre, 29 procent. I Stor-Stockholm är motsvarande siffra 12 procent.

”Påverkan av begränsningar av utökning av lån, till exempel för renoveringar, har kommit lite i skym undan. Det är hittills den effekt som är tydligast, framförallt på mindre orter. De nya reglerna kommer att leda till större prisskillnader mellan bostäder med och utan renoveringsbehov”, avslutar Hedman.

Läs också: Renovera dig ur krisen – regeringens nya plan. Realtid