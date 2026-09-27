Dyr vinter väntar – här är alla smällarna

Det pratas bland ekonomer om att svensk ekonomi är på uppgång, att den segdragna lågkonjunkturen är över. Hushållens ekonomi har stärkts när räntorna gått ner, och i år har det sockrats rejält från regeringen med halverad matmoms, kraftigt sänkta skatter på bensin och diesel och ett halverat pris på busskort.

Men för många kan den lyckan bli kortvarig. Allmänt högre priser, särskilt på vissa varor och tjänster, har fått Riksbanken på tårna med stigande räntor i kikaren. Lägg till ett eventuellt långvarigt läge utan en handlingskraftig regering på plats.

Här är listan på de riktigt stora smällarna inför vintern:

Drivmedel

Från den 1 december försvinner den andra delen av de tillfälliga skattesänkningarna på bensin och diesel. Om inte politikerna vill eller hinner förlänga rabatten, blir bensinen och dieseln då ungefär 4 kronor dyrare per liter och landar utifrån dagens priser kring 22 respektive 27 kronor.

Jämfört med förra vinterns priser, runt 15 kronor för bensinen och 17 för dieseln, beräknas två fulla tankar per månad bli cirka 800 respektive 1 200 kronor dyrare per månad.

El

Elpriset har redan rusat och priskontrakten för vinterns el indikerar i nuläget omkring 2 kronor per kilowattimme (inklusive moms) i sydligaste Sverige och strax över 1,50 kronor i Svealand och norra Götaland (elområde 3). Det innebär i grova slängar 1 700 kronor mer per månad för Skånevillan jämfört med förra vintern. I elområde 3 handlar det om 1 100 kronor mer, baserat på en förbrukning på 20 000 kWh per år. I Norrland är förändringarna små.

Bolåneränta

ANNONS

Häromdagen flaggade Riksbanken för att det kommer räntehöjningar i vinter, frågan är hur många och när. En hel del talar för två höjningar i vinter, en i november och en i början av nästa år, enligt bedömare. Det skulle göra ett bostadslån på 2 miljoner 10 000 kronor dyrare per år eller 830 kronor mer per månad (före skattesubventionen), jämfört med förra vintern.

Busskortet

Dessutom försvinner den halverade taxan på kollektivtrafiken vid årsskiftet.

Ovanpå det är inflationen, de allmänna prisökningarna, på väg upp.

Beräkningarna baseras på pris- och ränteprognoser för kommande vinter jämfört med fjolårets kalla period.

Prisökningarna är beräknade utifrån ett hushåll som bor i en villa, förbrukar 20 000 kWh per år, har 2 miljoner kronor i lån, och som tankar sin fossildrivna bil full (60 liter) två gånger per månad.