Med hjälp av dubbelgångare och falska pass ska en bedrägeriliga i Turkiet ha kommit över arv för miljontals kronor. En advokat misstänks ha lett verksamheten som nu har lett till att fem personer häktats.
Dubbelgångare och falska pass – advokat kan ha stulit arv för miljoner
En advokat misstänks ha lett en bedrägeriliga som under omkring två års tid letat efter arv som ingen gjort anspråk på.
Enligt uppgifter från den turkiska nyhetsbyrån İhlas Haber Ajansı (İHA) ska ligan ha riktat in sig på tillgångar efter personer som avlidit eller försvunnit utomlands och vars arvingar varit svåra att nå.
Advokaten ska ha gått igenom arvsärenden och fotograferat handlingar med bilder på de rättmätiga innehavarna. Bilderna användes sedan för att hitta personer med liknande utseende.
Tog ut 240 000 dollar från banken
Dubbelgångarna kallades enligt turkiska medier för joker. Med falska pass kunde de uppträda som de personer vars pengar ligan ville komma åt.
I ett fall ska en dubbelgångare ha besökt ett bankkontor med ett förfalskat pass. Bedragarna använde också en falsk fullmakt och lyckades enligt İHA ta ut 240 000 dollar och 57 000 turkiska lira från ett konto.
Det motsvarar flera miljoner svenska kronor.
Den turkiska nyhetsbyrån Anadolu Agency skriver att polisen misstänker att pengarna sedan fördes vidare till personer i ligan och deras närmaste anhöriga för att göra dem svårare att spåra.
Läs även: 77-årig pensionär och farfar blåst på 3,7 miljoner kronor. Dagens PS
Dubbelgångare försökte fly med fartyg
Den 13 november genomförde turkisk polis tillslag på flera adresser i Istanbul, Bilecik och Kırklareli.
En av de misstänkta dubbelgångarna ska då ha försökt lämna landet med ett fartyg från Kırklareli. Enligt İHA greps personen av kustbevakningen under flyktförsöket.
Totalt greps tio personer. Ytterligare en misstänkt satt redan fängslad för andra brott.
Fem av de gripna har nu häktats, medan de övriga fem släppts under rättslig kontroll, rapporterar turkisk media.
Svenska dödsbon lurade på 15 miljoner
Bedrägerier där personer utnyttjar sin tillgång till arvsärenden har förekommit även i Sverige.
I en granskning från 2024 undersökte SVT drygt 300 svenska företag som arbetade med begravningar och bouppteckningar.
SVT hittade domar från de föregående fem åren där sammanlagt 40 dödsbon utsatts för brott i kontakten med fem företag. Omkring 15 miljoner kronor hade försvunnit.
En man som drev ett bouppteckningsföretag dömdes 2021 för bedrägerier mot 14 dödsbon. Han hade fört bort närmare sju miljoner kronor från deras konton.
I ett annat fall hade en advokat tömt ett dödsbos konto och därefter visat upp ett falskt kontoutdrag på drygt 3,5 miljoner kronor. Domen vann laga kraft 2019.
Läs också: Flickvännens arv var påhittat – man lurades på 10 miljoner kronor. Dagens PS