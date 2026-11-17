Dubbelgångare försökte fly med fartyg

Den 13 november genomförde turkisk polis tillslag på flera adresser i Istanbul, Bilecik och Kırklareli.

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En av de misstänkta dubbelgångarna ska då ha försökt lämna landet med ett fartyg från Kırklareli. Enligt İHA greps personen av kustbevakningen under flyktförsöket.

Totalt greps tio personer. Ytterligare en misstänkt satt redan fängslad för andra brott.

Fem av de gripna har nu häktats, medan de övriga fem släppts under rättslig kontroll, rapporterar turkisk media.

Svenska dödsbon lurade på 15 miljoner

Bedrägerier där personer utnyttjar sin tillgång till arvsärenden har förekommit även i Sverige.

I en granskning från 2024 undersökte SVT drygt 300 svenska företag som arbetade med begravningar och bouppteckningar.

SVT hittade domar från de föregående fem åren där sammanlagt 40 dödsbon utsatts för brott i kontakten med fem företag. Omkring 15 miljoner kronor hade försvunnit.

En man som drev ett bouppteckningsföretag dömdes 2021 för bedrägerier mot 14 dödsbon. Han hade fört bort närmare sju miljoner kronor från deras konton.

I ett annat fall hade en advokat tömt ett dödsbos konto och därefter visat upp ett falskt kontoutdrag på drygt 3,5 miljoner kronor. Domen vann laga kraft 2019.

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