Du kan få mer pengar som pensionär – ekonomens tre råd

Enligt Skandias pensionsekonom Mattias Munter finns det framför allt tre saker som är värda att se över inför pensioneringen.

”Att närma sig pensionen handlar inte bara om att bestämma hur länge jag vill fortsätta jobba eller börja trappa ner. Det är också ett bra tillfälle att se över de val som fortfarande kan påverka din framtida pension. Genom att göra det i tid kan du skapa bättre förutsättningar för det liv du vill leva efter karriären”, säger han.

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Gamla skyddet kan kosta pensionspengar

Bland sakerna som kan vara värda att slänga ett extra öga på finns efterlevandeskyddet. Detta skydd ska ge dina anhöriga ekonomisk trygghet om du dör.

Skyddet kan ha varit viktigt, exempelvis när barnen var små och bolånen stora. Men när barnen flyttat hemifrån och familjens ekonomi förändrats kan behovet se annorlunda ut.

”Behovet av försäkringsskydd förändras genom livet. Därför kan det vara klokt att göra en ny bedömning när nästa fas i livet, pensionen, närmar sig”, råder Munter.

Inom tjänstepensionen kan ett bortvalt återbetalningsskydd ge högre utbetalningar eftersom du får del av så kallade arvsvinster, pensionspengar som fördelas när andra försäkrade avlider.

Enligt siffror från Pensionsmyndigheten kan tjänstepensionen bli mellan sex och tio procent högre om återbetalningsskyddet tas bort.

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Har du exempelvis 10 000 kronor i tjänstepension motsvarar det 600-1 000 kronor mer i månaden.

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