Pensionen närmar sig och det mesta är redan bestämt. Eller? Nja, flera val kan fortfarande påverka hur mycket pengar du får som pensionär. Ett av dem kan höja din tjänstepension med upp till tio procent.
Du kan få mer pengar som pensionär – ekonomens tre råd
Hur stor pensionen blir avgörs till stor del av hur mycket du har tjänat och hur många år du har arbetat. Men även när arbetslivet börjar gå mot sitt slut finns det möjligheter att påverka pengarna som ska räcka resten av livet.
Enligt Skandias pensionsekonom Mattias Munter finns det framför allt tre saker som är värda att se över inför pensioneringen.
”Att närma sig pensionen handlar inte bara om att bestämma hur länge jag vill fortsätta jobba eller börja trappa ner. Det är också ett bra tillfälle att se över de val som fortfarande kan påverka din framtida pension. Genom att göra det i tid kan du skapa bättre förutsättningar för det liv du vill leva efter karriären”, säger han.
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Gamla skyddet kan kosta pensionspengar
Bland sakerna som kan vara värda att slänga ett extra öga på finns efterlevandeskyddet. Detta skydd ska ge dina anhöriga ekonomisk trygghet om du dör.
Skyddet kan ha varit viktigt, exempelvis när barnen var små och bolånen stora. Men när barnen flyttat hemifrån och familjens ekonomi förändrats kan behovet se annorlunda ut.
”Behovet av försäkringsskydd förändras genom livet. Därför kan det vara klokt att göra en ny bedömning när nästa fas i livet, pensionen, närmar sig”, råder Munter.
Inom tjänstepensionen kan ett bortvalt återbetalningsskydd ge högre utbetalningar eftersom du får del av så kallade arvsvinster, pensionspengar som fördelas när andra försäkrade avlider.
Enligt siffror från Pensionsmyndigheten kan tjänstepensionen bli mellan sex och tio procent högre om återbetalningsskyddet tas bort.
Har du exempelvis 10 000 kronor i tjänstepension motsvarar det 600-1 000 kronor mer i månaden.
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För trygg placering kan bli dyr
Vidare till hur dina pensionspengar är placerade.
När pensionen närmar sig kan det förstås kännas lockande att flytta sparandet till tryggare alternativ. Det finns dock risker med att vara alltför försiktig. Pengarna ska ju (förhoppningsvis) räcka i flera decennier.
Låg avkastning kan således göra det svårare för pensionen att hålla jämna steg med stigande priser.
”Pensionen ska räcka i många år och en grundläggande ambition bör vara att pensionsutbetalningarna över tid kan hänga med den allmänna prisutvecklingen”, konstaterar Munter, som anser att pensionssparare bör undvika att sänka risken för mycket eller för tidigt.
Ett extra arbetsår kan ge tusenlappar
Det sista rådet har du förmodligen hört till leda vid det här laget. Några extra år i arbetslivet kan göra gott för pensionen.
Ett extra arbetsår efter 67 års ålder kan ge mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension varje månad före skatt, livet ut, för en person med genomsnittlig lön som snart ska gå i pension.
För att få motsvarande höjning på omkring 1 900 kronor genom eget sparande skulle du, enligt Pensionsmyndigheten, behöva spara 2 800 kronor i månaden under tio år, med en antagen årlig avkastning på 5,5 procent före avgifter.
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