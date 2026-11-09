Ett hus vid Medelhavet, i Alicante eller varför inte Málaga. Kanske har du någon gång lekt med tanken. Men de senaste åtta åren har bostadspriserna i Spanien stigit med nästan 40 procent. Och längs kusten går det ännu fortare.
Drömmen om ett hus i solen – nu 620 000 kronor dyrare
Spanien har länge varit ett populärt resmål för svenskar som vill köpa bostad utomlands.
Problemet är att den spanska bostadsmarknaden, på senare år, har förändrats.
Sedan 2018 har bostadspriserna stigit med hela 37 procent, enligt uppgifter från Idealista.
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620 000 kronor dyrare på åtta år
I juni 2018 kostade en bostad i Spanien i genomsnitt 1 426 euro per kvadratmeter. I augusti 2026 hade priset stigit till 1 959 euro.
Den genomsnittliga köpeskillingen har även den ökat kraftigt.
För åtta år sedan låg den på 158 534 euro. I augusti i år hade den stigit till 215 596 euro, en skillnad på drygt 57 000 euro – över 620 000 kronor.
På senare tid har priserna dessutom stigit i snabbare takt. I augusti låg kvadratmeterpriset 12,8 procent högre än samma månad förra året, den största årliga uppgången sedan oktober 2021.
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Priserna rusar längs kusten
Prisökningarna märks inte minst längs den spanska kusten.
Enligt en rapport från värderingsföretaget Tinsa steg bostadspriserna i spanska kustkommuner med 13,5 procent under årets första kvartal, jämfört med ett år tidigare.
Längs Medelhavskusten var ökningen ännu större, 13,9 procent.
I närmare 100 kustkommuner, framför allt på Balearerna, Kanarieöarna och i områden som Alicante och Málaga, har priserna nu passerat nivåerna från den spanska bostadsbubblan 2007.
Cristina Arias, analyschef på Tinsa, pekar framför allt på bristen på bostäder som förklaring till prisökningarna.
Utländska köpare slår rekord
De stigande priserna verkar förvisso inte ha avskräckt utländska köpare. Enligt statistik från den spanska registerorganisationen Colegio de Registradores stod utländska köpare för 16,05 procent av samtliga bostadsaffärer under tredje kvartalet 2026, den högsta andelen som hittills uppmätts.
Det motsvarar drygt 26 300 bostadsköp.
På Balearerna stod utlänningar för hela 37,2 procent av köpen.
Den rekordhöga andelen kommer samtidigt som den spanska bostadsförsäljningen har börjat bromsa in. Under tredje kvartalet minskade antalet affärer med 5,9 procent jämfört med samma period förra året.
Semesterbostäderna kan närma sig pristaket
Tinsas undersökning visar också att de höga priserna börjar få konsekvenser även på semesterbostadsmarknaden.
I 23 procent av de undersökta kustavsnitten bedömer företagets experter att priserna kan ha stagnerat eller nått sin högsta nivå.
”Inget område uppvisar en minskad aktivitet jämfört med föregående år, men allt fler områden visar tecken på avmattning och bedömer att priserna på semesterbostäder kan vara nära att nå taket”, säger Andrea de la Hoz, senior analytiker på Tinsa.
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