Fler ska få möjlighet att ansöka om skuldsanering och därmed bli av med sitt kanske största bekymmer, det föreslår en statlig utredning.
Nu vill staten göra dig skuldfri – kolla här
I utredningen som nu presenteras ska storleken på skulden vara av mindre betydelse när bedömningen görs om en person ska beviljas skuldsanering.
Ett av förslagen är att det ska bli enklare att bli av med sina skulder som har koppling till konsumtion.
En 59-årig stockholmare som uttalar sig i Sveriges Radio välkomnar nyheten om att det ska bli lättare att få skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, KFM.
Fler ansöker om skuldsanering
”Om jag får det kommer jag bli väldigt motiverad”, säger 59-åringen som hamnat i skuldträsket på grund av spelmissbruk och har ansökt om att få bli kvitt sina skulder hos KFM.
Enligt SR har omkring 19 000 personer i år bett om att få en skuldsanering.
Statistik från KFM visar att allt fler skuldsatta ansöker om att få senare sina skulder.
Det är ingen nyhet att svenskar dragit på sig stora skulder. Tvärtom räknas de svenska hushållens skuldberg till ett av de största i världen då många lånar mer än vad inkomsterna medger i jämförelse med exempelvis USA, som är världens största ekonomi.
Pensionärer blir alltmer skuldsatta
Många av svenskarna som dras med skulder har, som nämnts, ett problematiskt spelande. Ofta på den blomstrande nätkasinomarknaden där staten sedan flera år tillbaka släppt lös aktörerna genom att ta ut höga licensavgifter. Tidigare hade svenska staten monopol på spelmarknaden.
Bland hushållen som hukar under skulder finns även många pensionärer. De senaste åren har antalet äldre som ansöker om skuldsanering ökat markant.
Många skuldsatta har också lånat till ren och skär konsumtion, medan en del är kraftigt överbelånade på huset eller bostadsrätter.
Oavsett orsak ska det bli enklare, anser de statliga utredningen, att bli av med skuldbördan. Den som beviljas skuldsanering får betala av sina skulder på fem år och under den tiden leva på existensminimum.
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