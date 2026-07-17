Nu vill staten göra dig skuldfri – kolla här

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

En 59-årig stockholmare som uttalar sig i Sveriges Radio välkomnar nyheten om att det ska bli lättare att få skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, KFM.

Fler ansöker om skuldsanering

”Om jag får det kommer jag bli väldigt motiverad”, säger 59-åringen som hamnat i skuldträsket på grund av spelmissbruk och har ansökt om att få bli kvitt sina skulder hos KFM.

Enligt SR har omkring 19 000 personer i år bett om att få en skuldsanering.

Statistik från KFM visar att allt fler skuldsatta ansöker om att få senare sina skulder.

Det är ingen nyhet att svenskar dragit på sig stora skulder. Tvärtom räknas de svenska hushållens skuldberg till ett av de största i världen då många lånar mer än vad inkomsterna medger i jämförelse med exempelvis USA, som är världens största ekonomi.