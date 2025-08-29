Drömmen om Stockholm når nya höjder när tre exklusiva våningar, alla prislappade över 50 miljoner kronor, nu finns till salu.
Tre exklusiva våningar över 50 miljoner
Det handlar om adresser där varje detalj är noggrant orkestrerad – från takhöjd på fem meter till terrasser med panoramautsikt över hela staden. Här möts elegans, arkitektur och lyx i sin mest sofistikerade form. Vi presenterar dem här nedan med dyrast sist.
1. Vindsvåningen på Lundagatan
Att kliva in i denna vindsvåning är som att stiga in i en modern katedral för arkitekturälskare. Med sina cirka 266 kvadratmeter och takhöjd på uppåt fem meter är detta ett hem som bokstavligen låter dig andas.
Ljuset flödar in genom stora fönsterpartier och reflekteras mot de vitmålade väggarna och de öppna bjälkarna, som ger känslan av både rymd och intimitet.
Ett livsstilspaket
Här finns ett vardagsrum med öppen spis som inbjuder till sena kvällar med rödvin och jazz på låg volym. Den privata bastun förstärker känslan av att detta inte bara är ett hem – det är ett livsstilspaket.
På Södermalm är den här typen av bostäder lika sällsynta som sommarveckor utan regn, och just därför är den extra eftertraktad.
Sofistikerad charm
Det öppna köket och de sociala ytorna är skapta för middagar som börjar med ostron och champagne och slutar med kaffe i små koppar under snedtakets mjuka vinkel. En bostad för dig som älskar kombinationen av industriell estetik och sofistikerad charm.
5 snabba om Lundagatan 31
- 231 kvm vindsvåning
- Takhöjd på cirka 5 meter
- Exponerade bjälkar och fönster i flera väderstreck
- Öppen spis och privat bastu
- Pris: 50 miljoner kronor
Läs mer: Extraordinära Villa Backa anno 1907 söker ny ägare Dagens PS
2. Söders kronjuvel med milsvid utsikt
När priset är 57 miljoner förväntar man sig något utöver det vanliga. Och Erstagatans Penthouse levererar. Här får du cirka 190 kvadratmeter boyta – men framför allt en terrass på 150 kvadratmeter som sveper runt lägenheten som ett privat kungarike över Södermalm.
Magnifik utsikt
Utsikten är magnifik: Glittrande vatten, Djurgården, innerstaden. Terrassen är designad av arkitekten Andreas Martin-Löf och landskapsarkitekten Mattias Gustavsson.
Här samsas jacuzzi, noggrant utvalda planteringar och plats för både fester och stilla morgonkaffe. Det är en takvåning som ger begreppet “högt i tak” en helt ny innebörd.
Exklusiva materialval
Interiört väntar material som terrazzo, röd kalksten och cederträ. Masterbadrummet har egen bastu, sovrummen har egna badrum och hissen tar dig direkt in i lägenheten.
Walk-in-closet, öppen planlösning mellan kök och vardagsrum och design i världsklass gör detta till ett hem för den som vill leva på gränsen mellan konst och funktion.
”Kvalitativ bostadsarkitektur är som en skräddad kostym, där kvaliteten sitter i sömmarna”, säger Martin-Löf själv. Och det här penthouset är inget mindre än haute couture i betong, sten och glas.
5 snabba om Erstagatan 3
- 190 kvm boyta + 150 kvm terrass
- Panoramautsikt över Stockholm
- Jacuzzi, bastu och exklusiva naturmaterial
- Design av Andreas Martin-Löf och Mattias Gustavsson
- Pris: 57 miljoner kronor
3. Elegant hörnlägenhet på Östermalm
Östermalm har alltid varit synonymt med klassisk elegans, men denna våning på Bältgatan är mer än så – den är ett helt livsstilsmanifest.
Med nästan 300 kvadratmeter i ett majestätiskt hörnläge bjuder hemmet på utsikt mot Engelbrektskyrkan och Stockholms takåsar.
Stilfullt och generöst
Planlösningen är både storslagen och funktionell med stora sällskapsrum i fil, matsal och vardagsrum separerade av skjutdörrar, och upp till sex sovrum för familj och gäster. Det är som gjort för att värdskapet ska vara lika stilfullt som generöst.
Som en salong i Paris
De tre badrummen är klädda i exklusiva material och de fungerande öppna spisarna i kalksten sätter tonen av aristokratisk tyngd. Balkongerna är strategiskt placerade för att fånga solen från tidig morgon till sen kväll. Med sina tre meter i takhöjd känns detta hem lika mycket som en salong i Paris som en bostad i Stockholm.
Här finns både plats för vardagens enkelhet och för att ta emot vänner som förväntar sig något alldeles extra. Kort sagt: En våning som inte ber om ursäkt för sin prakt.
5 snabba om Bältgatan 2
- Nästan 300 kvm hörnlägenhet
- Upp till 6 sovrum och 3 badrum
- Fungerande öppna spisar i kalksten
- 3 meter i takhöjd och soliga balkonger
- Pris: 61 miljoner kronor
Läs mer: Nu öppnar det lyxigaste i Göteborg – så slutade prislappen Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
