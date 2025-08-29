Tre exklusiva våningar över 50 miljoner

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Ett livsstilspaket

Här finns ett vardagsrum med öppen spis som inbjuder till sena kvällar med rödvin och jazz på låg volym. Den privata bastun förstärker känslan av att detta inte bara är ett hem – det är ett livsstilspaket.

På Södermalm är den här typen av bostäder lika sällsynta som sommarveckor utan regn, och just därför är den extra eftertraktad.

Sofistikerad charm

Det öppna köket och de sociala ytorna är skapta för middagar som börjar med ostron och champagne och slutar med kaffe i små koppar under snedtakets mjuka vinkel. En bostad för dig som älskar kombinationen av industriell estetik och sofistikerad charm.

Lundagatan 31 är inte bara ett hem – det är ett livsstilspaket. Foto: Simon Crest

5 snabba om Lundagatan 31

231 kvm vindsvåning

Takhöjd på cirka 5 meter

Exponerade bjälkar och fönster i flera väderstreck

Öppen spis och privat bastu

Pris: 50 miljoner kronor

2. Söders kronjuvel med milsvid utsikt

Svårslagen utsikt från detta penthouse på Erstagatan 3. Foto: Skeppsholmen Sotheby’s International Realty

När priset är 57 miljoner förväntar man sig något utöver det vanliga. Och Erstagatans Penthouse levererar. Här får du cirka 190 kvadratmeter boyta – men framför allt en terrass på 150 kvadratmeter som sveper runt lägenheten som ett privat kungarike över Södermalm.

Magnifik utsikt

Utsikten är magnifik: Glittrande vatten, Djurgården, innerstaden. Terrassen är designad av arkitekten Andreas Martin-Löf och landskapsarkitekten Mattias Gustavsson.

Här samsas jacuzzi, noggrant utvalda planteringar och plats för både fester och stilla morgonkaffe. Det är en takvåning som ger begreppet “högt i tak” en helt ny innebörd.

Exklusiva materialval

Interiört väntar material som terrazzo, röd kalksten och cederträ. Masterbadrummet har egen bastu, sovrummen har egna badrum och hissen tar dig direkt in i lägenheten.

Walk-in-closet, öppen planlösning mellan kök och vardagsrum och design i världsklass gör detta till ett hem för den som vill leva på gränsen mellan konst och funktion.

”Kvalitativ bostadsarkitektur är som en skräddad kostym, där kvaliteten sitter i sömmarna”, säger Martin-Löf själv. Och det här penthouset är inget mindre än haute couture i betong, sten och glas.

En våning för den som vill leva på gränsen mellan konst och funktion. Foto: Skeppsholmen Sotheby’s International Realty

5 snabba om Erstagatan 3

190 kvm boyta + 150 kvm terrass

Panoramautsikt över Stockholm

Jacuzzi, bastu och exklusiva naturmaterial

Design av Andreas Martin-Löf och Mattias Gustavsson

Pris: 57 miljoner kronor

3. Elegant hörnlägenhet på Östermalm

Majestätisk hörnlägenhet på Bältgatan, Östermalm. Foto: Lagerlings

Östermalm har alltid varit synonymt med klassisk elegans, men denna våning på Bältgatan är mer än så – den är ett helt livsstilsmanifest.

Med nästan 300 kvadratmeter i ett majestätiskt hörnläge bjuder hemmet på utsikt mot Engelbrektskyrkan och Stockholms takåsar.

Stilfullt och generöst

Planlösningen är både storslagen och funktionell med stora sällskapsrum i fil, matsal och vardagsrum separerade av skjutdörrar, och upp till sex sovrum för familj och gäster. Det är som gjort för att värdskapet ska vara lika stilfullt som generöst.

Som en salong i Paris

De tre badrummen är klädda i exklusiva material och de fungerande öppna spisarna i kalksten sätter tonen av aristokratisk tyngd. Balkongerna är strategiskt placerade för att fånga solen från tidig morgon till sen kväll. Med sina tre meter i takhöjd känns detta hem lika mycket som en salong i Paris som en bostad i Stockholm.

Här finns både plats för vardagens enkelhet och för att ta emot vänner som förväntar sig något alldeles extra. Kort sagt: En våning som inte ber om ursäkt för sin prakt.

300 kvm elegans med högt i tak. Foto: Lagerlings

5 snabba om Bältgatan 2

Nästan 300 kvm hörnlägenhet

Upp till 6 sovrum och 3 badrum

Fungerande öppna spisar i kalksten

3 meter i takhöjd och soliga balkonger

Pris: 61 miljoner kronor

