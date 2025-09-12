Svenskt penthouse i världsklass – nu på marknaden

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Arkitektur i världsklass

Arkitektfirman SOM – som även ligger bakom Burj Khalifa i Dubai och One World Trade Center i New York – har gett Karlatornet ett formspråk som placerar Göteborg på den globala arkitekturkartan.

Penthouse 8101 breder ut sig över tre plan. På entréplanet möts du av en vinterträdgård med öppen spis och vikbara glaspartier. Här kan du skapa illusionen av medelhavskväll, minus behovet av att boka flygbiljetter till Nice.

Vardagsrummet i detta penthouse har en takhöjd på åtta meter och en utsikt som är svårslagen. Foto: Eklund Stockholm New York

Vardagsrum i katedralformat

Vardagsrummet är en upplevelse i sig. Med åtta meters takhöjd och fönster som sveper från golv till tak är det svårt att inte känna sig som huvudpersonen i en modernistisk film. Den bokhylla som täcker hela den södra väggen ger plats åt både Proust och Prada – beroende på vilken typ av samlare du vill framstå som.

Köket? Självklart med Gaggenau-vitvaror, ett vinrum som tar din samling på allvar och en köksö där man utan problem kan iscensätta en kulinarisk performance.

Stilfullt kök från Boffi med bänkskiva i marmor. Foto: Eklund Stockholm New York

Penthouse och privat himmelrike

På familjeplanet väntar master-sviten. Med badkar vid fönstret, dubbeldusch och walk-in-closet i mörkt trä förvandlas morgonrutinen till något mellan spa och catwalk. Här finns även två barn-, eller gästrum med tillhörande badrum och mycket goda förvaringsmöjligheter.

På plan två finns familjens privata domäner. Master-suite och två bra sovrum åt barnen med tillhörande privata badrum samt gott om förvaring. Foto: Eklund Stockholm New York

Och sedan, kronan på verket: Takterrassen. Här uppe på våning 73 väntar bubbelpool, bastu med glasväggar och en lounge där man kan njuta av sista solstrålen över Marstrand.

Din alldeles egen oas bland molnen. Foto: Eklund Stockholm New York

Service på rätt nivå

Att bo i Karlatornet är inte bara en fråga om höjd, utan också om service. Spa, gym, pool, concierge och exklusiva hotellförmåner finns inbyggda i konceptet.

Expresshissen, som effektivt förflyttar dig i 30 km/h, tar dig från marknivå till skybaren på ett ögonblick – kanske som en påminnelse om att tid faktiskt går att köpa i denna byggnad.

Karlastaden runt omkring växer fram till en stadsdel med restauranger, butiker och kultur. Här är allt planerat för att du ska kunna lämna tornet, om du mot förmodan skulle vilja det.

Fakta Karlatornet Penthouse 8101, Göteborg

Pris: 62 500 000 kr

Boarea: 365 kvm

Antal rum: 6 rok

Avgift: 13 583 kr/mån

Unika fördelar: Takterrass med bubbelpool, bastu och lounge på våning 73, internhiss, Gaggenau-kök, vinrum, utsikt över inloppet och Marstrand, concierge och spa.

