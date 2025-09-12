Vissa hem behöver ingen lång introduktion. Karlatornet Penthouse 8101 är ett sådant. Högst upp i Nordens högsta byggnad får du tre våningsplan, en privat internhiss, takterrass med bastu och bubbelpool – och en utsikt som gör varje vardag till en hisnande upplevelse.
Svenskt penthouse i världsklass – nu på marknaden
Detta penthouse som nu är till salu passar för den som vill kombinera internationell design med svensk fingertoppskänsla, och som inser att livet blir enklare när lyxen är inbyggd i väggarna.
Panthouse högt över det normala
Karlatornet är Nordens högsta byggnad och en av Göteborgs mest uppmärksammade skapelser. På toppen av denna 245 meter höga ikon ligger Penthouse 8101 – en triplex på 365 kvadratmeter som snarare påminner om en egen himlakupa än en lägenhet.
Med ett pris på 62,5 miljoner kronor tillhör detta penthouse den globala förmögenhetselitens lekstuga. Det är också en bostad som levererar mer än bara en adress: Takhöjder på upp till åtta meter, fönster som inte ens försöker vara blygsamma och sedan givetvis en internhiss som gör att man slipper gå i trappor med fredagsdrinken.
Arkitektur i världsklass
Arkitektfirman SOM – som även ligger bakom Burj Khalifa i Dubai och One World Trade Center i New York – har gett Karlatornet ett formspråk som placerar Göteborg på den globala arkitekturkartan.
Penthouse 8101 breder ut sig över tre plan. På entréplanet möts du av en vinterträdgård med öppen spis och vikbara glaspartier. Här kan du skapa illusionen av medelhavskväll, minus behovet av att boka flygbiljetter till Nice.
Vardagsrum i katedralformat
Vardagsrummet är en upplevelse i sig. Med åtta meters takhöjd och fönster som sveper från golv till tak är det svårt att inte känna sig som huvudpersonen i en modernistisk film. Den bokhylla som täcker hela den södra väggen ger plats åt både Proust och Prada – beroende på vilken typ av samlare du vill framstå som.
Köket? Självklart med Gaggenau-vitvaror, ett vinrum som tar din samling på allvar och en köksö där man utan problem kan iscensätta en kulinarisk performance.
Penthouse och privat himmelrike
På familjeplanet väntar master-sviten. Med badkar vid fönstret, dubbeldusch och walk-in-closet i mörkt trä förvandlas morgonrutinen till något mellan spa och catwalk. Här finns även två barn-, eller gästrum med tillhörande badrum och mycket goda förvaringsmöjligheter.
Och sedan, kronan på verket: Takterrassen. Här uppe på våning 73 väntar bubbelpool, bastu med glasväggar och en lounge där man kan njuta av sista solstrålen över Marstrand.
Service på rätt nivå
Att bo i Karlatornet är inte bara en fråga om höjd, utan också om service. Spa, gym, pool, concierge och exklusiva hotellförmåner finns inbyggda i konceptet.
Expresshissen, som effektivt förflyttar dig i 30 km/h, tar dig från marknivå till skybaren på ett ögonblick – kanske som en påminnelse om att tid faktiskt går att köpa i denna byggnad.
Karlastaden runt omkring växer fram till en stadsdel med restauranger, butiker och kultur. Här är allt planerat för att du ska kunna lämna tornet, om du mot förmodan skulle vilja det.
Fakta Karlatornet Penthouse 8101, Göteborg
Pris: 62 500 000 kr
Boarea: 365 kvm
Antal rum: 6 rok
Avgift: 13 583 kr/mån
Unika fördelar: Takterrass med bubbelpool, bastu och lounge på våning 73, internhiss, Gaggenau-kök, vinrum, utsikt över inloppet och Marstrand, concierge och spa.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Svenskt penthouse i världsklass – nu på marknaden
