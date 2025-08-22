På Odinsvägen 47, Dalarö, reser sig ett vinterbonat fritidshus från 1896, en fastighet som andas både skärgårdsflärd och gedigen hantverkstradition.
Ett klassiskt drömhem på Dalarö till salu
Här bjuds du in i 112 kvadratmeter fördelat på sex rum, inramade av två egna bryggor och oslagbar vy över kanalen. I annonsen på Hemnet står även att det till fastigheten hör två förrådsbodar, stor jordkällare och parkering med plats för flera bilar.
Fastighet med antik charm med modern elegans
Hallen välkomnar med platsbyggd förvaring och vackert handslaget tegelgolv – rustikt men raffinerat på samma gång.
Köket är nyrenoverat, utrustat med stor spis med dubbla ugnar och diskmaskin. Matplatsen, med fönster mot trädgård och vatten, är en scen redo för såväl vardagsmiddagar som fester under ljusslingor.
Kvällssol och kanalkänsla
Vardagsrummet på övervåningen öppnar mot en altan, en plats där du kan avnjuta ett glas vin och kvällssol med utsikt över kanalen.
Det finns fler sovrum, badrum och entréer i huset, allt i flödande planlösning. Och för dig som ser utvecklingsmöjligheter finns bygglov för att utöka matrum, vardagsrum och sovrum mot vattnet – samt möjligheten att addera en gäststuga.
Centralt läge
Fastigheten ligger centralt i Dalarö, med båtliv, restauranger, bageri och lanthandel inom bekvämt gångavstånd. Skolan och förskolan finns nära, och kommunikationerna till Stockholm är enkla, 40 minuter med bil, cirka 45 minuter med direktbuss till Stockholm.
Dalarö är ett karaktärsbygge med rötter från 1700-talet. Området kantas av grosshandlarvillor och gamla torp och caféer, gallerier och sommarbutiker skapar den perfekta skärgårdsstaden.
Fakta: Odinsvägen 47, Dalarö
|Detalj
|Information
|Boyta
|112 m²
|Tomt
|1 205 m² sjötomt
|Byggår
|1896
|Pris
|11 900 000 kr
|Tillgångar
|Bryggor, altaner, bygglov för utbyggnad, gäststuga
|Pendling till Stockholm
|40 min bil, 45 min direktbuss
Odinsvägen 47 är ett hem för dig som uppskattar balansen mellan kulturhistoria, skärgårdsromantik och modern bekvämlighet. Ett ställe där varje veckodag kan kännas som en perfekt weekend.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
