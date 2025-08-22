Ett klassiskt drömhem på Dalarö till salu

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Kvällssol och kanalkänsla

Vardagsrummet på övervåningen öppnar mot en altan, en plats där du kan avnjuta ett glas vin och kvällssol med utsikt över kanalen.

ANNONS

Altanen vetter mot kanalen. Foto: Fastighetsmäklarna

Det finns fler sovrum, badrum och entréer i huset, allt i flödande planlösning. Och för dig som ser utvecklingsmöjligheter finns bygglov för att utöka matrum, vardagsrum och sovrum mot vattnet – samt möjligheten att addera en gäststuga.

Ett av fastighetens vilsamma sovrum på övervåningen. Foto: Fastighetsmäklarna

Centralt läge

Fastigheten ligger centralt i Dalarö, med båtliv, restauranger, bageri och lanthandel inom bekvämt gångavstånd. Skolan och förskolan finns nära, och kommunikationerna till Stockholm är enkla, 40 minuter med bil, cirka 45 minuter med direktbuss till Stockholm.

Dalarö är ett karaktärsbygge med rötter från 1700-talet. Området kantas av grosshandlarvillor och gamla torp och caféer, gallerier och sommarbutiker skapar den perfekta skärgårdsstaden.

Fakta: Odinsvägen 47, Dalarö

Detalj Information Boyta 112 m² Tomt 1 205 m² sjötomt Byggår 1896 Pris 11 900 000 kr Tillgångar Bryggor, altaner, bygglov för utbyggnad, gäststuga Pendling till Stockholm 40 min bil, 45 min direktbuss

Odinsvägen 47 är ett hem för dig som uppskattar balansen mellan kulturhistoria, skärgårdsromantik och modern bekvämlighet. Ett ställe där varje veckodag kan kännas som en perfekt weekend.

ANNONS

Foto: Fastighetsmäklarna

Läs mer: Nu börjar livet innanför tullarna bli för dyrt – skolor får stänga när invånarna flyr Stockholm Dagens PS