Dagens PS
Dagensps.se
Drömboende

Ett klassiskt drömhem på Dalarö till salu

Fastighet till salu invid Dalarö kanal som erbjuder en härlig utsikt och vackra solnedgångar över vattnet. Foto: Fastighetsmäklarna
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

På Odinsvägen 47, Dalarö, reser sig ett vinterbonat fritidshus från 1896, en fastighet som andas både skärgårdsflärd och gedigen hantverkstradition.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Här bjuds du in i 112 kvadratmeter fördelat på sex rum, inramade av två egna bryggor och oslagbar vy över kanalen. I annonsen på Hemnet står även att det till fastigheten hör två förrådsbodar, stor jordkällare och parkering med plats för flera bilar.

Fastighet med antik charm med modern elegans

Hallen välkomnar med platsbyggd förvaring och vackert handslaget tegelgolv – rustikt men raffinerat på samma gång.

Smakfullt renoverat kök. Foto: Fastighetsmäklarna

Köket är nyrenoverat, utrustat med stor spis med dubbla ugnar och diskmaskin. Matplatsen, med fönster mot trädgård och vatten, är en scen redo för såväl vardagsmiddagar som fester under ljusslingor.

I direkt anslutning till köket finns matsalen med stora fönster ut mot trädgården och kanalen. Foto: Fastighetsmäklarna

Läs mer: Coppolas sju hotell – en resa jorden runt Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Kvällssol och kanalkänsla

Vardagsrummet på övervåningen öppnar mot en altan, en plats där du kan avnjuta ett glas vin och kvällssol med utsikt över kanalen.

ANNONS
Altanen vetter mot kanalen. Foto: Fastighetsmäklarna

Det finns fler sovrum, badrum och entréer i huset, allt i flödande planlösning. Och för dig som ser utvecklingsmöjligheter finns bygglov för att utöka matrum, vardagsrum och sovrum mot vattnet – samt möjligheten att addera en gäststuga.

Ett av fastighetens vilsamma sovrum på övervåningen. Foto: Fastighetsmäklarna

Centralt läge

Fastigheten ligger centralt i Dalarö, med båtliv, restauranger, bageri och lanthandel inom bekvämt gångavstånd. Skolan och förskolan finns nära, och kommunikationerna till Stockholm är enkla, 40 minuter med bil, cirka 45 minuter med direktbuss till Stockholm.

Dalarö är ett karaktärsbygge med rötter från 1700-talet. Området kantas av grosshandlarvillor och gamla torp och caféer, gallerier och sommarbutiker skapar den perfekta skärgårdsstaden.

Fakta: Odinsvägen 47, Dalarö

DetaljInformation
Boyta112 m²
Tomt1 205 m² sjötomt
Byggår1896
Pris11 900 000 kr
TillgångarBryggor, altaner, bygglov för utbyggnad, gäststuga
Pendling till Stockholm40 min bil, 45 min direktbuss

Odinsvägen 47 är ett hem för dig som uppskattar balansen mellan kulturhistoria, skärgårdsromantik och modern bekvämlighet. Ett ställe där varje veckodag kan kännas som en perfekt weekend.

ANNONS
Foto: Fastighetsmäklarna

Läs mer: Nu börjar livet innanför tullarna bli för dyrt – skolor får stänga när invånarna flyr Stockholm Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DrömboendeFastighetSjötomtSkärgården
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS