Om du blir allvarligt sjuk kan någon annan behöva ta hand om dina pengar. Med ett särskilt dokument bestämmer du själv vem som får ansvaret. Och enligt en ny undersökning skulle nära var femte svensk välja någon utanför den närmaste familjen.
Dokumentet ger andra makt över dina pengar – 17 procent ratar familjen
Det går att bestämma i förväg vem som ska få göra vad med dina pengar och tillgångar, genom att skriva en framtidsfullmakt.
Vem som ska få ansvaret för ekonomin om man inte längre klarar det själv har svenskarna fått ta ställning till i en ny Sifo-undersökning från Familjens Jurist.
240 000 skulle välja en vän
Enligt undersökningen skulle 17 procent av svenskarna välja någon annan än partnern, barnen eller syskonen.
Tre procent skulle helst ge ansvaret till en vän. Det motsvarar omkring 240 000 svenskar.
”För många är det nog självklart att välja någon i familjen till sin framtidsfullmakt. Men relationer ser olika ut. En vän kan ha funnits vid ens sida större delen av livet, kanske längre än en partner”, säger Lavinia Vonk, jurist på Familjens Jurist.
Undersökningen genomfördes av Verian i maj 2026 och bygger på 1 551 intervjuer. Partnern är fortfarande det vanligaste valet, med 40 procent, följt av barnen med 23 procent.
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Kan även omfatta bostaden
En framtidsfullmakt kan ge personen du väljer rätt att betala dina räkningar, förvalta dina tillgångar och företräda dig i frågor som gäller bostaden.
Fullmakten börjar, enligt Sveriges Domstolar, gälla när du ”inte längre har förmåga att klara dig själv”. Att du inte längre klarar dig själv kan exempelvis bero på varaktig sjukdom eller psykisk störning, konstaterar man.
Saknas dokumentet kan anhöriga förstås ändå hjälpa till med vardagsekonomin. Men mer omfattande ekonomiska beslut kan kräva att en god man eller förvaltare utses.
Då är det tingsrätten som bestämmer vem som får uppdraget.
Svårt att hjälpa anhöriga hos banken
Dessvärre kan även du som har skrivit en framtidsfullmakt stöta på problem när någon annan ska sköta dina bankärenden.
Många har nämligen fortfarande svårt att hjälpa sjuka anhöriga med bankärenden. Framför allt gäller problemen de digitala tjänsterna. När Konsumenternas Bank- och finansbyrå frågade flera av de största bankerna visade det sig att de flesta saknade tekniska lösningar som gav en företrädare tillgång till internetbanken.
En person som kontaktade byrån beskrev problemen så här:
”Jag försöker hjälpa en anhörig med digitala bankärenden men får inte tillgång till internetbanken”.
Personen berättade också att banken hade spärrat den sjukes BankID och att det var svårt att få besked om hur ärendena skulle skötas.
Familjens Jurist rekommenderar att man tänker igenom valet av fullmaktshavare i god tid. Personen måste vara beredd att ta ansvaret, och det kan vara klokt att utse en ersättare.
”Med en framtidsfullmakt bestämmer man själv vem det ska vara och kan ändra sitt val om livet eller relationerna förändras, så länge man har förmågan att göra det”, säger Lavinia Vonk.
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