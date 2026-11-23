Kan även omfatta bostaden

En framtidsfullmakt kan ge personen du väljer rätt att betala dina räkningar, förvalta dina tillgångar och företräda dig i frågor som gäller bostaden.

Fullmakten börjar, enligt Sveriges Domstolar, gälla när du ”inte längre har förmåga att klara dig själv”. Att du inte längre klarar dig själv kan exempelvis bero på varaktig sjukdom eller psykisk störning, konstaterar man.

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Saknas dokumentet kan anhöriga förstås ändå hjälpa till med vardagsekonomin. Men mer omfattande ekonomiska beslut kan kräva att en god man eller förvaltare utses.

Då är det tingsrätten som bestämmer vem som får uppdraget.

Svårt att hjälpa anhöriga hos banken

Dessvärre kan även du som har skrivit en framtidsfullmakt stöta på problem när någon annan ska sköta dina bankärenden.

Många har nämligen fortfarande svårt att hjälpa sjuka anhöriga med bankärenden. Framför allt gäller problemen de digitala tjänsterna. När Konsumenternas Bank- och finansbyrå frågade flera av de största bankerna visade det sig att de flesta saknade tekniska lösningar som gav en företrädare tillgång till internetbanken.

En person som kontaktade byrån beskrev problemen så här:

”Jag försöker hjälpa en anhörig med digitala bankärenden men får inte tillgång till internetbanken”.

Personen berättade också att banken hade spärrat den sjukes BankID och att det var svårt att få besked om hur ärendena skulle skötas.

Familjens Jurist rekommenderar att man tänker igenom valet av fullmaktshavare i god tid. Personen måste vara beredd att ta ansvaret, och det kan vara klokt att utse en ersättare.

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”Med en framtidsfullmakt bestämmer man själv vem det ska vara och kan ändra sitt val om livet eller relationerna förändras, så länge man har förmågan att göra det”, säger Lavinia Vonk.

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