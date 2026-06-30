Har du själv valt fonder i premiepensionen? Då kan dessa påverkas när fondtorget görs om. Vissa fonder blir kvar. Andra försvinner – och då flyttas pengarna automatiskt till en ny fond.
Dina pensionsfonder kan bytas ut – spararna kritiska
Varje år sätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst av till premiepensionen. Dessa pengar placeras sedan i fonder. Antingen gör du egna val eller så hamnar pengarna automatiskt i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.
Men nu förändras utbudet på premiepensionens fondtorg. Fonderna upphandlas i etapper, och de som inte väljs ut kommer så småningom att försvinna.
Läs även: När på året är det bäst att gå i pension? Experten reder ut. Dagens PS
Påverkar den som valt själv
Den som ligger i statens förvalsalternativ påverkas inte av upphandlingarna. Det gör däremot den som har gjort egna fondval.
Om din fond inte klarar upphandlingen avregistreras den. Då får du automatiskt en ny fond i samma kategori och med liknande risknivå. Den nya fonden är upphandlad och har lägre avgift. Du får dock besked i förväg och har då möjlighet att välja en annan fond själv.
Men möjligheten att välja om tycks inte räcka för att lugna spararna.
Missa inte: Krisläge i semesterparadisen – vattnet räcker inte till. Dagens PS
Sju av tio kritiska
En ny Novus-undersökning, gjord på uppdrag av Sparbankernas fondbolag Indecap – som själv påverkas av förändringarna på premiepensionens fondtorg – visar att sju av tio sparare är negativa till att en fond de själva valt tas bort och att pengarna flyttas till en annan fond.
Totalt uppger 72 procent att de är kritiska till ett sådant byte.
”När spararna själva får svara är det tydligt att de vill ha inflytande över hur deras pensionspengar förvaltas, de värdesätter valfrihet och de vill i hög utsträckning behålla kontrollen över sina egna fondval”, säger Mats Lagerqvist, vd på Indecap.
Föredrar större utbud
Undersökningen visar också att 62 procent föredrar ett varierat utbud av fonder från olika fondbolag och banker. Bara 16 procent föredrar ett mindre antal upphandlade fonder.
Samtidigt tycker 63 procent att det är viktigt att premiepensionen förvaltas av svenska fondbolag eller banker.
Den siffran blir särskilt intressant eftersom Indecap samtidigt pekar på att kapitalet inom kategorin aktivt förvaltade globala aktiefonder kan koncentreras till färre, huvudsakligen internationella, fondbolag. Enligt bolaget innebär det också att flera svenska fondbolag lämnar fondtorget.
Mats Lagerqvist varnar för att utvecklingen inte bara handlar om vilka fondförvaltare som byts ut, utan också om var kapitalet investeras. Enligt honom riskerar betydande pensionskapital att flyttas från svenska företag och Stockholmsbörsen till andra länder.
Läs också: Banktoppen: ”Snacket om övervinster är en välspridd myt”. Realtid