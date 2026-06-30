Dina pensionsfonder kan bytas ut – spararna kritiska

Sju av tio kritiska

En ny Novus-undersökning, gjord på uppdrag av Sparbankernas fondbolag Indecap – som själv påverkas av förändringarna på premiepensionens fondtorg – visar att sju av tio sparare är negativa till att en fond de själva valt tas bort och att pengarna flyttas till en annan fond.

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Totalt uppger 72 procent att de är kritiska till ett sådant byte.

”När spararna själva får svara är det tydligt att de vill ha inflytande över hur deras pensionspengar förvaltas, de värdesätter valfrihet och de vill i hög utsträckning behålla kontrollen över sina egna fondval”, säger Mats Lagerqvist, vd på Indecap.

Föredrar större utbud

Undersökningen visar också att 62 procent föredrar ett varierat utbud av fonder från olika fondbolag och banker. Bara 16 procent föredrar ett mindre antal upphandlade fonder.

Samtidigt tycker 63 procent att det är viktigt att premiepensionen förvaltas av svenska fondbolag eller banker.

Den siffran blir särskilt intressant eftersom Indecap samtidigt pekar på att kapitalet inom kategorin aktivt förvaltade globala aktiefonder kan koncentreras till färre, huvudsakligen internationella, fondbolag. Enligt bolaget innebär det också att flera svenska fondbolag lämnar fondtorget.

Mats Lagerqvist varnar för att utvecklingen inte bara handlar om vilka fondförvaltare som byts ut, utan också om var kapitalet investeras. Enligt honom riskerar betydande pensionskapital att flyttas från svenska företag och Stockholmsbörsen till andra länder.

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