Din barndom kan styra din ekonomi – därför fattar vi irrationella beslut om pengar

Det står även klart att rika kompisar som barn kan leda till att även du får mer på kontot som vuxen.

Hjärnforskaren Jon Sigurd Wegener, som är specialiserad på neuroekonomi, visar nu vidare ett klart samband mellan barndomen och hur mycket pengar vi faktiskt kommer att ha senare i livet.

Han säger till danska tidingen Børsen att känslor är kopplade till vårt förhållande till pengar.

”Själva idén att förnuft och känsla är varandras motsatser är inte logisk. Den föddes för många hundra år sedan vid en tidpunkt då man till exempel trodde att kvinnor var irrationella, så de borde inte ha rösträtt. Men medan hjärnforskningen sedan dess har hunnit ikapp på det området, har språket med vilket de två sakerna fortfarande presenteras som motsatser – och därmed vår uppfattning av verkligheten – inte gjort det”, säger han.

Även ett till synes rationellt beslut, som att bygga upp ett sparkapital för framtiden, är kopplat till känslor. Pengarna kan exempelvis representera trygghet och kontroll.

Hjärnan vill ha belöningen nu

Problemet är att människans hjärna inte alltid är särskilt väl anpassad till dagens konsumtionssamhälle.

När vi köper något får vi belöningen omedelbart. Vinsten av att spara pengar kanske däremot inte märks förrän om tio eller tjugo år.

Det kan bidra till att förklara varför långsiktigt sparande är svårt för många. Samtidigt har digitaliseringen gjort det enklare än någonsin att konsumera.

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Kreditkort, digitala plånböcker och nätbutiker har dessutom gjort själva betalningen mindre påtaglig.