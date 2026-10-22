Räknat som att en krona vore en sekund motsvarar en svensk medelårslön knappt sex dygn och ett helt arbetsliv knappt åtta månader. För att samla ihop Elon Musks förmögenhet skulle klockan ha behövt starta när de första moderna människorna dök upp på jorden.
Din årslön räcker sex dygn – Musks pengar räcker i 309 000 år
Elon Musk är i dag värd 989 miljarder dollar enligt Forbes realtidslista, efter att förmögenheten ökat med 64 miljarder dollar på ett dygn. Uppgången följer på att SpaceX i tisdags redovisade en vinst på 4,4 miljarder dollar för tredje kvartalet och att Musk bekräftade att han vill slå ihop Tesla och SpaceX.
”Tycker jag att det vore en bra idé? Ja”, sa Musk under SpaceX:s samtal med analytiker, enligt BBC, och SpaceX-aktien steg omkring 8 procent i efterhandeln enligt Reuters.
Nästan hela förmögenheten sitter i aktier i de två bolagen. SpaceX börsnoterades den 12 juni och gjorde honom till världens första dollarbiljonär. Sedan dess prissätts hans största innehav på börsen varje dag, och därför har förmögenheten svängt kraftigt.
750 miljarder dollar borta på sex veckor
Som högst värderade Forbes honom i juni till 1,45 biljoner dollar. Sedan föll SpaceX-aktien under introduktionskursen, när investerarna började fästa större vikt vid bolagets lönsamhet än vid förväntningarna på dess AI-verksamhet och tidigare låsta aktier blev säljbara.
I slutet av juli hade Musk enligt Fortune förlorat omkring 750 miljarder dollar på pappret, nästan lika mycket som Larry Page, Sergey Brin och Jeff Bezos äger tillsammans.
Musk skämtade själv om raset och skrev ”(Former) Trillionaire” på X den 24 juli. Strax dessförinnan hade han sagt till The Economist att pengar ”inte kommer att spela någon roll” år 2036, eftersom AI och robotar då kommer att producera mer än någon hinner konsumera, och den 27 juli lanserade han betaltjänsten X Money.
I början av oktober, sedan Morgan Stanley bedömt SpaceX-aktien som billig, passerade han åter en biljon dollar enligt både Forbes och Bloomberg. Sedan dess har förmögenheten fallit tillbaka, och trots dygnets uppgång ligger han i dag enligt Forbes elva miljarder dollar under gränsen.
En amerikansk billion är en svensk miljard
Ordet trillionaire i Musks inlägg är lätt att översätta fel, eftersom räkneorden liknar varandra men betyder olika tal på engelska och svenska. USA och sedan 1974 även Storbritannien använder den korta skalan, där varje nytt räkneord står för ett tal som är tusen gånger större än det förra.
På svenska är varje -jon en miljon gånger större än den föregående, och varje -ard ligger tusen gånger över den närmast lägre -jonen.
En amerikansk billion är därför en svensk miljard och en trillion är en biljon. En trillionaire, som Musk var i juni, heter biljonär på svenska. Översätts ordet fel till triljonär blir han en miljon gånger rikare, eftersom en svensk biljon har 12 nollor och en triljon 18.
|Tal
|Antal nollor
|Svenska
|Amerikanska
|En krona i sekunden
|1 000 000
|6
|miljon
|million
|11,6 dagar
|1 000 000 000
|9
|miljard
|billion
|31,7 år
|1 000 000 000 000
|12
|biljon
|trillion
|31 689 år
|1 000 000 000 000 000
|15
|biljard
|quadrillion
|31,7 miljoner år
|1 000 000 000 000 000 000
|18
|triljon
|quintillion
|31,7 miljarder år
Orden miljonär, miljardär och biljonär låter som tre steg på samma trappa, men i kronor är avståndet mellan stegen svårt att föreställa sig.
Det blir tydligare med en klocka som ger en krona i sekunden, samma grepp som jag använde om USA:s statsskuld i augusti. En miljon kronor blir då 11,6 dagar på klockan. En miljard blir 31,7 år, och för en biljon skulle klockan ha startat för 31 689 år sedan, mitt under den senaste istiden.
En dollarmiljardär = 313 år om en krona var en sekund
En dollarmiljardär äger minst 9 878 000 000 kronor, räknat med Riksbankens kurs i onsdags, 9,878 kronor per dollar. Det beloppet motsvarar 313 år på klockan, det vill säga ända sedan Karl XII slogs i kalabaliken i Bender 1713.
Den gränsen når 32 svenskar i år, enligt Knight Frank. Forbes lista i mars omfattade fler än 3 400 dollarmiljardärer i världen, och listans redaktör Chase Peterson-Withorn kallade 2025 för ”ett monsterår för miljardärer” i en intervju med Scripps News.
Musk äger ungefär tusen gånger så mycket som en dollarmiljardär. Hans 989 miljarder dollar motsvarar 9 770 000 000 000 kronor, eller drygt 309 000 år på klockan.
På samma klocka motsvarar en svensk medelårslön knappt sex dygn. Medellönen 2025 var 42 900 kronor i månaden enligt SCB, eller 514 800 kronor om året, och ett helt arbetsliv på 40 år med medellön blir knappt åtta månader.
Fjorton svenska årslöner i sekunden
I verkligheten växte Musks förmögenhet fortare än klockan. Det senaste dygnets uppgång på 64 miljarder dollar motsvarar 632 miljarder kronor, eller 7,3 miljoner kronor i sekunden, drygt 14 svenska medelårslöner.
En svensk med medellön skulle behöva arbeta i drygt 1,2 miljoner år för att tjäna ihop det Musk fick på ett dygn, ungefär fyra gånger så länge som det har funnits moderna människor.