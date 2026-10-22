Din årslön räcker sex dygn – Musks pengar räcker i 309 000 år

”Tycker jag att det vore en bra idé? Ja”, sa Musk under SpaceX:s samtal med analytiker, enligt BBC, och SpaceX-aktien steg omkring 8 procent i efterhandeln enligt Reuters.

Nästan hela förmögenheten sitter i aktier i de två bolagen. SpaceX börsnoterades den 12 juni och gjorde honom till världens första dollarbiljonär. Sedan dess prissätts hans största innehav på börsen varje dag, och därför har förmögenheten svängt kraftigt.

750 miljarder dollar borta på sex veckor

Som högst värderade Forbes honom i juni till 1,45 biljoner dollar. Sedan föll SpaceX-aktien under introduktionskursen, när investerarna började fästa större vikt vid bolagets lönsamhet än vid förväntningarna på dess AI-verksamhet och tidigare låsta aktier blev säljbara.

I slutet av juli hade Musk enligt Fortune förlorat omkring 750 miljarder dollar på pappret, nästan lika mycket som Larry Page, Sergey Brin och Jeff Bezos äger tillsammans.

Musk skämtade själv om raset och skrev ”(Former) Trillionaire” på X den 24 juli. Strax dessförinnan hade han sagt till The Economist att pengar ”inte kommer att spela någon roll” år 2036, eftersom AI och robotar då kommer att producera mer än någon hinner konsumera, och den 27 juli lanserade han betaltjänsten X Money.

I början av oktober, sedan Morgan Stanley bedömt SpaceX-aktien som billig, passerade han åter en biljon dollar enligt både Forbes och Bloomberg. Sedan dess har förmögenheten fallit tillbaka, och trots dygnets uppgång ligger han i dag enligt Forbes elva miljarder dollar under gränsen.